MM-tuomio: Nyt riitti! Nuoleskelu ja rappio menivät liian pitkälle – tällaista meininkiä en katso enää sekuntiakaan

Ilta-Sanomien raati perkaa toisen MM-välierän tapahtumat ja kisojen kuumimmat puheenaiheet.

Enää kaksi ottelua on jäljellä. Argentiinalle saatiin finaalipari keskiviikkona Ranska, joka kaatoi Marokon 2–0.

Lue lisää: Kylian Mbappe johdatti Ranskan MM-finaaliin! Hallitseva mestari kohtaa sunnuntaina Argentiinan ja Lionel Messin

Kisojen kolmanneksi viimeisen ottelupäivän tapahtumia ruotii Ilta-Sanomien lahjomaton raati, jossa sanan säilää vinhasti heiluttavat IS:n toimittajat Joonas Kuisma ja Jaakko Tiira sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Joonas Kuisma

Tähti

Ranskan laitapakki Theo Hernandez kuuluu suosikkipelaajiini Italiassa. AC Milanin laitapuolustaja on loistanut vuosia futismaailman kirkkaimman valokeilan katveessa Serie A:ssa, joka on pudonnut isompien kyydistä. Nyt hän nousi tähdeksi upealla maalillaan, jota MTV:n selostaja kutsui zlatanmaiseksi.

Puheenaihe

Mitä ihmettä Brasilian tähtihyökkääjä Richarlison lienee miettinyt, kun hän tatuoi oman naamansa selkäänsä? Seuraksi hän ikuisti Neymarin ja Ronaldon. Tatuointi helpottaa toki sosiaalisia tilanteita esimerkiksi Copacabanalla. Richarlisonin tunnistaa nyt sekä edestä että takaa silloin, kun hänellä ei ole paitaa.

Tyyli

5–4–1. Marokon puolustusmuoto ottelun alussa paljasti heti, että joukkue satsasi Ranskan hirmukalustoa vastaan vain puolustukseen. Hernandezin maali 5. peliminuutilla murskasi haaveet puhtaasta pelistä. Romain Saissin tultua vanhan vamman vuoksi vaihtoon linja vaihtui neljään puolustajaan jo 20 minuutin jälkeen.

Theo Hernandez kurotti upean maalin.

Moka

Kansainvälinen urheilu. Sen minkä Qatarin rappiokisat aloittivat, KOK:n Venäjän nuoleskelu viikonloppuna kruunasi. MM-kisoja en aio katsoa enää sekuntiakaan. Ihan sama kuka voittaa. Palaisipa jo Saksan Bundesliiga talvitauoltaan. Tai Kansallinen liiga. Tai naisten Superpesis. Sori maakunnat, Roihu ei tipu ikinä.

Yllätys

Marokko. Jos nyt kisoista haluaa jotain positiivista löytää, niin afrikkalaisen jalkapallon hauiksennäyttö nostettakoon esiin. Marokko ei missään vaiheessa ole ollut tähdenlento, vaan rautaisen systemaattinen ja laadukas joukkue, joka haastoi Ranskan täysin tasaväkisesti ja viimeiseen asti finaalipaikasta.

Marko Rajamäki

Tähti

Ranskan maalivahti Hugo Lloris pelasi kisojen ensimmäisen nollapelinsä. Lloris oli Marokko-ottelussa joukkueensa avainpelaaja. Hän oli alakerran selkeä johtohahmo, otti muutaman hyvän kopin ja oli varma keskityspalloissa. Kapteeni teki sen, mitä häneltä odotettiin ja vei joukkueensa finaaliin.

Puheenaihe

Me tiedämme, että kisat pelataan väärään aikaan ja väärässä paikassa. Qatarissa kuitenkin yksi kentän ulkopuolinen asia on ollut kunnossa. Kannattajien väkivaltaisuuksia on ollut poikkeuksellisen vähän. Tulevina päivinä tämän pelin jälkeiset tapahtumat voivat kuitenkin nousta otsikoihin.

Tyyli

Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps voitti maailmamestaruuden pelaajana vuonna 1998 ja valmentajana 2018. Näiden lisäksi hän on voittanut paljon muutakin. Tyylikäs entinen puolustava keskikenttäpelaaja käyttäytyy ja kommentoi rauhallisesti, koska hänellä on siihen varaa. Voittajan on helppo hymyillä.

Moka

Marokon kokeneen topparin Romain Saissin valinta avaukseen oli väärä päätös. Hän lähti otteluun loukkaantuneena. Jalka ei kestänyt pitkään. Hänet jouduttiin vaihtamaan kentältä pois jo ottelun 21. minuutilla. Marokon olisi pitänyt lähteä otteluun tutulla neljän puolustuslinjalla ja jättää Saiss penkille.

Yllätys

Marokko oli pitänyt maalinsa puhtaana kisoissa peräti neljässä pelissä viidestä. He olivat nollanneet vahvat Kroatian, Belgian, Espanjan ja Portugalin. Välieräottelussa Ranska yllätti Marokon aikaisella maalilla ja kisojen suuryllättäjä koki ensimmäisen tappionsa.

Jaakko Tiira

Tähti

Kylian Mbappe repii otsikot, mutta Ranskan paras pelaaja oli jälleen Antoine Griezmann. Verkko ei heilu entiseen malliin, mutta paikkoja hän petaa senkin edestä. Griezmann on luonut turnauksessa jo 21 maalipaikkaa. Kaikista eniten. Silti hän ehtii omalle kulmalipulle puolustamaan. Huima pelaaja!

Puheenaihe

Cristiano Ronaldon syöksykierre on ollut surullista seurattavaa. Madridissa CR7:lle löytyy onneksi rakkautta. Real Madridin presidentti Florentino Perez päästi työttömän jalkapalloilijan harjoittelemaan seuran harjoituskeskukseen. Laiskaksi Ronaldoa ei voi haukkua. MM-unelma mureni lauantaina.

Tyyli

Ennen kisoja loukkaantuneen Karim Benzeman tilalle hälytetyn Randal Kolo Muanin sisääntulo oli näyttävä. Frankfurtin hyökkääjä siirsi Ranskan 2–0-johtoon ottelun ensimmäisellä kosketuksellaan pelattuaan vain 44 sekuntia. Hänestä tuli MM-historian kolmanneksi nopeimman maalin iskenyt vaihtomies.

Moka

Marokon jalkapalloliitto lupasi faneille 13 000 lippua välierään. Matkanteko tyssäsi kuitenkin alkutekijöihinsä, kun Qatarin viranomaisilta ei irronnut lupaa ylimääräisiin lentoihin. Sympaattisen Marokon kannattajat eivät toki olleet ainoita, joita kisaisäntä on vetänyt kölin alta viime aikoina.

Yllätys

Ranskan avausmaalin viimeistellyt laitapakki Theo Hernandez oli ensimmäinen vastustajan pelaaja, joka osui Marokon verkkoon näissä kisoissa. Vähintään yhtä yllättävä tosiasia oli se, että Ranska piti ensimmäistä kertaa maalinsa puhtaana tässä turnauksessa – kuudennessa ottelussaan.