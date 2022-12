Tällainen on erikoiskoulu Ranskan menestyksen taustalla – Didier Deschamps edellyttää pelaajiltaan yhtä asiaa

Ranska pelaa MM-kullasta Argentiinaa vastaan. Päävalmentaja Didier Deschamps tietää, kuinka voittava joukkue rakennetaan.

Ranskasta voi tulla sunnuntaina ensimmäinen MM-tittelin puolustamisessa onnistunut maa sitten Brasilian ja vuoden 1962. Selviytyminen loppuotteluun ei ole sattumaa, sillä ranskalaiset ovat tehneet suunnitelmallista työn maan jalkapallotason nostamiseksi vuosien ajan.

Washington Postin toimittaja vieraili Ranskan jalkapalloliiton valmennuskeskuksessa syksyllä ja keräsi informaatiota paikalla tuolloin leireilleeltä miesten maajoukkueelta. Lehden haastattelussa päävalmentaja Didier Deschamps kertoo menestyksen tauoista.

– Kyse ei ole pikavoitoista, vaan Ranskan jalkapalloliiton 30 vuoden projektista, jonka tavoitteena on ollut olosuhteiden ja valmennuksen laadun kehittäminen.

Ranskan avausmiehistö Marokko-ottelussa.

Suunnitelman ytimenä on ollut nimenomaan nuorten pelaajien kasvattaminen eri puolilla maata 13 harjoituskeskuksessa. Pariisin lähistöllä sijaitseva Clairefontaine-en-Yvelines on erikoisasemassa, koska siellä harjoittelevat Ranskan miesten ja naisten maajoukkueet sekä nuorisomaajoukkueet. Vakituisesti Clairefontainessa asuu noin 25 Pariisia ympäröivältä Île-de-Francen alueelta valittua 13–15-vuotiasta poikaa, joista toivotaan kehittyvän maajoukkuepelaajia.

Harjoituskeskus avattiin vuonna 1988, jolloin ensimmäiset ikäluokat siirtyivät asumaan idylliseen maalaismaisemaan. He treenaavat akatemiassa maanantaista perjantaihin ja käyvät siinä ohessa lähikoulua. Viikonlopuksi he matkustavat kotiin vanhempiensa luokse. Järjestely on perheille houkutteleva, koska Clairefontainessa asuminen ja eläminen on sinne valituille ilmaista.

Harjoituskeskuksen lanseeraaminen ei näkynyt vielä vuosien 1990 tai 1994 MM-kisoissa. Ranska jäi rannalle molemmista turnauksista, mikä tiesi 12 vuoden odotusta Mexicon 1986 ja vuoden 1998 kotikisojen välillä. Omissa kisoissa panostus tuotti sitten kultaisen tuloksen, kun Aimé Jacquet’n valmentama joukkue pääsi juhlimaan MM-titteliä heinäkuussa 1998. Esimerkiksi joukkueen paras maalintekijä Thierry Henry oli saanut erikoisoppinsa juuri Clairefontainen sisäoppilaitoksessa.

Kaksi vuotta myöhemmin kapteeni Deschamps pääsi nostelemaan myös EM-kisojen voittajalle jaettavaa kannua. Hän jos joku, tietää, miten voittava joukkue rakennetaan.

– Kentällä tekniset ominaisuudet ja henkilökohtainen taito ovat merkittäviä tekijöitä, mutta kaikkein tärkeintä on kollektiivinen voima, Deschamps sanoo.

Hänen mukaansa mikään joukkue ei kykene voittamaan mestaruuksia, jollei se ole yhtenäinen.

Ulkopuoliset ovat ihmetelleet, miten Deschamps on onnistunut pitämään kurissa ryhmän, jossa on maailman huippusarjoissa pelaavia supertähtiä.

– Käytössäni olevilla pelaajilla ei ole egoja, Deschamps sanoo.

