MM-pelaaja tarttui sukuelimiinsä kesken pelin ja sai feministin ärähtämään – rivosta eleestä alkoi erikoinen vyyhti

Granit Xhakan tempauksesta alkoi erikoinen vyyhti, joka johti tappouhkauksiin.

Kosovolainen feministi Zana Avdiu, 29, on joutunut turvautumaan poliisin apuun kommentoituaan jalkapallon MM-kisoissa nähtyä tapausta, uutisoi sveitsiläislehti Blick.

Sveitsin kapteeni Granit Xhaka teki alkulohkon päätösottelussa Serbiaa vastaan ronskin eleen. Hän tarttui haaroväliinsä ja esitteli ikään kuin miehuuttaan kohti vastustajan penkkiä.

Serbipelaajien tunteet kuumenivat.

Xhaka syntyi Sveitsissä vuonna 1992. Hänen perheensä on Kosovon albaaneja. Kyseinen ihmisryhmä joutui serbinationalistien vainon kohteeksi 1980- ja -90-luvilla, minkä vuoksi moni albaani pakeni Jugoslaviasta myös esimerkiksi Suomeen.

Avdiu kritisoi Xhakan peniselettä Facebookissa.

Hänen mukaansa Xhaka käyttäytyi kuin ”katupoika” ja häpäisi itsensä. Nainen piti elettä machona ja seksuaalista väkivaltaa symboloivana.

Avdiun mielestä Xhaka osoitti, millaista ylpeyttä ja vallantunnetta miehet tuntevat, koska heillä on penis.

Samana iltana Avdiu osallistui urheilukeskusteluohjelmaan ja toisti syytöksensä. Tällöin Xhakan isä, joka osallistui ohjelmaan puhelimitse, läksytti naista vihaisena ja käski tämän olla ”varuillaan” kirjoittaessaan Xhakan perheestä.

– Tai tapahtuu mitä? kysyi Avdiu Blickin mukaan.

– Minäpä kerron. Joudut vastuuseen. Kun on aika, on jo liian myöhäistä, vannon sen. Sinä et tunne Xhakan perhettä, isä-Xhaka uhkaili.

Xhakan FC Baselissa pelaava Taulant-veli sanoi Avdiulle puolestaan Instagramissa, että naisen pitäisi hävetä eikä hänessä "ole albaaniverta ollenkaan”.

Feministinaista alettiin uhkailla sosiaalisessa mediassa, ja hän joutui turvautumaan poliisisuojeluun. Someviestejä tuli noin 11 000 kappaletta. Valtaosa niistä oli seksistisiä.

– Minulle sanottiin, että minut pitäisi tappaa tai raiskata tai että minun pitäisi muuttaa Serbiaan, Avdiu kertoi Tages Anzeigerille.

Avdiu poistuu nyt kotoaan vain töihin. Häntä uhkailleita miehiä on pidätetty.

Sveitsin albaanitaustaiset pelaajat nousivat otsikoihin myös jalkapallon MM-kisoissa vuonna 2018. Tuolloin Xhaka ja Xherdan Shaqiri tuulettivat osumiaan Serbiaa vastaan tekemällä käsillään kotkan, joka on albaanien symboli.

Avdiu puhuu julkisesti albaaninaisten oikeuksien puolesta. Hänen mukaansa albaaninaisten suurimmat ongelmat liittyvät siihen, ettei valtaosa ole työelämässä eivätkä he elämässään kerää taloudellisia omistuksia tai perintöä.

Sveitsi löi alkulohkon päätösottelussa Serbian 3–2 ja eteni jatkopeleihin. Ne katkesivat heti kättelyssä murskatappioon Portugalia vastaan.