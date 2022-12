Pelot kävivät toteen Englannin hyökkääjän kohdalla – näin MM-tähdet yrittävät suojella perheitään rikollisilta

MM-kisoissa pelaavien miljonääritähtien turvatoimet ovat nousseet puheenaiheeksi.

Englanti menetti yhden tähtipelaajistaan kesken MM-kisojen, kun Chelsean laituri Raheem Sterling lensi pikavauhtia Qatarista kotimaahansa.

Syy oli hyvin ymmärrettävä. Sterlingin kotiin oli murtauduttu, ja tähtipelaaja pelkäsi perheensä turvallisuuden olevan vaarassa.

Alkuperäisten väitteiden mukaan Sterlingin perhe, puoliso Paige ja kolme lasta, olisivat olleet kotona varkauden sattuessa. Surreyn poliisi kuitenkin vahvisti myöhemmin, että varkaus oli havaittu, kun talon asukkaat olivat palaneet kotiin ulkomaanmatkalta.

Varkaat veivät talosta yli 300 000 punnan, eli noin 350 000 euron arvosta kelloja ja koruja.

– En aio lähteä mihinkään ennen kuin olen varma, että perheeni on turvassa, Englantiin palannut Sterling on kertonut lähipiirilleen The Sunin mukaan.

Sterlingin kotiin on murtauduttu aiemminkin. Tuolloin Manchester Cityä edustanut tähtipelaaja hankki Dailyn Mailin mukaan ainakin yli 15 000 euroa maksaneen vahtikoiran ja järjesti perheelleen ympärivuorokautisen valvonnan.

Sterling siirtyi kesällä Citystä lontoolaiseen Chelseaan, ja osti noin 7 miljoonaa euroa maksaneen talon Lontoon lähettyviltä. Lehtitietojen mukaan Sterlingin yksi tärkeimmistä kriteereistä oli talon turvallisuus ja se, että alueella on ympärivuorokautinen yksityinen valvonta.

Sterlingin perheeseen kohdistunut varkaus on ollut iso puheenaihe Englannissa, koska rikos kohdistui Englannin tähtipelaajan perheeseen kesken MM-kisojen.

Miljoonia tienaavat tähtipelaajat ovat kuitenkin olleet varkaiden kohteena jo pidemmän aikaa.

Sterlingin nykyinen seurakaveri Reece James joutui murron uhriksi viime vuoden syyskuussa, kun hänen kotinsa kassakaapista varastettiin Mestarien liigan, Super Cupin ja EM-kisojen mitalit. 31-vuotias mies pidätettiin asian tiimoilta tämän vuoden huhtikuussa.

Liverpoolin tähti Alex Oxlade-Chamberlain ja hänen puolisonsa Perrie olivat kotona pariskunnan 13-vuotiaan pojan kanssa syyskuussa, kun miesjoukkio murtautui heidän kotiinsa. Heiltä varastettiin koruja ja kalliita laukkuja.

Manchester Unitedissa viime kaudella pelanneen Paul Pogban kotiin murtauduttiin viime keväänä. Pogban lapset olivat nukkumassa yläkerrassa ja isä pelaamassa vieraspelissä, kun varkaat murtautuivat heidän kotiinsa. Varkaat veivät mm. Pogban vuoden 2018 MM-kultamitalin.

Pogban Manchesterin aikaisista pelikavereista myös ruotsalainen Victor Lindelöf joutui varkauden kohteeksi, kun hän oli vieraspelimatkalla.

Viime tammikuussa ryöstäjät tunkeutuivat Barcelonassa pelanneen Pierre-Emerick Aubameyangin kotiin Lontoon lähellä. Mediatietojen mukaan ryöstäjät pahoinpitelivät hänen vaimoaan ennen kuin varastivat arvokkaita koruja.

Englannin jalkapalloliitto FA oli huolissaan pelaajien turvallisuudesta jo ennen MM-turnauksen alkua. Brittimedian mukaan liitto oli varoittanut pelaajia ja heidän agenttejaan ja neuvonut, ettei pelaajien koteihin päästettäisi kisoja ennen tai niiden aikana remonttimiehiä ja että pakettilähetykset ohjattaisiin muualle kuin pelaajien koteihin.

Sterlingin murron jälkeen FA on tarjonnut pelaajille yksityisten turvayritysten tukea ja ollut yhteydessä eri paikallispoliiseihin Englannissa.

– Olemme tarjonneet turvaa pelaajille. En halua mennä yksityiskohtiin sen tarkemmin, koska haluamme myös kunnioittaa hänen (Sterling) yksityisyyttä, mutta näistä asioista puhuttiin ennen turnaukseen lähtöä, päävalmentaja Gareth Southgate sanoi The Timesin mukaan.

Telegraphin mukaan ainakin neljä Englannin maajoukkuepelaajaa ovat olleet murtojen ja varkauksien kohteina ilman, että niistä on vuotanut tietoja julkisuuteen.

Jatkuvasti julkisuudessa olevat ja miljoonapalkkoja tienaavat pelaajat ovat viime aikoina panostaneet paljon turvallisuuteensa.

Pelaajat ovat palkanneet turvamiehiä paitsi itselleen myös perheenjäsenilleen. Töitä on järjestynyt myös turvayrityksille, joiden edustajat päivystävät heidän kotonaan, kun perheen pää on töissä pelaamassa tai kun koko perhe on ensimerkiksi sukuloimassa tai lomilla.

Mirrorin mukaan osa pelaajista työllistää nykyään Britannian armeijan erikoisjoukkojen SAS:n entisiä sotilaita omina turvamiehinään.

Osa pelaajista on investoineet vahtikoiriin, joista kalleimmat voivat maksaa jopa 46 000 euroa kappaleelta.

Jotkut pelaajat ovat rakennuttaneet koteihinsa niin sanottuja turvahuoneita, joiden sisälle voi piiloutua murtovarkailta ja joista käsin voi kytkeä päälle hälyttimet ja hälyttää poliisit paikalle.

Useat pelaajat ovat raportoineet joutuneensa ajamaan harjoituskeskuksesta tai stadionilta kotiin normaalia poikkeavia reittejä, koska ovat huomanneet, että heitä varjostetaan.

Varovaisuus on mennyt niin pitkälle, että useiden pelaajien remonttimiehet, siivoojat ja lastenhoitajat joutuvat nykyään allekirjoittamaan vaitiolosopimuksen, jotta he eivät lavertelisi ulkopuolisille siitä, millaista omaisuutta pelaajilla on kotonaan.

The Telegraphin mukaan Englannin maajoukkuepelaajat käyttävät jopa yli 100 000 puntaa (yli 115 000 euroa) vuodessa perheidensä turvatoimiin.