MM-tuomio: Gavin, 18, kengissä erikoinen yksityiskohta – huomasitko tämän eleen pilkkukisan jälkeen?

IS ruotii maanantain neljännesvälierien tapahtumia.

Jalkapallon MM-kisoissa pelattiin maanantaina taas kaksi neljännesvälieräottelua. Kroatia pudotti Japanin dramaattisten vaiheiden jälkeen rankkarikisassa, ja Brasilia löi Etelä-Korean 4–1.

IS:n raadissa ovat tällä kertaa toimittajat Olli Kivioja ja Tony Pietilä sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Olli Kivioja

Tähti

Vaikka Japanin pilkut olivatkin kautta linjan heikkoja, on kolme torjuntaa neljästä vedosta maalivahdilta aina huikea suoritus. Dominik Livakovic jatkoi siitä, mihin kahta perättäistä pilkkukisaa vuoden 2018 MM-kisoissa dominoinut Danijel Subajic jäi, ja Kroatia jatkaa MM-kisahistoriassaan puhtaalla pilkkusaldolla: pelattu kolme, voitettu kolme.

Puheenaihe

Hollanti-Argentiina, Kroatia-Brasilia, Englanti-Ranska. Puolivälieriin on tarjolla jo kolme kiehtovaa perinteisten huippumaiden välistä kohtaamista. Kyllä maistuu! Yllätyksissä on aina toki oma sähkönsä, mutta on mahtavaa, että MM-kisojen ratkaisupeleissä päästään näkemään aimo annos suurmaiden kohtaamisia.

Tyyli

Ivan Perisic oli Kroatian hyökkäyksen vaarallisin pelaaja läpi ottelun ja iski tuiki tärkeän tasoituksen upealla puskulla, mutta hän osoitti todellisen suuruutensa vasta rangaistuspotkukisan ratkettua. Kun muut kroatialaiset säntäsivät juhlimaan voittoa, Perisic suuntasi ensimmäisenä lohduttamaan surun murtamia japanilaisia. Upeaa urheiluhenkeä.

Ivan Perisic lohdutti japanilaisia tiukan taiston päätteeksi.

Moka

Japanin pilkut. Rangaistuspotkukisoista puhutaan usein vähättelevästi arpapelinä, mutta Kroatian ja Japanin kohtaamisessa kävi hyvin selväksi, kumpi joukkueista oli valmiimpi kovassa paikassa. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ja Maya Yoshida asettelivat sankarinviitan kohteliaasti Kroatian molarin Livakovicin olkapäille surkeilla yrityksillään.

Yllätys

Olihan sitä ihana katsella. Brasilia laittoi maanantai-illan ratoksi pystyyn todelliset vanhan mallin sambabileet, joista Zico, Socrates ja kumppanitkin olisivat ylpeitä. Latinorytmit raikasivat katsomossa ja kentällä upeat maalit seurasivat toisiaan. Jopa 61-vuotias päävalmentaja Tite repäisi ja innostui pistämään muutaman sekunnin ajan jalalla koreaksi.

Tony Pietilä

Tähti

Joga boniton paluu! Brassit pistivät ensimmäisellä puoliajalla pystyyn sellaisen näytöksen, jollaista ei ole hetkeen nähty. Tilanne olisi voinut olla tauolla 6–0. Turha nostaa yksittäistä nimeä, brassien hyökkäysosasto piti korealaisia pilkkanaan ja taikoi toinen toistaan komeampia maaleja. Sellaista taikuria ei sentään löytynyt, joka saisi Raphinhan onnistumaan maalinteossa. Pelén muistaminen pelin jälkeen oli kaunis hetki!

Puheenaihe

Kalja – etenkin sen puute – on ollut merkittävä puheenaihe läpi kisojen. Etenkin englantilaisfanit ovat sydämistyneet voimakkaasti sen vaikeasta saatavuudesta. Kisat ovat kuitenkin osoittaneet, että jos kaljaa jossakin on, brittifutisfani sen myös löytää. Dohan syrjäseutujen salakapakka Red Lion ei ole nyt järin salainen, vaan täynnä englantilaisia kisaturisteja.

