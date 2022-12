MM-tuomio: Ylen studiossa nähtiin erikoista bingoa – Neymar ja Ronaldo toivat mieleen hauskan vitsin

Lauantaina pelatuissa puolivälierissä nähtiin tunteita, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Marokko yllätti Portugalin 1–0. Ranska kaatoi Englannin 2–1.

IS:n raati perkaa kisapäivän tärkeimmät tapahtumat. Raadissa ovat tällä kertaa toimittajat Vili Pesu ja Tony Pietilä sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Vili Pesu

Tähti

Tv-kamerat välittävät aina suuria tunteita, kun pelaajat tulkitsevat maidensa kansallislaulut ennen otteluiden alkua. Kotikatsomossa niiden aikana tekee tosin mieli itkeä ja nauraa vuorotellen. Onneksi eivät ole päätyneet studioon purkittamaan mitään hyväntekeväisyyden nimissä. Marokon maalivahti Bono on iskussa. En ihmettele yhtään, jos hän osoittautuu vieläpä tähtijalkapalloilijaksi, joka hoilaa kansallislaulun vähiten nuotin vierestä.

Puheenaihe

Cristiano RonaldoN MM-kultaunelma haihtui savuna ilmaan, kun suuriegoinen ja Portugali kohtasivat kenties kisojen yhtenäisimmän joukkueen. Ronaldo muistetaan siitä, että hän häipyi kentältä niin pian kuin pystyi. Jäähyväiset olisi voinut jättää tyylikkäämminkin. Ehkä vaimo selittää somessa asianhaaran, jota tavalliset ihmiset eivät tajua. Ja Piers Morgan ottaa 37-vuotiaan syliin.

Tyyli

Marokon avausmaali horjutti Portugalin miesten tasapainoa pahemman kerran. Bernando Silva ja tietysti Pepe sekä Bruno Fernandes saivat mukamas niin kovia pipejä, että olivat hetken kuin kuoleman kielissä. Onneksi myös pikaparantuminen oli verissä. Toisella jaksolla Portugali ryhdistäytyi. Esimerkiksi Cristiano Ronaldo ei kaatunut kertaakaan. Yhtä kaikki: kiitos ja näkemiin.

Moka

Englanti mokasi jo ennen Harry Kanen epäonnistunutta pilkkua. Avaustakaiskussa Jude Bellingham meni ensin kevyesti Aurelien Tchouamenin uunotukseen ja peitti jatkotilanteessa erheensä seurauksena auenneen vetopaikan liian löperösti. Kun Olivier Giroud teki Ranskan toisen, hän oli kuin hotelliin tervetulleeksi toivotettu vieras. Englannin monen miehen hölmistynyt vastaanottokomitea ympäröi ranskalaisen ja levitteli hänelle hätäpäissään punaista mattoa.

Harry Kane (vas.) ampui yhdeksästä metristä taivaan tuuliin.

Yllätys

Välieriin mennyt Marokon joukkue. Ryhmä on päästänyt kisoissa vasta yhden takaiskun – sekin oli oma maali. Marokosta huokuu yhtenäisyys ja sitoutuneisuus tiiviiseen yhteistyöhön puolustaminen edellä. Puhutuimpien tähtien lisäksi Sofyan Amrabat on laatupelaaja. Päävalmentaja Walid Regragui on tietysti taktinen velho ja psykologinen nero – kuten hänen ammattikuntansa edustajat yleensä voittojen jälkeen.

Tony Pietilä

Tähti

Marokon tähdet tippuivat yksi kerrallaan. Nayef Aguerd ja Noussair Mazraoui joutuivat sairastuvalle jo ennen Portugali-peliä, kapteeni Romain Saiss ja loistava Hakim Ziyech tippuivat rivistä kesken pelin. Joukkueen suurista tähdistä jäljelle jäi vain Achraf Hakimi. Ja Bono. Sevillan veskarin lempinimi on komea, ja sitä ovat torjunnatkin. Uskomaton Bono on päästänyt turnauksessa vain yhden maalin, vaikka mukaan lasketaan rankkarikisa Espanjaa vastaan.

Yassine Bounou on Marokon tukipilari.

