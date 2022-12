Kommentti: Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi osoittivat pienuutensa – Qatarissa nähtiin nolo show

Jalkapallon superkaksikon joutsenlaulu olisi voinut olla arvokkaampikin, kirjoittaa Tatu Myllykoski.

Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo ovat mykistäviä jalkapalloilijoita, tämän vuosituhannen ja jopa kaikkien aikojen parhaita.

Mutta kumpikin heistä on kentän ulkopuolella ikävystyttävän pieniä ihmisiä. Se kävi selväksi taas perjantaina ja lauantaina.

Messi, 35, johdatti Argentiinan makeaan puolivälierävoittoon Hollannista. ”Kirppu” tarjoili varsinaisella peliajalla fantastisen syötön Nahuel Molinan maaliin ja iski Argentiinan toisen pilkulta. Hän onnistui myös rangaistuspotkukilpailussa.

Messin kimpoilu kentällä oli muutoin vaivaannuttavaa katsottavaa. Hän mussutti, väänteli naamaansa, filmasi, sopersi tuomari Mateu Lahozille ja sätti joukkuekavereitaan, kun ei saanut kivoja syöttöjä jalkaansa. Oli lapsellisempi kuin lapset.

Ylimielinen teutarointi huipentui pilkkukisan jälkeen, kun Argentiinan ihmemies lällätti Hollannin valmennusjohdolle ja tuuletteli välieräpaikkaa niin provosoivasti kuin vain keksi. Hän haukkui suorassa tv-lähetyksessä Hollannin Wout Weghorstia typerykseksi ja piikitteli kaikkea oranssia, mikä liikkui.

Haastattelupisteellä huuteli pieni mies, kapteenin irvikuva, joka yritti olla mahtavampi kuin oikeasti on. Kohuvideota katsoessa päällimmäinen tunne oli myötähäpeä. Ex-ujosta ja ex-sympaattisesta pojasta on väkisin tehty suuren ja mahtavan Argentiinan kapteeni, koska on pakko. Onhan Argentiina Messin joukkue.

Ja Messi on siinä sivussa humaltunut itsestään.

Lionel Messi päätti näyttää kieltään.

Ronaldo, 37, ei kantanut supersankarin viittaansa yhtään vastinpariaan kunniakkaammin lauantain Marokko-tappiossa. Kiukuttelun ja laiskuutensa takia penkille pudotettu Ronaldo oli kentälle päästyään kuin rampa ankka, valtaistuimelta syösty suuruus.

Portugalin pelaajat suolsivat vanhasta tottumuksesta palloja boksissa päivystäneelle "isähahmolleen", mutta turhaan. Ronaldo sai aikaan vain yhden laukauksen, ja Portugalin – ja mikä oleellisinta Ronaldon itsensä – MM-unelma murskaantui.

Mitä teki Ronaldo, hänkin joukkueensa kapteeni? Hän ei jäänyt viheriölle tukemaan ”opetuslapsiaan” vaan luikki heti välittömästi pukukopin lämpöön vuodattamaan katkeria kyyneliä. Hän sai valokeilan itselleen vielä viimeisen kerran ennen väitettyä (ja surkeaa) siirtoaan Saudi-Arabiaan.

Cristiano Ronaldon MM-kisat päättyivät lohduttomaan itkuun.

Kaksi sukupolvensa suurinta osoittivat viikonloppuna Qatarissa paitsi oman pikkusieluisuutensa myös jalkapallon tähtikultin pitkään jatkuneen alennustilan.

Ronaldo on vuosien varrella tehnyt kaikkensa alleviivatakseen omaa poikkeuksellisuuttaan, ja onnistunut siinä. Kaikki muu on ollut liian usein toissijaista. Lauantain kyyneleet olivat viimeinen epätoivoinen kuolonkorahdus hänen taistelussaan pysyä relevanttina.

Messi taas on aina ollut mitä mälsin hahmo silloin, kun pallo ei ole hänen jalassaan. Saudi-Arabian mainosmies ilman todellista särmää. Perjantain uhmakas ja noloksi muuttunut näytös oli vain näyte siitä.

Messi saattaa raahata Argentiinan jopa mestaruuteen, mutta viimeistään ensi sunnuntaina on aika heittää hyvästit sukupolvensa suvereenille superkaksikolle.

Joutsenlaulu Qatarissa olisi voinut olla arvokkaampikin.

Tulevaisuus on sentään kirkas. Onhan meillä uuden sukupolven supertähti Kylian Mbappe, 23-vuotias Qatarin kiiltokuvapoika, joka nauraa epäonnistuville vastustajille ja ilmastonmuutokselle.

Päivitetty 11. joulukuuta kello 12.03. Lisätty kohta Mbappesta.