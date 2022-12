Onko Portugali parempi ilman Cristiano Ronaldoa? Asiantuntija repesi nauruun ja antoi sen jälkeen tylyn vastauksen

ESPN:n Herculez Gomez ei piilotellut ajatuksiaan supertähden nykytilasta.

Onko Portugali parempi ilman Cristiano Ronaldoa? Siinä kysymys, jonka vielä joitain kuukausia sitten olisi kuvitellut täysin mielikuvituksen tuotteeksi.

Nyt se on totisinta totta. Ronaldo jäi penkille Portugalin 6–1-rymistelyvoitossa Sveitsistä, ja hänet korvannut Goncalo Ramos iski hattutempun. Seurajoukkuepuolella Ronaldo sai jo kenkää Manchester Unitedista, ja ura on jatkumassa kaukana parrasvaloista Saudi-Arabian liigassa.

Joten kun ESPN:n keskusteluohjelmassa Futbol Americasissa Herculez Gomezilta kysyttiin tuo kriittinen kysymys, se sai vastaajaltaan ensireaktioksi hersyvän naurutulvan. Eikä siksi, että kysymys olisi pöyristyttävä, vaan koska vastaus oli hänestä ilmiselvä.

– Kysytkö tuota (tosissasi)? Totta kai Portugali oli parempi ilman häntä! Hänen tilallaan pelannut pelaaja iski hattutempun ja taisi olla nuorin MM-kisoissa hattutempun tehnyt pelaaja, entinen USA:n maajoukkuehyökkääjä Gomez aloitti.

21-vuotias Ramos on nuorin pelaaja sitten vuoden 1962 joka on tehnyt MM-kisoissa hattutempun. Ennätystä pitää nimissään Unkarin Florian Albert.

Ronaldon pelaamiseen läpi huippu-vuosien Manchester Unitedissa, Real Madridissa ja Juventuksessa on lähes poikkeuksetta kuulunut rooli, jonka pääosassa eivät ole prässäämiseen tai puolustamiseen osallistuminen.

Gomez tekee selväksi, että Ronaldon jättäminen sivuun teki Portugalista vahvemman joukkueen.

– Goncalo Ramos vain sattui olemaan nimi pelaajan selkämyksessä. Tässä on kyse nyt Cristiano Ronaldosta. He olivat parempia ilman häntä. Näin ei ole käynyt vahingossa. Hän ei ole enää parhaimmillaan. Hän on oikein hyvä pelaaja, mutta Portugali näytti paljon paremmalta joukkueelta ilman Cristiano Ronaldoa.

– Hyökkäyspelissä Cristiano Ronaldo tekee edelleen tärkeitä asioita. Puolustamisessa ja taktisesti, joukkueen eteen pelaamisessa, on asioita, joita hän ei tee – läpi koko uransa.

Enää Gomezin mielestä panokset hyökkäyspelissä eivät siis riitä oikeuttamaan erikoisroolia.

Portugalin MM-kisaottelut jatkuvat lauantaina puolivälieräottelulla Marokkoa vastaan.

40-vuotias Gomez pelasi uransa aikana 24 kertaa USA:n paidassa ja teki kuusi maalia. Hän kuului maan MM-kisajoukkueeseen Etelä-Afrikassa 2010.