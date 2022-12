Taas yksi siirtotyöläinen kuoli Qatarissa – MM-kisojen pomo antoi mielipuolisia lausuntoja

Fakta

Qatarin MM-kisojen ongelmat

Tausta: Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) hallitus päätti joulukuussa 2010 myöntää vuoden 2022 MM-kisat Qatariin.

Päätöksen tehneistä 22 hallituksen jäsenestä 20 on joko tuomittu korruptiosta tai saanut syytteen eettisesti arveluttavasta toiminnasta.

Vaatimuksia kisojen siirtämisestä pois Qatarista esiintyi jo 2010-luvun alussa. Bleacher Report listasi vuonna 2014 viisi perustelua. Näitä olivat kuumuus, kisojen erikoinen ajankohta (mikä tarkoitti eurooppalaisten sarjojen keskeytymistä useiksi viikoiksi), homofobia, siirtotyöläisten surkea asema ja jalkapalloinfrastruktuurin puuttuminen.

Toukokuussa 2015 Sveitsin poliisi teki yllätysratsian Fifaan. Taustalla olivat Yhdysvaltojen liittovaltion syyttäjäviranomaisten saamat tiedot Fifan johtohenkilöiden rikosepäilyistä.

Keväällä 2019 Fifa suunnitteli turnauksen laajentamista 48 maan laajuiseksi. Kisoja olisi pelattu Qatarin lisäksi Saudi-Arabiassa, Bahrainissa ja Arabiemiraateissa. Fifa yritti rauhoittaa Qatarin naapurimaiden vuonna 2017 julistamaa saartoa ”futisdiplomatiallaan”.

Ihmisoikeusjärjestöt ja Kansainvälinen rakennusliitto (BWI) vastustivat kisojen viemistä maihin, joissa ihmisoikeudet ja työolot olisivat vielä huonommalla tolalla kuin Qatarissa. Fifa luopui hätäsuunnitelmastaan toukokuussa 2019.

Stadionien rakentamisen ja muiden kisoihin liittyvien rakennusprojektien yhteydessä kuolleiden määrää on mahdoton arvioida, mutta tutkivien journalistien selvitysten perusteella heitä on tuhansia. Fifa on puolustanut kisojen järjestämistä sillä, että kisavalmistelujen ansiosta ihmisoikeudet ja työolot ovat parantuneet. Fifa ei ole kuitenkaan valmis maksamaan korvauksia rakennustöissä kuolleiden ihmisten omaisille.

Qataria hallitsee Al Thanin suku, eikä maassa ole poliittisia puolueita. Hallitseva eliitti voi toimia mielivaltaisesti. Qatar on ilmoittanut, että MM-turnaus on ilmastonsuojelun kannalta tarkkaan mietitty tapahtuma. Todennäköisempää on, että iso osa Dohaan rakennetuista stadioneista jää ilman jatkokäyttöä, kun MM-spektaakkeli päättyy Qatarin itsenäisyyspäivänä 18. joulukuuta.

Juha Kanerva