Tyyli

Japanin johtoon vienyt Daizen Maeda on kerta kaikkiaan tyylikäs mies. Höylällä viimeistelty kalju sekä täsmälliseen mittaan hiotut viikset ja leukaparta saavat Celticin hyökkääjän huokumaan senseimäistä arvokkuutta. Mestari näytti eteen myös kentällä, mutta harmillisesti pilkkukisassa ei Japanin puhti riittänyt.

Daizen Maeda hyppäsi maalinsa jälkeen Wataru Endon hellään syleilyyn.

Moka

Tämä voisi olla koko Etelä-Korean naiivi lähestyminen Brasilia-matsiin, poimitaan yksittäisenä hauskana hetkenä maalivahti Kim Seung-gyun suoritus Neymarin rankkarissa. Kaveri teki kaikki temput, pomppi ja loikki pitkin maaliviivaa ja pyrki hämäämään brassia, kunnes jäätyi lopulta keskelle maalia, kun Neymar lirutti pallon hänen ohitseen. Huvittava tilanne ja varmaa gif-materiaalia.

Yllätys

Espanjan keskikentän nuori maestro Gavi, 18, on pelannut kisat hämmentävällä kenkäkombolla. Gavin vasemman eli tukijalan kengässä on kiinteät nurminappulat (FG), kun taas vahvemmassa oikeassa jalassa on tekonurminappulat (AG). Harrastelijan silmin yhdistelmä on hyvin erikoinen, sillä eri tiheyden lisäksi FG- ja AG-napit ovat hieman erikorkuisia. Homma näyttää kuitenkin toimivan.

Marko Rajamäki

Tähti

Brasilian joukkue. Vedonlyöjien suosikkina kisoihin saapunut Brasilia lunastaa lupauksiaan. Ensimmäinen pudotuspeli Etelä-Koreaa vastaan oli 4–0-lukemissa jo 36 minuutin pelin jälkeen. Brasilialla ei ole yhtä tähteä, vaan heillä on aina 11 tähteä yhtä aikaa kentällä.

Brasilialaiset juhlivat kentällä ja katsomossa.

Puheenaihe

Englannin avainpelaajan Raheem Sterlingin turnaus keskeytyi erikoisesta syystä. Hänen kotiinsa tehtiin aseellinen ryöstö. Tilanteesta tekee entistä pahemman se, että Sterlingin perhe oli paikalla kotona ryöstöhetkellä. Luonnollisesti Sterling lensi välittömästi Englantiin perheensä tueksi. Toivottavasti asiat järjestyvät ja näemme hänet vielä Englannin paidassa Qatarissa.

Tyyli

Japanin joukkueen työmäärä. Japani on ollut kisojen positiivisin yllättäjä. He pääsivät pudotuspeleihin vaikeasta lohkosta voittamalla Saksan ja Espanjan. Vaikka Japanilla on taitavia yksilöitä, ja he pelaavat taktisesti hyvin, heidän suurin vahvuus on jokaisen pelaajan sitoutuminen yhteisiin asioihin ja huikea työmoraali.

Moka

Japanin ja Kroatian välinen ottelu eteni rangaistuspotkukilpailuun saakka. Jostain syystä Japanilla epäonnistui peräti kolme neljästä laukojasta. Varmaa on, että myös he olivat valmistautuneet rangaistuspotkuihin, mutta pelaajien henkinen kantti petti paineen alla. Tosi harmi, koska Japani olisi ansainnut jopa jatkopaikan.

Yllätys

Brasilian ykköstähti Neymar loukkaantui kisojen avausottelussa Serbiaa vastaan. Neymar julkaisi nilkkavammastaan myös kuvia. Kaikkien yllätykseksi hän parani kymmenessä päivässä ja oli avauskokoonpanossa Etelä-Koreaa vastaan. Kun Brasilia sai rangaistuspotkun, Neymar otti vastuuta ja teki kisojen avausmaalinsa.