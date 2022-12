Cristiano Ronaldo katsoi vaisuna sivusta, kun uusi tähti syntyi – yhden miehen rohkea oivallus loi MM-kisojen suursensaation

Hattutempun Sveitsin verkkoon iskenyt Gonçalo Ramos on tällä hetkellä yksi maailman puhutuimmista jalkapalloilijasta.

Kun eri mediat julkaisivat MM-kisaoppaitaan marraskuussa, niissä ei näkynyt Gonçalo Ramosin nimeä. Vaikka Ramos oli tehtaillut maaleja alkukaudesta Benfican paidassa, harva asiantuntija uskoi 21-vuotiaan hyökkääjän nousevan Portugalin kisajoukkueeseen.

Päävalmentaja Fernando Santos oli kuitenkin havainnut Ramosissa jotain sellaista, mitä muut eivät nähneet, ja valitsi nuorukaisen Qatariin.

Tiistaina Santos teki vielä rohkeamman tempun heittämällä Ramosin avauskokoonpanoon neljännesvälieräottelussa Sveitsiä vastaan. Samalla kapteeni Cristiano Ronaldo putosi vaihtopenkille – ensimmäisen kerran arvokisoissa sitten kesän 2008 EM-kisojen.

Valmentajan ratkaisulle löytyi tukea myös kansan keskuudessa, sillä A Bola -lehden tekemässä kyselyssä 70 prosenttia vastaajista toivoi Ronaldon jättämistä penkille.

Ramos kiitti kunniasta ja nakutti kolme maalia Sveitsin verkkoon Portugalin 6–1-murskavoitossa. Samalla Ramosista tuli nuorin hattutempussa MM-areenalla onnistunut pelaaja sitten vuoden 1962 ja Unkarin Florian Albertin.

Gonçalo Ramos nostaa pallon yli maalivahti Yann Sommerin ja viimeistelee kolmannen maalinsa.

Ramos tuntui olevan itsekin hämmentynyt superonnistumisestaan.

– En voinut villeimmissä unelmissanikaan ajatella pelaavani avauskokoonpanossa pudotuspelivaiheessa, Ramos sanoi The Athleticissa.

Illan sankari vastasi myös toimittajien tiedusteluihin Ronaldon ja muun joukkueen suhteesta.

– Hän on kapteeni ja johtaja, jonka kanssa pelaamista jokainen meistä odottaa, Ramos sanoi.

Ramosin salamannopea nousu futiksen tähtitaivaalle selittyy ainakin osin geeneillä. Hänen isänsä Manuel Ramos (s. 1978) on entinen pääsarjapelaaja ja myös hänen sedällään Miguel Teixeiralla (s. 1973) on ammattifutaajatausta. Molemmat ovat toimineet peliuriensa jälkeen valmentajina.

Gonçalo Matias Ramos syntyi 20. kesäkuuta 2001 Olhãon kaupungissa, joka sijaitsee Algarven alueella lähellä Faroa. Poika seurasi lapsuudessaan isänsä pelaamista ja pääsi haistelemaan pukukoppimaailmaa.

Kahdeksanvuotiaana pikku-Ramos liittyi paikalliseen SC Olhanense -seuraan ja jatkoi pelaamista CB Loulé -seurassa 2011–2013.

Sen jälkeen hänet hyväksyttiin Lissabonin suurseuran Benfican akatemiaan. 12-vuotiaana alkanut ura punapaidoissa jatkuu edelleen. Ramosin nykyinen sopimus ulottuu kesään 2025 asti, mutta hyvin todennäköisesti hän siirtyy johonkin jättiseuraan joko talvella tai viimeistään ensi kesänä.

Ainakin Manchester Unitedin tiedetään olevan kiinnostuneita monipuolisesta hyökkääjävirtuoosista.

Sopimuksessa Ramosin ulosostohinta on 120 miljoonaa euroa, joten halvalla hän ei Lissabonista lähde.

