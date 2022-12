Mitä ihmettä? Argentiinan MM-pelaajat irvailivat brasseille – laulussa nostetaan esiin häpeällinen sota

Argentiina eteni MM-finaaliin ja antoi sen kuulua.

Tunnelma Argentiinan maajoukkueen pukukopissa oli vapautunut, kun Kroatia kaatui tiistai-iltana Lusailin MM-välierässä 3–0.

Kroatia oli tiputtanut puolivälierässä rangaistuspotkukilpailussa jatkosta Brasilian, ja odotettu Etelä-Amerikan jättiläisten kohtaaminen jäi näin ollen näkemättä ja kokematta.

Mitä ilmeisimmin Argentiinan pelaajatkin odottivat vastaansa rajanaapuri Brasiliaa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Argentiinan puolustaja Nicolas Otamendin kuvaamaa videota juhlista pukukopissa. Riemukkaassa yhteislaulussa argentiinalaistähdet ilkkuvat Brasilialle.

– Brasilia mitä tapahtui? Viisinkertainen maailmanmestari mokasi! kuuluvat laulun sanat.

Laulussa viitataan myös Falklandin sotaan. Argentiinan sotilashallitus pyrki 1982 valtaamaan Falklandinsaaret, mutta Britannian vastaisku mursi haaveen.

– Me olemme Argentiinan joukkue ja tulemme aina hurraamaan, koska meillä on unelma maailmanmestaruudesta!

– Sellainen minä olen, argentiinalainen. V**ut Malvinasin (toim. huom. Falklandinsaaret) englantilaisista, sitä en unohda. Sellainen minä olen, hurraan sinulle, seuraan Argentiinaa minne vain!

Falklandin sodan tappio johti kansalliseen häpeään ja kuusi vuotta vallassa olleen sotilasjuntan eroon. Sodan seurauksena Argentiinan hallintomuoto vaihtui sotilasdiktatuurista demokratiaksi.

Argentiinan joukkue juhli fanien edessä finaalipaikkaa.

Falklandin sota jätti arven Argentiinan ja Britannian diplomaattisuhteisiin, jotka solmittiin uudelleen vasta seitsemän vuotta sodan jälkeen.

Falklandinsaarten status maailmanpolitiikassa on silti tänäkin päivänä ristiriitainen. Argentiina vaatii Falklandinsaaria yhä itselleen ja vaatimus on kirjattu Argentiinan perustuslakiin.

Vuonna 2013 Falklandinsaarten kansanäänestyksessä 99 prosenttia äänestäneistä kannatti kuulumista Britannialle. Argentiina ei tunnustanut äänestystulosta.

Alkuvuodesta 2022 Kiina ja Argentiina lähentyivät toisiaan, kun Kiina tunnusti Falklandinsaaret osaksi Argentiinaa ja Argentiina tunnusti Taiwanin osaksi Kiinaa.

Erikoinen voitonlaulu on vain yksi lisä Argentiinan vaiheikkaassa MM-matkassa. Kritiikki peliesityksistä on hiljentynyt avausottelun Saudi-Arabia-tappion jälkeen, mutta argentiinalaisten käytös turnauksessa on aiheuttanut närää.

Kuumassa puolivälieräkamppailussa Hollantia vastaan Argentiinan pelaajille näytettiin varoitusta peräti yhdeksän kertaa.

Ottelun jälkeen kapteeni Lionel Messi haukkui hollantilaiset tv-haastattelussa. Kentällä hän näytti hollantilaisille kieltään ja provosoi heitä maalituuletuksellaan.

Arrogantti Argentiina on MM-turnauksessa henkilöitynyt Lionel Messiin.

Messi, 35, laukoi Kroatiaa vastaan maalin rangaistuspotkusta ja syötti yhden osuman. Hän ilmoitti pelin jälkeen päättävänsä maajoukkueuransa sunnuntaina MM-finaaliin, jossa vastaan asettuu Ranska tai Marokko.

Argentiina voitti edellisen kerran maailmanmestaruuden 1986.