Hän pyrkii siihen, että kaikki tuntevat itsensä tärkeiksi joukkueessa.

– Tämä on erityisen tärkeää hyökkääjiemme kanssa, koska he ovat vahvoja luonteita, Deschamps sanoo.

Antoine Griezmann (kesk. takana) on pelannut huikean turnauksen uudessa roolissa.

Hän sanoo keskustelevansa enemmän hyökkääjäkolmikon Kylian Mbappé, Karim Benzema ja Antoine Griezmann kuin keskikenttäpelaajien tai puolustajien kanssa. Deschamps ei kaipaa porukkaansa jees-miehiä.

Vuoden 2010 MM-kisoissa Ranska romahti, kun pelaajat riitelivät keskenään. Sen jälkeen Clairefontainessa järjestyssääntöjä tiukennettiin, jotta siellä harjoittelevat nuoret eivät ajautuisi väärille poluille. Liiton mielestä Jérémy Ménezin, Samir Nasrin ja Yann M'Vilan sukupolven pelaajat olivat törttöilleet tarpeeksi. Oli ryhtiliikkeen paikka.

Clairefontainessa valmentava Christian Bassilla kertoo, mihin opinahjossa pyritään.

– Emme opeta vain jalkapalloa, vaan myös ryhmässä toimimista ja vastuunottoa, ex-pelaaja sanoo WP:n haastattelussa.

Koulusta saa lähtöpassit muutamasta varoituksesta, mikä on erityisen kova isku köyhästä lähiöstä lähteneille nuorille lupauksille. Harjoituskeskuksen läpivienti on käyntikortti kohti ammattilaisuraa.

Keskuspuolustaja Raphael Varane pääsi yrittämään myös maalintekoa Marokko-ottelussa.

Vuoden 2018 maailmanmestari ja tämän vuoden joukkueeseen kuuluva toppari Raphael Varane kiteytti asian Frankfurter Allgemeine Zeitungissa.

– Tunnen paljon pelaajia, jotka ovat todella lahjakkaita, mutta jotka eivät nousseet ammattilaistasolle.

Varane arveli tietävänsä syyn.

– Koska he eivät ole käyneet läpi Clairefontainen koulua.

Deschamps yrittää löytää pelaajatyyppejä, jotka täydentävät toisiaan ja sopivat hänen valmennusryhmään.

– En halua pelaajia, jotka sanovat yes, sir yes, sir. Haluan vahvoja persoonallisuuksia, mutta minun täytyy löytää tasapaino pelaajien ja valmennustiimin sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Clairefontainen tehdas on tuottanut pelaajia 30 vuoden ajan, ja määrä on niin laaja, ettei muutaman avainpelaajan loukkaantuminen romuta Les Bleusin iskukykyä. Kun Karim Benzema joutui sivuun, tilalle astui Oliver Giroud, kun N’Golo Kanté loukkaantui, hänet paikkasi Aurélien Tchouaméni, kun Paul Pogba puuttuu, taustalta löytyi Adrian Rabiot.

Ranskalaiset eivät ole yrittäneet pitää Clairefontainea salaisena linnakkeena, vaikka alueen sydän onkin 1600-luvulla rakennettu linna. Kun englantilaiset suunnittelivat oman harjoituskeskuksen rakentamista, he suuntasivat nimenomaan Pariisin oppia hakemaan. Samoin ovat tehneet monen muun maan asiantuntijat.

Deschampsin mukaan he auttavat mielellään muita, mutta keräävät vastaavasti informaatiota muilta.

Clairefontainen sisäänkäynnin vieressä on kaksi suurta tähteä, joilla viitataan vuosien 1998 ja 2018 maailmanmestaruuksiin. Sunnuntain finaalin jälkeen harjoituskeskuksen huoltomies saattaa joutua lisäämään kokoelmaan kolmannen tähden.

Sunnuntain MM-finaali Argentiina–Ranska alkaa kello 17. Yle televisioi ottelun.