Benfican edustusjoukkueessa Ramos debytoi kesällä 2021. Edellisellä kaudella hän oli pelannut seuran B-joukkueessa ja osoittanut tehokkuuteensa. Ykkösjoukkueessa ensimmäinen syksy käynnistyi rauhallisesti, sillä maaliverkko heilui ensimmäisen kerran liigaottelussa vasta 19.12.2021. Sen jälkeen ruuti oli kuivaa Ramosin iskiessä keväällä kuusi liigaosumaa.

Goncalo Ramos (kesk.) juhlii maalia Benfican liigaottelussa juuri ennen MM-kisataukoa.

Kesällä 2022 Benfica myi ykköstykkinsä Darwin Núñezin 75 miljoonalla eurolla Liverpooliin. Korvaajaa ei hankittu isolla rahalla, koska uutena päävalmentajana aloittanut Roger Schmidt päätti luottaa seuran omaan kasvattiin. Tänä syksynä Ramos on palkinnut saksalaisvalmentajan luottamuksen.

Benfica johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla ja Ramos maalipörssiä yhdeksällä täysosumallaan. Marraskuussa Ramos osui myös Mestarien liigan ottelussa Maccabi Haifaa vastaan Benfican varmistaessa paikkansa pudotuspelivaiheeseen.

Portugalin paidassa Ramos on ehtinyt kunnostautua nuorisomaajoukkueissa. Vuonna 2019 Portugali eteni loppuotteluun alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa. Finaalissa Espanja oli parempi, mutta turnauksen maalikuninkaaksi kruunattiin neljä maalia paukuttanut Ramos.

Miesten maajoukkueeseen Ramos kutsuttiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2022, kun kokenut Rafa Silva jäi sivuun Kansojen liigan otteluista. Kentälle 185-senttinen kärkimies pääsi ennen MM-kisoja pelatussa harjoitusottelussa Nigeriaa vastaan. Ramos onnistui heti maalinteossa Portugalin 4–0-voitossa.

MM-turnauksessa Ramos pääsi haistelemaan tunnelmaa loppuhetkillä Ghanaa vastaan. Uruguay-ottelussa minuutteja tuli muutama enemmän eli kahdeksan. Alkulohkon päätöskamppailussa Etelä-Korea kukisti Portugalin, joka oli jo varmistanut jatkopaikkansa. Siinä ottelussa Ramos ei käynyt kentällä.

Ronaldo pelasi Korea-matsissa, mutta valmentaja määräsi kapteenin vaihtoon 65. minuutilla. Mediatietojen mukaan CR7 ei pitänyt Santosin peliliikkeestä ja osoitti tyytymättömyytensä elekielellä.

Portugalilaistoimittajien mukaan Ronaldo ei protestoinut vaihtokomennusta, mutta valmentaja taisi vetää episodista omat johtopäätöksensä.

Kun Sveitsi-ottelun avauskokoonpano julkistettiin tiistaina tunti ennen taiston alkamista, listalta ei löytynyt Ronaldon nimeä. Sen sijaan siellä komeili Gonçalo Ramos, joka tunnetaan kotimaassaan lempinimellä O Feiticeiro. Se tarkoittaa taikuria.

Ramos näytti aika nopeasti, että lempinimelle on katetta. Hyökkääjä liikkuu kentällä ovelasti, ja häntä on vaikea puolustaa. Ja jos sveitsiläisvahti Yann Sommerilta kysytään, niin myös Ramosin laukauksissa on ytyä.

Gonçalo Ramosin sanoo oppineensa ”pistoolinpiipputuuletuksensa” isältään.

Maaliensa jälkeen Ramos nostaa kätensä suun eteen ja puhaltaa sormenpäihinsä. Tämän ”pistoolituuletuksensa” hän sanoo oppineensa isältään, kertoo Life Bogger -sivusto.