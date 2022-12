MM-tuomio: Yksinäinen hahmo on kuin Putin pitkän pöytänsä ääressä – miksi hän poseeraa MM-pelien tv-kuvissa toistuvasti?

IS ruotii Qatarin MM-kisojen sunnuntain tapahtumia.

Ilta-Sanomien raati purkaa MM-kisojen sunnuntain otteluiden annin. Ranska eteni puolivälieriin voittamalla Puolan 3–1 ja Englanti Senegalin 3–0.

Raadissa ovat IS:n toimittajan Pekka Holopainen ja Janne Kosunen sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Pekka Holopainen

Tähti

Eihän asiasta ole tällä hetkellä kahta sanaa. Kylian Mbappe oli jo 4,5 vuotta sitten Venäjän MM-kisojen säihkyvimpiä staroja, ja vauhti vain kiihtyy. Kaksi upeaa maalia Puolan verkkoon, eikä kukaan ole enää hetkeen maininnutkaan nimeä Karim Benzema. Ranska on ilman muuta kuumin eurooppalainen MM-suosikki.

Puheenaihe

Isot yllätykset ovat urheilun suolaa. Alkulohkot veivätkin mennessään isoja ruumiita, etunenässä Belgian ja Saksan. Mutta pudotuspelit ovat tähän mennessä olleet tästä katsannosta varsinainen tylsyyden ylistys, kun ennakkosuosikit Hollanti, Argentiina, Ranska ja Englanti marssivat lopulta helposti jatkoon.

Tyyli

Venäjän presidentti Vladimir Putin kuvataan tyypillisesti yksin pitkän pöydän päässä. Putinin ystävä, Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino näyttää omaksuneen saman kutyymin. Mies kuvataan ottelusta toiseen aitiossaan suurena yksinäisenä, ja kuvaa näytetään useiden sekuntien ajan. Onko tv-ohjaajille tullut määräys ajaa kuvaa Infantinosta livelähetykseen?

Gianni Infantino kuvattuna Hollanti–USA-ottelun jälkeen.

Moka

Maajoukkue ei ole ollut Robert Lewandowskille sama Eldorado kuin seurajoukkueet, vaikka maaleja toki on lähes 80. Kun jakelu oli heikkoa, ei tullut juuri paikkojakaan. Mutta tuli lähes kaksi rankkarimokaa yhteen turnaukseen. Mies sai jopa nolosti uusia luokattoman pilkkunsa, ja uusintaa Hugo Lloris ei enää torjunut.

Yllätys

Jos Ranska etenee taas turnauksen päätyyn, nähdään ensimmäinen jalkapallon MM-kultaa saavuttanut isä–poika-pari. Lilian Thuram oli Ranskan avainpelaajia 1998. Marcus Thuram pääsi nyt viimeisenä MM-ryhmään. Maailmanmestareita, joiden isä pelasi MM-tasolla, on kolme: Youri Djorkaeff, Pepe Reina ja Xabi Alonso.

Janne Kosunen

Tähti

Nopeus, voima, tekniikka, taito, tarkkuus, potkut, itseluottamus, nuoruus, röyhkeys, tyyli, ennätystenmurskaus, jalkapallon nykyhetki ja tulevaisuus. Yhdellä sanalla: Mbappé. Ranskalaistähti heilautti kaksi komeaa potkua Puolan verkkoon auttaen joukkueensa puolivälieriin. Päälle syötti yhden maalin. Helppoa, kun sen osaa.

Kylian Mbappé on hirmuisessa iskussa. 23-vuotias ranskalainen on tehnyt näissä kisoissa jo viisi maalia. Viime MM-kisoissa 2018 hän osui neljästi.

Puheenaihe

Pelé. Viikonloppuna brasilialaismediassa kerrottiin, että suuruus olisi joutunut palliatiiviseen hoitoon, koska syöpähoidot eivät olisi tehonneet. Tieto ei välttämättä pidä paikkansa. 82-vuotias Pelé on tiettävästi sairaalassa, mutta hän kertoi sosiaalisen median päivityksessään, että on voimissaan ja toiveikas.

Tyyli

Olivier Giroud’sta tuli Ranskan maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä. Puolaa vastaan syntyi osuma numero 52. Giroud näyttää tyyliltään kulmikkaalta ja hieman hitaalta verrattuna entiseen ennätysmieheen Thierry Henryyn. Ei ole hifistelijöiden silmissä Henryn tasoa, mutta väkevä pelaaja, yhtä kaikki.

Moka

Senegal pyristeli Englantia vastaan aluksi, mutta itseluottamus katosi ensimmäisen takaiskun jälkeen kuin vesi aavikon hiekkaan. Afrikan hallitseva mestari ei pystynyt luomaan minkäänlaista kiriä Englantia vastaan. Englanti pääsi ottelussa lopulta paljon helpommalla kuin etukäteen osasi odottaa.

Yllätys

Englanti on tehnyt näissä kisoissa yhteensä jo 12 maalia, mutta viime MM-kisojen maalikuningas Harry Kane on osunut vasta kerran. Se kertoo enemmän Englannin monipuolisuudesta kuin Kanesta. Jokainen futista seuraava tietää, että Kanellakin on potentiaalia vielä vaikka mihin näissä kisoissa.

Marko Rajamäki

Tähti

Kylian Mbappé. Ranskan ja PSG:n tähtipelaaja on tulikuuma. Puola ottelussa hän oli alituinen uhka, kun sai pallon hyökkäysalueella. Ranskan taktiikka on myös luotu pitkälti Mbappén vahvuuksien ympärille. Puolustustehtäviä on vähennetty, jotta voimia riittää vastahyökkäyksiin ja 1 vs. 1 -tilanteisiin.

Puheenaihe

Marras- ja joulukuussa järjestetyt MM-kisat aiheuttavat otteluruuhkaa. Siksi pelaajien loukkaantumisriski kasvaa ja suurseurat tulevat olemaan normaalia aktiivisempia tammikuun siirtoikkunassa. Ainakin Valioliigaa johtava Arsenal seuraa tarkasti Gabriel Jesusin toipumista ja markkinoilla olevia hyökkääjiä.

Tyyli

Kenttien tyyliniekka Olivier Giroud teki maajoukkueuransa 52:n maalinsa Puolaa vastaan. Maali nosti hyökkääjän Ranskan kautta aikojen parhaaksi maalintekijäksi ohi Thierry Henryn. Maalien lisäksi Giroud on nöyrä joukkuepelaaja, joka tekee paljon töitä myös muiden pelaajien eteen.

Olivier Giroud on nyt Ranskan maajoukkueen ennätysmies.

Moka

Venezuelasta tullut erotuomarikolmikko havaitsi ranskalaispuolustaja Jules Kounden pelaavan kaulakoru kaulassaan ensimmäisen puoliajan lopulla. Normaalin käytännön mukaan erotuomarit tarkastavat, ettei pelaajilla ole koruja ennen peliä eikä pelin aikana.

Lue lisää: Kuvat: MM-ottelu keskeytyi – tuomareilta harvinainen moka

Yllätys

Harry Kane ei tehnyt yhtään maalia lohkovaiheessa, vaikka Englanti oli joukkueena tehokas. Kane on kuitenkin syystä valmentaja Southgaten ykköspelaaja hyökkäyksessä. Hänen turnauksen avausmaali Senegalia vastaan oli tärkeä jatkopelejä ajatellen. Englanti tarvitsee myös maaleja ykköshyökkääjältään.