Puheenaihe

Perjantaina Neymar kyynelehti vuolaasti, kun unelma mureni karulla tavalla. Turhautumisesta kertovat myös uhkaukset maajoukkueuran päättymisestä. Lauantaina oli Cristiano Ronaldon vuoro. Kapteeni marssi päätösvihellyksen jälkeen suoraan pukukoppiin ja kyyneleet valuivat valtoimenaan. Niin paljon MM-kulta pelaajille merkitsee. Tulee mieleen klassikkomeemi, jossa poseeraavat Ronaldo, Neymar, Messi ja Timo Jutila. Vain yksi heistä on maailmanmestari.

Timo Jutila vuonna 1995.

Tyyli

Ylen asiantuntijatiimin Miika Nuutinen rakastaa jalkapalloa. Ja dataa. Tuollaista intoa ei voi katsoa hymyilemättä. Nuutisen ensimmäisissä tv-esiintymisissä jännitys vielä paistoi melko vahvasti, mutta nyt esiintyminen on luontevaa. Kädet heiluvat ja sanat pulppuavat, kun tilastokoonnit vilkkuvat näytöllä. Noin innostunutta esiintymistä on ilo katsella, ja kaiken lisäksi Nuutisen pointit ovat sangen kiinnostavia.

Moka

Tämäkin menee Ylen studioon. Päivän molempien otteluiden lähetysten aikana käytiin entisen huipputuomarin Jan-Peter Aravirran johdolla jotakin erikoista tuomiobingoa. Tämä kesti liian kauan, ja yksi kerta olisi sentään riittänyt. Tämä ohjelmaosuus ei jatkoon, harvinaisen tylsää tv:tä. Erikoismaininta Harry Kanen shefkikuqimaiselle pilkulle. Toivottavasti pallo löytyy vielä jostakin.

Yllätys

Yllätysten määrä on yllätys. Kisoissa on nähty hurjia tuloksia ja paljon viihdyttävää jalkapalloa. Viihteellä ei kuitenkaan puolivälierissä juhlittu. Jatkoon jyräsivät mahdollisimmat alhaalla makaavat Kroatia ja Marokko sekä materiaalinsa nähden harvinaisen tylsästi esiintyvä Ranska. Silti, shokkiyllätykset ovat turnauksen suola. Pelillisesti näissä kammokisoissa on ollut paljon hienoja asioita.

Marko Rajamäki

Tähti

Marokon maalivahti Bono piti jälleen maalinsa puhtaana. Sevillan kokenut maalivahti torjui mm. Joao Felixin ja Ronaldon yritykset jopa helpon näköisesti. MM-kisoissa hyvin joukkueena puolustanut Marokko on päästänyt vain yhden maalin viidessä ottelussa. Bono on tämän puolustusvoittoisen joukkueen avainpelaaja.

Puheenaihe

Cristiano Ronaldo on aina keskiössä. Marokon ja Portugalin välisen ottelun kokoonpanoluetteloa odotettiin jännityksellä. Kun se julkaistiin, saatiin tietää, että Ronaldo aloittaa jälleen vaihtopenkiltä. Marokon mentyä johtoon Portugalin valmentaja reagoi ja vaihtoi Ronaldon kentälle. Takaa-ajo ei onnistunut. Ronaldon turnaus päättyi kyyneliin.

Tyyli

Marokon valmentaja Walid Regragui on luonut pelitavan, jolla ei haeta ystäviä vaan tulosta. Marokko puolustaa tiiviissä blokissa ja hyökkää suoraviivaisesti suunnanmuutostilanteissa. Lisäksi johtoasemassa Marokko on valmiina kaikin keinoin myös rikkomaan pelin kulkua. Näillä aseilla Marokko meni ensimmäisenä afrikkalaisena joukkueena MM-kisojen välieriin.

Moka

Portugalin kovaotteinen toppari Pepe kritisoi Marokko tappion jälkeen tuomarilinjaa. Pepellä oli pelin loppuhetkillä erinomainen maalitekopaikka, mutta hän puski avopaikasta ohi. Pepen olisi kannattanut puskea pallo maaliin, jotta pelin jälkeiset selittelyt olisi voinut unohtaa.

Yllätys

Ranskan Aurelien Tchouameni maalintekijänä. Qatarin kisojen aika on nostettu esiin uusia tulevaisuuden tähtiä. Esillä ovat olleet Espanjan Gavi ja Pedri, Englannin Jude Bellingham sekä Saksan Jamal Musiala. Nyt oli Aurelien Tchouamenin vuoro nousta parrasvaloihin. Kaikkien yllätykseksi puolustava keskikenttäpelaaja teki Ranskan avausmaalin.