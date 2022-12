Englannin valmentajalla sysimusta historia rangaistuspotkuista – nyt hän tilittää supertähtensä Harry Kanen mokasta

Harry Kanen ikävä epäonnistuminen ratkaisevalla hetkellä on tulikuuma puheenaihe.

RANSKA päihitti Englannin dramaattisten vaiheiden jälkeen jalkapallon MM-turnauksen puolivälieräottelussa lauantaina 2–1.

Yksi ottelun ratkaisuista oli Englannin tähtipelaajan Harry Kanen, 29, epäonnistunut rangaistuspotku pelin loppupuolella.

KANELLA oli oiva mahdollisuus tasoittaa peli, mutta veto lähti niin sanotusti taivaan tuuliin. Yleensä varmana pilkkujen ampujana tunnettu Kane oli jo aiemmin ottelussa onnistunut kerran rangaistuspotkussa.

Englannin päävalmentajalla Gareth Southgatella, 52, on pelaajauraltaan ikäviä kokemuksia ratkaisevalla hetkellä epäonnistumisesta – nimenomaan rangaistuspotkussa mokaamisessa.

Englannin vuoden 1996 EM-kotikisojen välieräottelussa puolustaja Southgate epäonnistui pilkkukisassa Saksaa vastaan. Se pudotti Englannin kirvelevällä tavalla jatkosta. Tapaus järkytti Englannissa laajalti ja varjosti Southgaten uraa vuosien ajan.

Nyt Southgate on kommentoinut Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle Kanen lauantaista epäonnistumista.

– Kuten voi odottaa, Harry on todella alamaissa, mutta hänen ei pidä syyttää itseään mistään. Me olemme tässä asemassa hänen johtajuutensa ja maaliensa ansiosta. Voitamme ja häviämme joukkueena. Hän on ollut uskomattoman hyvä ja luotettava noissa tilanteissa. Emme olisi tässä ilman häntä, Southgate sanoi.

Kane nousi lauantaina Englannin miesten maajoukkueen kaikkien aikojen maalipörssin jaetulle ykkössijalle Wayne Rooneyn, 37, rinnalle. Rooney on jo lopettanut aktiiviuransa pelaajana.

Kane on mättänyt hulppean 53 maalin saldon 80 ottelussa.

Ei mene! Harry Kanen potkaisema pallo lensi lauantaina ratkaisuhetkellä katsomoon.

Southgate ei heti ottelun päätyttyä ottanut kantaa asemaansa Englannin maajoukkueessa. Hän sanoi tarvitsevansa aikaa tulevaisuutensa pohtimiseen.