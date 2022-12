Tuomiossa valitaan tiistain MM-päivän tähdet, puheenaiheet, tyylit, mokat ja yllätykset.

Tiistain välierässä kohtasivat Argentiina ja Kroatia. Argentiina murjoi tiensä finaaliin lukemin 3–0. Sen vastustaja sunnuntaina pelattavaan MM-finaaliin ratkeaa keskiviikkona.

IS:n raadissa ruoditaan ensimmäisen semifinaalipäivän tapahtumia. Raadissa ovat toimittajat Pekka Holopainen ja Janne Oivio sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Pekka Holopainen

Tähti

Manchester Cityssä pelaava Julian Alvarez on jäänyt maaliruisku Erling Braut Haalandin varjoon, mutta nyt oli ruuti kuivaa ja jaloissa puhtia. Kahdesta huikeasta rynnäköstä ensimmäinen tuotti pilkun ja kaksi keltaista Kroatialle, jälkimmäinen vähän onnekkaan maalin. Kolmas maali olikin taidetta.

Puheenaihe

Olisiko Argentiina se ainoa joukkue, joka pystyy näissä poikkeuksellisissa kisoissa pysäyttämään Ranskan? Välierävaiheista Albiceleste on aina selviytynyt kliinisesti finaaliin. Argentiina pelasi nyt viidennen kerran MM-välierissä, ja tappiosarake näyttää edelleen nollaa.

Tyyli

Jos jonkun tyyli on puhuttanut, niin toiseen MM-finaaliinsa valmistautuvan Lionel Messin. Hän on laittanut Qatarissa pidättyvän medialinjansa täysin uusiksi ja tuskin tekisi sitä 35-vuotiaana, jos ei katsoisi joukkueen hyötyvän. Messi imee tietoisesti kentän ulkopuolisenkin huomion päästääkseen muut vähemmällä.

Moka

Brasiliaa vastaan tarkasti ja huolellisesti puolustanut Kroatia avasi ennen avausmaalia keskustaan suorastaan paraatiovet Julian Alvarezille. 2–0-ratkaisumaalissa sekä Josip Juranovicilla että Borna Sosalla oli mahdollisuus purkuun ennen kuin Alvarez löysi itsensä nenäkkäin maalivahti Dominik Livakovicin kanssa.

Yllätys

Kroatian yhdeksästä edellisestä pudotuspeliottelusta kahdeksan oli venynyt jatkoajalle tai jopa pilkkukisaan. Nyt riitti 90 minuuttia lisäaikoineen mainiosti. Edellisistä 16 MM-välierästä 15 oli päättynyt yhden maalin erolla. Ennen tiistaita ainoa poikkeus oli, kun Saksa teurasti Brasilian 7–1 vuonna 2014.

Janne Oivio

Tähti

Lionel Messi. Haluaisin olla kovasti nokkela, mutta Messi oli täysin pysäyttämätön. Hänen draivinsa voittaa vihdoin se kaivattu maailmanmestaruus on aivan vailla vertaansa. Rankkarimaali aloitti Argentiinan karkumatkan ja Gvardiolin täydellinen kahvitus 3–0-maalissa oli turnauksen sykähdyttävämpiä hetkiä.

Luka Modric jäi Argentiinan tähtien varjoon.

Puheenaihe

Saako Messi vihdoin lopettaa varjonyrkkeilyn legendan kanssa? Diego Maradonan varjo on iso ja ahdistava – se näkyi 2014 ja 2018. Todellisuudessa se, että pitää ketään muuta kuin Messiä kaikkien aikojen pelaajana johtuu vain siitä, että on saanut ihailla Peléstä tai Maradonasta pelkät huippuhetket, ei hetkiä aallonpohjalla. Maailmanmestari-Messi lopettaisi puheet, viimein.

Tyyli

Argentiina osaa häikäisevän futiksen lisäksi kaikki kenttien provokaatiot, koiruudet ja muun pelin reunamilla operoinnin. Etua haetaan milloin milläkin tavalla, kuten Hollanti-pelissä viimeksi nähtiin. Kroatiaa vastaan Argentiinan ei tarvinnut kaapia provokaapin perukoilta härskejä temppuja. Ylivoimainen esitys, ei lisäaineita.

Moka

Mihin jäivät Kroatian vastuunkantajat? Luka Modric jäi täysin statistiksi, eikä ollut Ivan Perisicistä tai Marcelo Brozovicista yhtään sen enempää pelastajaksi. Kroatian Brasilia-voitosta jää suorastaan hapan maku, kun olisimme tämän mahalaskun sijaan saaneet nähdä MM-välierässä Argentiina–Brasilian. Hävetkää, brassit.

Julian Alvarezille maistuu maalinteko.

Yllätys

Ei sinänsä ole yllätys, että Julian Alvarez osaa pelata. Mutta se, että hänestä on kuoriutunut Argentiinan MM-ykköstykki samalla, kun Paulo Dybala istuu penkillä ja Lautaro Martinez ampuu palloja stratosfääriin, on. Hän tuskin enää on rivimies Manchester Cityssä pienillä peliminuuteilla enää kauaa.

Marko Rajamäki

Tähti

Argentiinan Alvarez oli välierän tähti. Hankki rankkarin, teki kaksi. Varsinkin Alvarezin ensimmäinen maali pitkän kuljetuksen päätteeksi oli oiva näyte osaamisesta. Valioliigassa tulosta ei vielä ole tullut toivotulla tavalla, mutta nyt kaikki ymmärtävät, miksi Manchester City hänet hankki.

Puheenaihe

Lionel Messin vapaudet puolustuspelaamisessa. Argentiinan peliä seuratessa moni kiinnittää huomiota Messin tekemiseen, kun vastustajalla on pallo. Hänen kävelynsä ja vähäinen työmääränsä tuntuu häiritsevän lähes kaikkia. Kannattaa myös seurata mitä tapahtuu, kun taikuri saa pallon.

Tyyli

Marcelo Brozović on muodostanut yhdessä Mateo Kovačićin ja Luka Modrićin kanssa kisojen parhaan keskikentän. Heidän suurimmat vahvuutensa ovat pallollisessa pelaamisessa, mutta lisäksi Brozović on kisoissa eniten kilometrejä juossut pelaaja. Aika hyvin pelaajalta, joka aina välillä pistää tupakaksi.

Moka

Kroatian toppari Dejan Lovren teki virheen pudottamalla puolustuslinjaa liian aikaisin rangaistuspotkuun johtaneessa tilanteessa. Tämän puolustusvirheen seurauksena Argentiina pääsi ottelussa johtoon. Tappioasemassa Kroatialla ei ollut mahdollisuuksia päästä peliin mukaan, vaan Argentiina meni ansaitusti finaaliin.

Yllätys

Esittelyvuorossa on seuraava MM-kisoissa esiin noussut nuori pelaaja. Kroatian 20-vuotias vasenjalkainen vakiotoppari Joško Gvardiol herättää kiinnostusta siirtomarkkinoilla. Hienot kisat pelannut toppari on huhujen mukaan usean valioliigaseuran ostoslistalla. Laittakaa nimi mieleen.