Täällä olut virtaa kielloista huolimatta! Futisfanit löysivät Qatarista salaisen juottolan

Missä olutta myydään, sinne englantilaiset jalkapallofanit löytävät.

Qatariin matkustaneita jalkapallofaneja on kovasti harmittanut oluen saannin hankaluus. Vain hieman ennen kisojen alkua nousi kohu, kun Qatar ja Fifa ilmoittivat, ettei stadioneilla myydä olutta lainkaan.

Etenkin englantilaiset fanit ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään muslimimaan virvokelinjaan läpi MM-turnauksen. Janoiset britit ovat kuitenkin löytäneet ongelmaansa ainakin osittaisen ratkaisun. Dohan laitakaupungilta on löydettävissä englantilainen pubi, jossa olut virtaa aamusta iltaan.

Normaalituloisille kisaturisteille käytännössä ainoa mahdollisuus alkoholin nauttimiseen on näyttänyt olevan stadionien läheisyyteen rakennetuilla fanialueilla, joissa on saanut nauttia klo 19–01 välisenä aikana maksimissaan neljä tuoppia olutta juojaa kohden. Hintaa tuopilla on kunnioitettavat lähes 14 euroa.

Myös monilla luksushotelleilla on anniskeluoikeudet, mutta niissä jo ravintolan sisäänpääsymaksu on sen verran tyyris, ettei kenellä tahansa futisfanilla ole mahdollisuutta marssia sisään.

Oluenkaipuu näyttää vaivaavan myös japanilaista fania.

Kisojen aikana englantilaisten joukossa on kuitenkin alkanut kiertää huhu laitakaupungin salakapakasta, Red Lionista. Ruotsalaislehti Expressen kävi etsimässä ja myös löysi tämän pubin, josta tieto on kulkenut vanhalla mutta toimivalla menetelmällä: puskaradiolla.

Expressen löysi paikan, joka näytti muuten kuin miltä tahansa perushotellilta, mutta ulkona oli jono. Kaikilla jonossa seisseillä oli päällään Englannin värejä ja rekvisiittaa.

Lehti jututti Joeta, joka oli saapunut paikalle ystäviensä kanssa sunnuntaina aamupäivällä ennen Englannin neljännesvälieräottelua Senegalia vastaan. Joukkio oli monien muiden tapaan turhautunut Qatarin alkoholisäädöksiin.

– Meille on tärkeää, että voimme ladata akkumme oluella. Jos olisimme tienneet ennen MM-kisoja, että oluen saaminen on vaikeaa, emme olisi turhautuneet yhtä pahasti kuin nyt kävi, Joe sanoi Expressenille.

Olut ei ole erityisen edullista Red Lionissakaan, mutta sentään halvempaa kuin fanialueella. Artikkelin mukaan salakapakasta iso tuoppi irtoaa reilun kahdeksan euron hintaan. Englantilaiset ovat löytäneet paikan sankoin joukoin kisojen aikana.

– Kaikki ovat täällä, tämä on kokoontumispaikkamme. Ihmiset ovat vieneet sanaa toiselleen, englantilaiset ovat puhuneet tästä paikasta jo pitkään, Joe kertoi.

Kisaisäntä Qatar ei ole onnistunut vakuuttamaan brittiporukkaa lomakohteena.

– Täällä ei ole vierailijana mitään muuta tekemistä kuin käydä peleissä. Ainoat ihmiset, jotka pitävät tästä paikasta, ovat todella etuoikeutetut amerikkalaiset lapsiperheet. Hirveää, ruoti Joen tapaan Red Lionissa aikaansa viettänyt Sammy.

Englannin joukkue järjesti faneilleen tekemistä kaatamalla Senegalin ja etenemällä kisojen puolivälieriin. Niissä se haastaa tulevana lauantaina hallitsevan maailmanmestarin Ranskan.