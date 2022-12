Onko tässä omahyväisyyden huippu? Richarlison otti selkäänsä tatuoinnin omista kasvoistaan

Richarlisonin tatuoinnissa ovat myös Ronaldo ja Neymar.

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa ehkä komeimman maalin tehnyt Brasilian Richarlison on käynyt kuuluisan Dom Tattoo -tatuointitaiteilijan vastaanotolla.

Richarlison otti selkäänsä suuren tatuoinnin – jossa pääosassa on hänen omat kasvonsa. Lisäksi tatuoinnissa ovat Brasilian hyökkääjälegendan Ronaldon ja nykyisen Brasilian ykköstähden Neymarin kasvot.

Dom Tattoo esitteli tatuoinnin syntymistä Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Myös Twitterissä on julkaistu kuvia tatuoinnista, muun muassa BBC:n Match of the Day -tilillä.

Richarlison tapasi idolinsa Ronaldon MM-kisojen yhteydessä ja Neymar on hänen maajoukkuekaverinsa. Tatuoinnissa on kuitenkin pääosassa Richarlison itse.

Richarlison teki MM-kisojen avausottelussa Serbiaa vastaan komean maalin saksipotkulla. Hän teki MM-kisoissa kaikkiaan kolme maalia.

Brasilia putosi MM-kisoista puolivälierävaiheessa hävittyään Kroatialle rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Seuratasolla Richarlison edustaa Englannin Valioliigassa pelaavaa Tottenhamia.