Cristiano Ronaldo murtui kyyneliin unelman kaaduttua – Ylen juontaja haukkui pystyyn: ”Oksettavaa!”

37-vuotiasta Cristiano Ronaldoa ei välttämättä enää nähdä MM-viheriöillä.

Supertähti Cristiano Ronaldo itki pelaajatunnelissa tv-kuvissa, kun Portugalin MM-kisat päättyivät tylysti puolivälierätappioon altavastaaja Marokolle lauantaina. Marokko voitti ottelun 1–0 Youssef En-Nesyrin avausjakson maalilla.

Ronaldon kyyneleissä poskille valui mahdollisesti viimeistä kertaa unelma maailmanmestaruudesta.

Hän marssi pikatahdilla kentältä pukusuojan turviin Marokon jäädessä juhlimaan historiallista voittoaan. Yksikään afrikkalainen joukkue ei aiemmin ole päässyt MM-välieriin.

Ylen studiossa Ronaldon nopeaa poistumista pidettiin erikoisena. Hän oli Portugalin kapteeni, muttei jäänyt onnittelemaan vastustajia eikä lohduttamaan omiaan.

– Ehkä jopa vähän oksettavaa, sanoi Ylen studioisäntä Antti-Jussi Sipilä.

– Herranjestas! Hän on kapteeni, joka johtaa joukkuetta. Hän lähti saman tien itkien koppiin ja jättää muun joukkueen itkemään keskenään. Ei minkäänlaista johtajuutta! Ei siellä päinkään, huudahti asiantuntija Heidi Pihlaja.

– Oma suru meni edelle, lisäsi toinen asiantuntija Toni Korkeakunnas.

On täysin mahdollista, jopa todennäköistä, että 37-vuotias Ronaldo pelasi uransa viimeisen MM-ottelun. Sukupolvensa suurjalkapalloilija on pelannut 11 arvoturnauksessa, mukaan lukien viisissä MM-kisoissa. Portugalilainen on ainoa miespelaaja, joka on tehnyt maalin viidessä MM-turnauksessa.

EM-turnauksen hän onnistui Portugalin riveissä voittamaan vuonna 2016.

Qatarissa Ronaldon pelillinen rooli oli totuttua pienempi, mutta hän oli jatkuvasti uutisissa. Ennen turnausta hän antoi Piers Morganille haastattelun, jossa hän haukkui lähes kaikki pystyyn seuraansa Manchester Unitedia myöten.

Kirjoitettiin kohumaalista, jonka Ronaldo yritti saada nimiinsä, vaikkei osunut palloon. Viriteltiin jättihuhua hänen siirrostaan Saudi-Arabiaan. Ihmeteltiin hänen penkkikomennustaan.

Puolivälierän Marokkoa vastaan Ronaldo aloitti penkiltä. Hän pääsi kentälle 51. peliminuutilla eikä pystynyt enää puuttumaan kohtalon kulkuun. Ronaldo otti kentälle saapuessaan kapteeninnauhan itselleen Pepeltä, joka jatkoi kentällä.