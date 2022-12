Cristiano Ronaldo vastasi vain yhteen kysymykseen ottelun jälkeen – sensaatiopoika pani supertähden istumaan

Portugali marssi 16 vuoden tauon jälkeen kahdeksan parhaan joukkoon MM-kisoissa. Cristiano Ronaldo istui penkillä.

Tiistai-illan MM-neljännesvälierässä Portugalin ja Sveitsin kohistiin Cristiano Ronaldon penkityksestä.

Portugalin pitkäaikainen päävalmentaja Fernando Santos teki kovan ratkaisun, ja korvasi parhaat päivänsä nähneen 37-vuotiaan supertähden Goncalo Ramosilla.

Huonoksi ratkaisua ei voi syyttää. Portugali pieksi käkikellomaan 6–1. Aiemmin näissä kisoissa penkkiä kuluttanut 21-vuotias Ramos paukutti hattutempun ja syötti päälle yhden maalin.

Silti ottelun jälkeen puhutti ennen kaikkea Ronaldo.

Sky Sportsin mukaan Ronaldo oli saapunut ottelun jälkeen haastattelualueelle leveä virne kasvoillaan. Hän oli kuitenkin vastannut vain yhteen kysymykseen: ”Oliko hän iloinen?”

– Totta kai, totta kai. Portugali voitti, Ronaldo tuumasi Skyn mukaan.

Ronaldo vaihdettiin ottelussa kentälle 74. peliminuutilla voiton jo ratkettua.

Ronaldo seurasi pelipaikkansa vieneen Ramosin loistoa vaihtopenkiltä käsin.

Useammalla suulla Portugalin leiristä arveltiin, ettei Ronaldo ottanut itseensä harvinaista penkitystä.

Bruno Fernandes, Ronaldon vanha joukkuekaveri ManUsta, sanoi kuitenkin suorat sanat.

– Luuletteko, että kukaan tykkää penkityksestä? En usko, että Cristiano on siitä iloinen. Jos valmentaja jättäisi minut penkille, olisin ainakin vihainen, Fernandes sanoi Sveitsi-ottelun jälkeen.

Sensaatiosankari Ramosin mukaan Ronaldo on kuitenkin yhä joukkueen suuri johtaja.

– Ronaldo puhuu niin minulle kuin kaikille muillekin joukkueessa. Hän on johtajamme ja yrittää aina auttaa, Ramos sanoi.

– En tiedä, olenko seuraavassa ottelussa avauskokoonpanossa. Se on kiinni valmentajasta. Minä vain paiskin hommia niin kovasti kuin pystyn, sitten näemme, hän jatkoi.

Benfican 21-vuotias Goncalo Ramos paukutti hattutempun Sveitsin verkkoon.

Päävalmentaja Santos puolestaan korosti, ettei Ronaldon penkityspäätökseen liittynyt sen suurempaa dramatiikkaa, vaikka hän oli aiemmin kritisoinut supertähtensä panosta viimeisessä lohko-ottelussa Etelä-Koreaa vastaan.

– Minulla on erittäin läheinen suhde Ronaldoon. On aina ollut. Olen tuntenut hänet 19-vuotiaasta asti, Santos sanoi.

– Ja se suhde vain kehittyy. Emme ikinä sekoita keskinäistä, inhimillistä puoltamme siihen, mitä meidän täytyy tehdä valmentajana ja pelaajana otteluiden aikana.

Santosilta kysyttiin suoraan, pelaako Ronaldo puolivälierässä Marokkoa vastaan.

– Totta kai Ronaldo on mukana. Kaikkia pelaajia penkiltä voidaan käyttää. Jos he eivät ole avauksessa, he voivat olla kentällä myöhemmin.

– Otan aina roolissani huomioon, että Ronaldo on tärkeä pelaaja joukkueessa. Hän on yksi maailman parhaista. Kaikki mitä meidän täytyy tehdä on ajatella joukkueetta kollektiivisesti.

Päävalmentaja Fernando Santos kertoi suhteensa Ronaldoon olevan läheinen.

Sky Sportsin asiantuntija, entinen jalkapallosuuruus Gary Neville ei arastellut kommentoidessaan Ronaldon penkitystä.

– Kun se tapahtui Manchester Unitedissa, johtopäätös oli, että Erik ten Hag yritti saada Ronaldoa ulos. Mutta Fernando Santos on valmentaja, jolla on ollut uskomaton suhde Ronaldoon vuosien ajan, Neville sanoi.

– On paljon Ronaldon faneja, jotka eivät ole halukkaita kertomaan tälle totuutta. Mielestäni hänen täytyy kuulla totuus. Tästä on tulossa vähän nihkeä loppu, Neville jatkoi viitaten Ronaldon laskeneeseen tasoon.

Ronaldon tähti on ollut laskussa jo pidempään.

– Onko Juventuksen valmentaja väärässä? ManUn valmentaja väärässä? Ja nyt Portugalin valmentaja väärässä? Kaikki he ovat nyt tehneet saman tempun Ronaldon kanssa, Neville summasi.