Lionel Messi jäi vain tuijottamaan, kun Sofia Martinez yllätti tv-lähetyksessä – ”Toivon, että otat nämä sanat tosissasi”

Argentiinalaisen tv-toimittajan Sofia Martinez Mateosin puhe sai Lionel Messin kuuntelemaan liikuttuneena.

Lionel Messi pääsee sunnuntaina jahtaamaan suurta unelmaansa.

Argentiinan kapteeni johdattaa silloin joukkueensa MM-finaaliin Ranskaa vastaan. Argentiina varmisti paikkansa loppuottelussa tiistaina, kun se kaatoi Kroatian 3–0.

Välierän jälkeen Messi, 35, ilmoitti, että MM-finaali jää hänen uransa viimeiseksi koitokseksi maajoukkueessa.

Välierävoitto sai sadattuhannet ihmiset lähtemään kaduille juhlimaan Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa. Finaalipaikka ja mahdollisuus maan kolmannen MM-kullan voittamiseen on valtavan iso ylpeydenaihe runsaan 45 miljoonan ihmisen kansalle.

Argentiinalaiset ryntäsivät kaduille juhlimaan MM-välierän jälkeen Buenos Airesissa.

Välierän jälkeen Messi koki yllätyksen tv-haastattelussa. Pelaaja vastaili hyväntuulisena Argentiinan kansallisen tv-yhtiön TVP:n toimittajan Sofia Martinez Mateosin kysymyksiin.

Haastattelun lopussa pelaaja jäi tarkkaavaisesti katsomaan ja kuuntelemaan ja pian liikuttui, kun toimittaja hämmensi häntä sanoillaan.

– Tämä ei ole kysymys, vaan haluan sanoa sinulle vielä yhden asian. MM-finaali on tulossa ja olen varma, että me kaikki (argentiinalaiset) haluamme voittaa MM-kultaa. Mutta haluan sanoa, että tuloksesta riippumatta on yksi asia, jota kukaan ei voi ottaa sinulta pois, Martinez Mateos sanoi Expressen-lehden mukaan.

Pian puhe muuttui vieläkin tunteikkaammaksi.

– Ei ole yhtäkään lasta, jolla ei ole pelipaitaa, jonka selässä on nimesi, olipa se sitten aito, feikki tai itsevalmistettu. Mielestäni se on suuri saavutus MM-tuloksesta riippumatta. Tämä on minun tapani osoittaa kiitollisuutta kaikesta ilosta, jota olet tuonut niin monille. Toivon, että otat nämä sanat tosissasi ja sydämeesi, sillä uskon, että se on isompi juttu kuin MM-kullan voittaminen.

– Joten kiitos, kapteeni.

Argentiina kohtaa MM-finaalissa Ranskan. Maailmanmestaruutta puolustava Ranska voitti omassa välierässään Marokon 2–0 keskiviikkona.

Finaali pelataan sunnuntaina klo 17.