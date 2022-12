Paniikki kasvaa Ranskan MM-joukkueessa! Taas kaksi uutta virustartuntaa

Ibrahima Konaten ja Raphael Varanen kerrotaan sairastuneen.

Ibrahima Konate on sairastunut.

Viruspaniikki Ranskan MM-joukkueessa syvenee. Nyt virus on iskenyt keskuspuolustajiin Raphael Varaneen ja Ibrahima Konateen, uutisoi muun muassa Telegraph.

Brittilehden mukaan Konate on heistä pahemmin sairas.

Sekä Konate että Varane olivat avauskokoonpanossa keskiviikon välierässä Marokkoa vastaan. Finaali pelataan sunnuntaina.

Virustauti on jyllännyt Ranskan joukkueessa jo jonkin aikaa. Sairastuneita on tuoreen kaksikon lisäksi ainakin Adrien Rabiot, Dayot Upamecano ja Kingsley Coman, jotka olivat sivussa semifinaalista.

Ranska on ottanut käyttöön järeät toimet estääkseen virusta leviämästä. Sairastuneet on eristetty huoneisiinsa ja joukkue on tiukentanut hygieniakäytäntöjään.

Ranskan maajoukkue ei ole vielä tiedottanut, onko viruksen kouriin joutuneet pelaajat kunnossa loppuottelussa.

Virussuman syystä on esitetty monenlaisia arvioita. Syyksi on muun muassa arvioitu hotellien voimakasta ilmastointia, joka on aiheuttanut flunssaoireita muidenkin joukkueiden pelaajille.

Erään teorian mukaan ranskalaisten virus olisi lähtöisin viime viikonlopun puolivälierästä Englantia vastaan. Kolmen leijonan pelaajista ainakin Declan Ricen tiedetään sairastuneen.

Brittilehti Daily Mailin mukaan ranskalaiset pelkäävät joutuneensa kameliviruksen kynsiin. Sen aiheuttamat oireet ovat hyvin samankaltaiset kuin covid-19:n.

Argentiina–Ranska alkaa sunnuntaina kello 17.