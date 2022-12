Sponsorisopimus hirmuvaltion kanssa, tuomio veropetoksesta, syytöksiä rahanpesusta – tällainen on Leo Messin pimeä puoli

Argentiinan kapteeni on ollut osallisena monessa arveluttavassa hankkeessa.

Argentiinan MM-kisojen loppuotteluun johdattanut Lionel Messi on tänä viikonloppuna maailman puhutuin urheilija. Monet pitävät La Albicelesten finaaliin kipparoinutta Messiä maailman kaikkien aikojen parhaana pelaajana. Eri aikakausien pelaajia on mahdoton verrata keskenään, eivätkä puolustuspään pelaajat saa koskaan oikeutta pelaajien paremmuuden listauksissa.

Messin puolesta puhuu ennätys, joka muilta puuttuu. Jalkapallotoimittajat valitsivat hänet marraskuussa 2021 seitsemännen kerran vuoden pelaajaksi. Kukaan muu ei ole päässyt noutamaan Kultaista palloa (Ballon d’Or) yhtä monta kertaa.

Messi on kentällä vastustajien painajainen, ja hänen oveluuttaan on saatu ihailla 20 vuoden ajan. Rosariossa syntynyt luonnonlahjakkuus on jättänyt vahvan jäljen futishistoriaan, mutta on Messi ehtinyt töppäilläkin kentällä.

Kentän ulkopuolella Messi ei ole ollut yhtä ihailtu hahmo kuin viheriöllä. Vuosien varrella hän on ollut mukana monessa arveluttavassa hankkeessa.

2005 Kun Messi debytoi miesten maajoukkueessa Unkari-ottelussa 17. elokuuta 2005 Budapestissa, hänen peliminuuttinsa jäivät kahteen. Messi pääsi kentälle tunnin pelin jälkeen, mutta ajettiin ulos kaksi minuuttia myöhemmin. Messi sai punaisen kortin, koska erotuomari katsoi hänen iskeneen tahallaan kyynärpäällä Vilmos Vanczákia.

2006 Chelsean valmentaja Jose Mourinho syytti Messiä Asier del Hornon ulosajosta helmikuussa 2006 pelatun Mestarien liigan ottelun yhteydessä. Chelsean del Horno taklasi Messiä rumasti kaksi kertaa ja toisen tällin jälkeen norjalaiserotuomari Terje Hauge näytti espanjalaispuolustajalle punaista korttia. Mourinhon mukaan Messi kaatui turhan näyttävästi del Hornon taklauksen seurauksena. Ottelun jälkeen ”The Special One” esitti toimittajille kysymyksen: ”Mitä huijaaminen on katalaaniksi?”

2008 Espanjan liigan ottelussa Barcelona–Malaga Messi hermostui andalusialaisten laitahyökkääjälle Dudalle ja sylkäisi tätä kohti.

2010 Kun toimittaja Andy Mitten oli sulkenut nauhurin haastattelun yhteydessä, Messi oli ihmetellyt, miten Manchester Cityllä voi olla niin paljon rahaa käytössä ja tiedustellut, kuinka paljon hänen maajoukkuekaverinsa Carlos Tevez ansaitsee Manchesterissä. Mittenin mukaan Messi on ujosta ulkokuorestaan huolimatta ollut aina tietoinen markkina-arvostaan ja ulosmitannut sen Barcelonan kanssa käydyissä neuvotteluissa.

2012 Messi vieraili vuosina 2012 ja 2013 Kolumbiassa tapahtumassa, jonka tuoton ilmoitettiin menevän hyväntekeväisyyteen. Kolumbialaisten tutkintaviranomaisten mukaan huumekauppiaat käyttivät tapahtuman tuottoa rahanpesuun. Asiasta nostettu oikeusjuttu siirrettiin Kolumbiasta Barcelonaan, mitä perusteltiin Messin asuinpaikalla. Sikäläinen tuomioistuin katsoi, ettei Messi tai hänen nimissään toimiva hyväntekeväisyysjärjestö ollut rikkonut lakia.

