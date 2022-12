Kommentti: Kuva, jota et koskaan uskonut näkeväsi – ja siihen tiivistyy Cristiano Ronaldon täysin uusi ja kivulias tilanne

Cristiano Ronaldon elämässä alkaa uusi vaihe. On vihdoin aika kasvaa aikuiseksi, kirjoittaa Janne Oivio.

Siihen ei valmista mikään. Kun todellisuus iskee vasten kasvoja, mikään määrä ennakkovaroituksia ei auta.

Kun on aika päästää irti, on aika päästää irti.

Nämä sanat, jotka tavalla tai toisella on virkkonut lähes jokainen urheilumaailman suurista, tulivat eilen mieleen. Viimeksi Alan Shearer kirjoitti aiheesta mainion kolumnin The Athleticille. Mutta muistan samankaltaisia sanoja vaikka kuinka monelta urheilun suurelta aina Joe Montanasta alkaen.

Kun ei enää pysty siihen, mihin aiemmin pystyi, se sattuu. Ja tämä koskee urheilijoiden ohella meitä kaikkia muitakin, ja se on milloin mitäkin. Työnteko hidastuu. Ei enää jaksa valvoa yötä myöten. Se hetki, kun omat lapset juoksevatkin isää tai äitiä nopeammin juoksukisassa.

Kukaan meistä ei voi päihittää kelloa. Ei Tom Brady, joka saa siitä kivuliaan muistutuksen joka viikko NFL:ssä, eikä Cristiano Ronaldo, joka penkitettiin MM-kisoissa ja sai potkut siviilityöstä.

Totuus on ollut jo syksystä lähtien meidän kaikkien nähtävillä, ja Portugalin päävalmentaja Fernando Santos alleviivasi asian Belémin tornin kokoisella kuulakärkikynällä.

Cristiano Ronaldo ei ole enää automaattinen avauskokoonpanon pelaaja.

Ronaldo istui tiistaina vaihtopenkillä ja katsoi kun hänen korvaajansa, 21-vuotias MM-joukkueen yllätysvalinta Goncalo Ramos, iski hattutempun Sveitsiä vastaan.

Ronaldo, 37, ja Santos ajautuivat riitaan lohkovaiheen aikana, eikä valmentaja enää suostunut kumartamaan legendalle. Oli rajanvedon aika – ja pölyn laskeuduttua Santos käveli tilanteesta voittajana.

6–1-voittajana, jos tarkkoja ollaan.

Sveitsi ulos, Portugali jatkoon, ja tie maailmanmestaruuteen on yhä auki.

Cristiano Ronaldo on tottunut olemaan juhlittu maalintekijä, ei liivi päällä seisova onnittelija.

Lue lisää: Cristiano Ronaldo vastasi vain yhteen kysymykseen ottelun jälkeen – sensaatiopoika pani supertähden istumaan

Lue lisää: MM-tuomio: Cristiano Ronaldon takia koettiin hämmentävä tilanne – tähtipelaaja pudotti synnyinmaansa pöyhkeällä tavalla

Portugalin maajoukkue on ollut, jos mahdollista, vielä enemmän Ronaldosta riippuvainen kuin kaikki ne huippuseurat, joita hän on urallaan edustanut. Maalla ei olisi Euroopan mestaruutta tai Kansojen liigan voittajan titteliä ilman Ronaldoa.

Ennen Ronaldon aikaa maa oli kaikkea muuta kuin edes varma osallistuja arvokisoihin.

Mikä voisi tilanteen paremmin taltioida kuin kuva Portugalin joukkueesta juhlimassa Ramosin maalia sivurajalla – ja Ronaldo on juhlissa mukana vaihtopelaajan liivi yllään?

Jos tilannetta ei vielä hyväksy Ronaldo, niin ei sitä tunnu hyväksyvän kukaan muukaan.

Jo ennen ottelua nähtiin täysin absurdi tilanne, kun Portugalin kansallishymnin aikana satapäin kuvaajia kerääntyi vaihtopenkille kuvaamaan Ronaldon tunnelmia, ei joukkuetta tavanomaiseen tapaan.

Yleisö huusi ja vaati Ronaldoa kentälle ottelun aikana. Ja miksi ei? Joukkue jyräsi Sveitsin maan rakoon. Santos vastasi huutoon lähettämällä Ronaldon kentälle 74. minuutilla, mutta se oli vähän kuin maskotin rooli.

