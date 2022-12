Cristiano Ronaldon Georgina-rakas avautui somessa – tyly päivitys ei jätä tunteita arvailun varaan

Tähtipelaajan penkitys oli Portugalin Sveitsi-voiton suurin puheenaihe.

Portugali löi Sveitsin peräti 6–1 jalkapallon MM-kisojen pudotuspelikierroksella. Voitto, tai edes Goncalo Ramosin hattutemppu, eivät olleet kuitenkaan illan suurimpia puheenaiheita.

Kaikkien huulilla oli Cristiano Ronaldo ja se, että 37-vuotias supertähti jätettiin pelin alussa vaihtopenkille.

Ronaldo osoitti ottelun aikana ja sen jälkeen tukea joukkueelle. Sen sijaan hänen puolisonsa Georgina Rodriguez suhtautui tilanteeseen kärkkäämmin.

Hänen Instagram-päivityksensä ei jätä tunteita piiloon, alkaen valokuvasta, jossa Rodriguezilla on erittäin tympääntynyt ilme kasvoillaan.

– Onnea, Portugali. Kun 11 pelaajaa lauloi kansallishymniä, kaikki katseet olivat sinulla. Mikä sääli, ettemme saaneet nauttia maailman parhaasta pelaajasta koko 90 minuutin ajan. Fanit eivät lopettaneet nimesi huutamista ja vaativat sinua kentälle. Toivottavasti Jumala ja rakas ystäväsi Fernando kuljette käsi kädessä ja luotte meille vielä yhden väreilevän illan, Rodriguez kirjoitti.

Fernandolla Rodriguez viittasi Portugalin päävalmentajaan Fernando Santosiin.

Päivitykselle oli puoleen päivään mennessä tullut lähes neljä miljoonaa tykkäystä ja kasapäin kommentteja.

Ronaldo itse julkaisi ottelun jälkeen kannustavan ja positiivisen viestin joukkueelleen. Hänen roolinsa tulevissa otteluissa on vielä epäselvä.

Supertähden ura on ollut viime aikoina kovassa laskusuunnassa muutoinkin kuin MM-kisojen penkityksen suhteen. Hän sai lähtöpassit seurastaan Manchester Unitedista kriittisen haastattelun jälkeen. Hänen seuraava osoitteensa on tiettävästi Saudi-Arabian pääsarja, jossa on luvassa satojen miljoonien eurojen palkka, mutta ei enää huippuluokan otteluja.