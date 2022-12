Kuvat paljastavat: MM-kisojen ykköstähti Kylian Mbappe teki kameroiden edessä kekseliään protestin

Kylian Mbappe on pitänyt tiukkaa linjaa sen jälkeen, kun hänet on palkittu MM-ottelujen parhaana pelaajana.

Kylian Mbappe on loistanut Qatarin MM-turnauksessa.

Kylian Mbappe on huippupelaaja, joka tuntee arvonsa.

Ranskan tähti on latonut Qatarin MM-kisoissa viisi maalia, joilla hän johtaa kisojen maalipörssiä. Lisäksi Mbappe on valittu peräti kolme kertaa ottelun parhaaksi pelaajaksi Ranskan tähän mennessä pelaamissa neljässä ottelussa.

Mbappe piti kisojen alussa täydellistä radiohiljaisuutta median suuntaan. Hän ei ollut ennen viime sunnuntaita kommentoinut asioita medialle sanallakaan, vaikka ottelun parhaan pelaajan pitää sääntöjen mukaan niin tehdä.

Sunnuntaina Mbappe puhui vihdoin toimittajille ja paljasti, että hänen vaikenemisensa takia Ranskan liitto oli saanut sakon Kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta.

Mykkäkoulun lisäksi Mbappe on osoittanut mieltään toisellakin tavalla. MM-ottelujen paras pelaaja palkitaan Kansainvälisen jalkapalloliiton olutsponsorin Budweiserin lahjoittamalla pokaalilla.

Kun Mbappe on poseerannut pokaalin kanssa, hän on joka kerta ottanut pokaalin käsiinsä niin, ettei olutsponsorin nimi näy valokuvissa. Ranskalaislehti L’Equipea siteeraava Fox News väittää, että supertähti on piilottanut logon tietoisesti.

Yllä olevassa kuvassa Mbappe poseeraa pokaalin kanssa Puola-ottelun jälkeen.

Myös Mbappen seuratoveri PSG:stä, Argentiinaa edustava Lionel Messi on saanut MM-turnauksessa ottelun parhaan pelaajan palkinnon. Alla olevassa kuvassa olutmerkin nimi näkyy Messin käsissä olevan pokaalin alalaidassa.

Mbappen ja Messin kuvissa on toinenkin ero. Messin kuva on otettu olutsponsorin mainosseinän edessä, kun taas Mbappen taustalla näkyy MM-kisojen muita sponsoreita.

Fox Newsin mukaan Mbappe on tarkka imagostaan, eikä halua valokuvissa antaa näkyvyyttä alkoholille, pikaruoalle tai urheiluvedonlyönnille. Mbappe myös tiedostaa olevansa monien lapsien ihailema.

Sunnuntaina Mbappe kommentoi toimittajille mykkäkouluaan ja sen aiheuttamia sakkoja.

– Liitto sai sakot, mutta minä hoidan ne. Liiton ei tarvitse maksaa sakkoa, Mbappe lupasi.

– Tiedän, että monet ovat ihmetelleet, miksen pysähdy toimittajien luona ottelujen jälkeen, mutta se ei ole mitenkään henkilökohtaista. Kyse on siitä, että olen sataprosenttisen keskittynyt tehtävääni täällä enkä halua tuhlata energiaani mihinkään muuhun, Mbappe sanoi.

Mbappen mainitsema tehtävä on tietenkin maailmanmestaruuden voittaminen edellisissä MM-kisoissa tulleen kultamitalin jatkoksi.

Seuraavassa ottelussa, MM-puolivälierässä Ranskan haastaa Englanti. Ottelu pelataan lauantaina.