Ronaldoon on suhtauduttu läpi hänen uransa kuin supersankariin, ja tämäkin oli kuin kohtaus yhdessä lukemattomista supersankarielokuvista. Aiemmin Ronaldo oli Spider-Man. Nyt hän oli kuin Tobey Maguire hittielokuvassa Spider-Man: No Way Home: sympaattisessa cameo-roolissa, kun manttelin oli jo perinyt nuorempi tähti Tom Holland.

Ronaldo on läpi uransa saanut tuittuilla, kiukutella ja leikkiä kuninkaantekijää seurojensa sisällä. Hän on ansainnut aseman sen vuoksi, että Ronaldon pestaamalla yleensä voittaa suuria asioita.

Kun se ei enää pidä paikkaansa, on joko itse muututtava, tai ympäristö muuttuu hänen ympärillään.

Tobey Maguire palasi Spider-Manin rooliin vuosikymmenen tauon jälkeen – muttei enää ollut elokuvan suurin tähti.

Supertähden elämässä ja urassa alkaa uusi vaihe, ja se on käynyt kisojen aikana kaikin tavoin selväksi. Ensin hän sai Manchester Unitedista kenkää annettuaan rajun haastattelun Piers Morganille.

Jos Ronaldo odotti, että Euroopan suurseurat alkaisivat jonossa juosta hänen perässään, erehtyi portugalilainen pahasti.

Markkinoiden viesti oli kylmä: 37-vuotias Ronaldo ei enää sopinut suurimpien suunnitelmiin – eikä Ronaldo ole sitä tyyppiä, että lähtisi jatkamaan uraansa Crystal Palaceen tai Bournemouthiin.

Lue lisää: Cristiano Ronaldon toiminta ottelun jälkeen hämmentää – someviesti sekoitti pakkaa entisestään

Lue lisää: Cristiano Ronaldon ele oli liikaa – Portugalin valmentaja raivona supertähdelle, seuraukset mahdollisia

Lue lisää: Lehti: Cristiano Ronaldon ura jatkuu Saudi-Arabiassa – palkka lähes 200 miljoonaa euroa kaudessa!

Lue lisää: Cristiano Ronaldon käytös herätti epäilyksiä – kertoi nyt oman versionsa: ”Hänen on turha komentaa minua”

Kärkivaihtoehdoksi jäi siirtyminen Saudi-Arabian liigan mannekiiniksi. Korvaus on ME-summa, ja se luonnollisesti hivelee Ronaldon kuuluisaa egoa. Arviolta 200 miljoonaa kaudesta auttaa lievittämään huippu-urasta luopumisen tuomaa tuskaa.

Saudi-Arabiassa hän saa olla taas kuninkaantekijä. Tuntuuko se enää samalta, kun kukaan ei huomaa? Saudi-Arabian pääsarjan viime kauden yleisökeskiarvo oli 7 659 katsojaa. Ronaldo varmasti vetää paljon ylimääräistä väkeä lehtereille, mutta se ei silti ole sama asia kuin Santiago Bernabeun räjäyttäminen täyteen huutoon Madridissa.

Nyt on viimeistään aika kasvaa aikuiseksi. Ura huipulla päättynee näihin MM-kisoihin. Penkkikomennuksella tai ilman, Ronaldo saattaa edelleen ratkaista vaikka maailmanmestaruuden Portugalille. Yksittäisiä pelejä hän pystyy yhä ratkomaan.

Ronaldolla on ratkaisu tehtävänään: haluaako hän imeä kaiken huomion itseensä, kiukutella ja kerätä sääliä – tai olla johtaja ja esimerkki joukkueelle, vaikkei olisi koko ajan kentällä valokeilassa?

Aiempi ura ei lupaa hyvää, mutta viime yönä Ronaldon Instagramiin tipahti päivitys, joka lupasi parempaa.

– Upea päivä Portugalille, historiallinen tulos maailman kovimmassa kilpailussa. Loistokas näytös joukkueelta, joka on täynnä lahjakkuutta ja nuoruutta. Onnea meidän maajoukkueellemme. Unelma elää! Päätyyn asti! Hyvä Portugali!

Näin puhuu johtaja. Aika näyttää, onko mielentilassa oikeasti tapahtunut täyskäännös, vai onko kyse vain hetkellisestä performanssitaiteesta.