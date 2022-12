MM-tuomio: Tässä on kisojen yllättävä supersankari! Brasilian tappion takaa paljastui käsittämätön fakta

IS ruotii Qatarin MM-kisojen perjantain tapahtumat.

Perjantain puolivälierissä nähtiin hurja draamaa, kun molemmat ottelut etenivät rangaistuspotkukilpailuun.

Kroatia pudotti kisojen jättisuosikin Brasilian ja Argentiina Hollannin.

IS perkaa päivän tapahtumat. Raadissa ovat tällä kerralla toimittajat Janne Kosunen, Siiri Siikarla ja Jaakko Tiira.

Janne Kosunen

Tähti

Dominik Livakovic. Kroatian hoikka maalivahti oli Brasiliaa vastaan kuin muuri. Hän ei höntyillyt vaan pelasi hyvällä maltilla peittäen kudin toisen jälkeen. Dinamo Zagrebin 27-vuotias pelaaja lienee kysytty tulevilla pelaajasiirtomarkkinoilla – niin kova meriitti huippuonnistuminen mestarisuosikkia vastaan on.

Puheenaihe

Neymar nousi Brasilialle tehtyjen maaottelumaalien määrässä (77) tasoihin Pelén kanssa. Tällä hetkellä se tuntuu yhdentekevältä. Pelé voitti urallaan kolme MM-kultaa, Neymarilta jäi ensimmäinen ottamatta, kun suursuosikki Brasilia kyykkäsi pahasti. Päävalmentaja Tite ei jäänyt selittelemään vaan erosi heti.

Tyyli

Kroatia ei ollut vain ankeuttaja ottelussaan viihdyttäjä Brasiliaa vastaan. Se toteutti inhorealistisen pelisuunnitelmansa upeasti. Joukkueen taito riittää vaikka mihin, mutta se ei lähtenyt uhkarohkeaan hyökkäyskilpaan vaan puolusti kurinalaisesti. Brasilian tyyliksi tulivat lopulta kyyneleet. Niitä totisesti riitti tappion jälkeen.

Moka

Brasilian epäonnistuminen tiivistyy Marquinhosiin. Kroatian tasoitus kimposi sisään topparista, ja rankkarikisassa Marquinhosin tolppakuti käynnisti vastustajan juhlat. Suosikkijoukkue ei kestänyt paineita. Näytti jopa siltä, että Brasilia alkoi pitää jatkoajalla tekemänsä johtomaalin jälkeen jatkopaikkaa selvänä.

Yllätys

Brasilian tappio Kroatialle kirjataan monissa papereissa yllätykseksi, mutta yksi tilasto puhuttaa: Brasilia voitti Saksan MM-finaalissa vuonna 2002, mutta on sen jälkeen hävinnyt kaikki MM-kisojen pudotuspeliottelunsa, joissa vastassa on ollut eurooppalaisjoukkue. Kroatia kasvatti tuon putken nyt kuuteen.

Siiri Siikarla

Tähti

Lionel Messi nappasi Argentiinan jälleen reppuselkäänsä. 35. peliminuutilla hän alusti Nahuel Molinalle osuman ja lähes 40 minuuttia myöhemmin heilutti itse verkkoa vapaapotkusta. Kisojen jälkeen ei tarvitse enää kysyä, kumpi on kovempi: sympaattinen argentiinalainen vaiko penkillä kiukutteleva CR7.

Puheenaihe

Vinicius jr. ei ollut torstaina oman lehdistötilaisuutensa päätähti. Sen tittelin varasti pöydälle loikannut katukissa, jonka Brasilian tiedottaja heivasi kovakouraisesti lattialle. Qatarin mirreistä ovat nauttineet myös muut joukkueet, jotka ovat törmänneet karvakorviin muun muassa ravintolareissuilla.

Lehdistötilaisuuden yllätysvieras sai Vinicius juniorin puhkeamaan nauruun. Myös muut MM-kisojen joukkueet ovat tehneet tuttavuutta Qatarin katukissojen kanssa.

Tyyli

Neymar neljästi. Ensin supertähti asteli stadionille nopeaakin nopeammissa laseissa. Sitten hän heilutti Kroatian verkkoa jatkopelissä. Kun matka lopulta päättyi puolivälieriin, ei brasilialaismies peitellyt kyyneliään. Oman pettymyksensä keskeltä häneltä löytyi kuitenkin vielä aikaa nuorelle ihailijalle.

Moka

Brasilian pelaajat aloittivat voitontanssin tällä kertaa hieman liian aikaisin. Jatkopelissä tulleen avausmaalin jälkeen keltapaidat erehtyivät hetkellisesti ajattelemaan, että peli on nyt taputeltu. Tuo erehdys maksoi heille välieräpaikan ja sen, että se kaikista komein samba jää nyt näkemättä.

Yllätys

Hollannin nousu Argentiinaa vastaan. Vielä 80. peliminuutilla näytti, että ottelu olisi taputeltu ja Argentiina marssisi suoraan välieriin, mutta mitäpä vielä! Wout Weghorst tulitti ensin tulppaanimaan avausmaalin ja lisäajalla uudestaan. Tunnelma ja samalla pelaajien tunteet sähköistyivät hetkessä.

Jaakko Tiira

Tähti

Kroatian veskari Dominik Livakovic, ehdottomasti! 27-vuotias vahti piti ruutupaidat mukana Brasilian rumputulessa ja peittosi xG-lukemansa yli 1,5 maalilla. Livakovicia vastaan on ammuttu nyt kahdeksan pilkkua, joista vain kolme on mennyt pussiin. Noinkohan ura vielä jatkuu Dinamo Zagrebissa?

Puheenaihe

Kroatia on absurdi arvokisajoukkue. Puolivälierä Brasiliaa vastaan oli maalle kahdeksas jatko-ottelu vuodesta 2016 alkaen. Niistä peräti seitsemän on mennyt jatkoajalle. Vain 2018 MM-finaalissa Kroatia taipui varsinaisella peliajalla. Rangaistuspotkukisoissa maan saldo on tyly 4/4.

Tyyli

Hollannin tasoitusmaali. Huh, huh ja huh! Pelin viimeinen tilanne, kotimatka häämöttää ja Teup Koopmeiners & Wout Weghorst värkkää tuollaisen vaparikuvion. Konteksti huomioiden yksi kaikkien aikojen MM-maaleista, rohkenen linjata. Weghorst pelasi viime kevään Valioliigasta pudonneessa Burnleyssa.

Moka

Anteeksiantamatonta, totesi Antti Pohja Ylen studiossa Kroatian tasoitusmaalista. Niinpä. Brasilia ylihyökkäsi väsähtänyttä Kroatiaa vastaan kolme minuuttia ennen jatkoajan päättymistä ja se kostautui. Tämä oli niitä mokia, joita nähdään niissä kuuluisissa C-junnujen peleissä.

Yllätys

Rangaistuspotkut ovat raakaa leikkiä. Silti Brasilia marssitti neljänneksi laukojakseen Marquinhosin. Veto oli yllättävä siksi, että 28-vuotias toppari ei ollut ampunut pilkun pilkkua koko ammattilaisurallaan. Tappion jälkeen eronnut Tite sai ansaittua kritiikkiä.