Messi osallistui 2012 hyväntekeväisyysotteluun, jonka tuottoja käytettiin rahanpesuun.

2013 Pallotaiturin uran pahin kupru tuli ilmi vuonna 2013, jolloin espanjalaisviranomaiset syyttivät Messiä ja tämän Jorge-isää veronkierrosta. Julkisuuteen vuotaneiden Panama-paperien tiedoista kävi ilmi, että Messin lähipiiri oli perustanut veroparatiiseihin yrityksiä, joiden avulla oli vältetty verojen maksamista. Pelaaja puolustautui sanomalla keskittyneensä vain kenttätapahtumiin ja jättäneensä siviiliasiat muiden hoidettaviksi. Tuomioistuin ei pitänyt selitystä uskottavana ja lätkäisi pelaajalle 21 kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

2015 Messi matkusti Gaboniin muuraamaan sinne rakennettavan stadionin peruskiven. Kutsun esittäjä oli afrikkalaisvaltiota julmin ottein hallinnut Ali Bongo. Ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat voimallisesti pelaajan harkintakykyä, koska Bongoa syytettiin muun muassa lasten tapattamisesta. Messi oli tehnyt aikaisemmin yhteistyötä YK:n lastenrahaston UNICEFin kanssa, joten Gabonissa vierailu näyttäytyi erikoisessa valossa.

Messi kävi PR-matkalla Gabonissa, ja sai siitä runsaasti kritiikkiä.

2019 Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen pronssiottelussa Messi kähinöi Chilen kapteenin Gary Medalin kanssa. Kumpikin pelaaja ajettiin ulos ensimmäisen puoliajan lopulla tapahtuneen nahistelun takia. Messi ei niellyt erotuomarin ratkaisua eikä saapunut ottelun jälkeisiin mitaliseremonioihin. Pelaaja syytti episodista erotuomaria ja ilmoitti Copa Américan olevan korruptoitunut tapahtuma.

– Tuomarien ratkaisut suosivat koko ajan Brasiliaa, Messi syytti.

Hän sai käytöksestään kolmen kuukauden pelikiellon kansainvälisiin otteluihin.

2019 Kun Messin pelikielto oli ohi, hän palasi Argentiinan paitaan Saudi-Arabiassa pelatussa ystävyysottelussa Brasiliaa vastaan marraskuussa 2019. Messi hassasi ottelussa rangaistuspotkun, kun Brasilian maalivahti Alisson torjui hänen kutinsa. Myöhemmin Messi kuumeni brassien valmentajalle Titelle ja käski tätä pitämään turpansa kiinni. Tite vastasi samalla mitalla ja käski Messiä olemaan hiljaa. Messi sai viimeisen naurun, kun Argentiina voitti ottelun kapteenin viimeistelemällä maalilla.

Messi ja hänen Jorge-isänsä istuivat syytettyjen penkillä veropetoksesta.

2022 Messi solmi toukokuussa 2022 Saudi-Arabian kanssa sopimuksen, jonka arvo on mediatietojen mukaan 28,5 miljoonaa euroa. Argentiinalaisen on tarkoitus työskennellä Saudi-Arabian MM-kisahaun hyväksi. Maa hakee vuoden 2030 lopputurnausta yhdessä Egyptin ja Kreikan kanssa. Samaan aikaan Saudi-Arabian syntilista on kattava läntisen maailman silmissä. Maan ilmavoimat ovat pommittaneet Jemeniä raunioiksi. Naisten asema on maassa heikko, ja kuolemantuomioita pannaan jatkuvasti käytäntöön. Suurta mediakohua aiheutti toimittaja Jamal Khashoggin raaka murha, jonka arvellaan tapahtuneen kruununprinssi Mohammed bin Salmanin toimeksiannosta.