Oliko pallo yli vai ei? Mitä mieltä olet MM-kohusta nämä kuvat nähtyäsi

Oliko pallo yli vai ei? Japanin maalia edelsi tilanne, josta puhutaan ainakin Saksassa vielä pitkään.

Japani järkytti jalkapallomaailmaa torstaina. Joukkue kaatoi Espanjan 2–1 ja eteni MM-turnauksen jatkopeleihin.

Japanin voittomaali on aiheuttanut paljon porua ottelun jälkeen. Kaoru Mitoma syötti päätyrajalta pallon maalin eteen ja Ao Tanaka runnoi pelivälineen maaliin.

Porua on aiheuttanut yksi asia: oliko pallo ehtinyt kokonaisuudessaan ylittää päätyrajan vai ei? Ottelun tuomaristo pohti ratkaisuaan muun muassa VARin avustuksella minuuttien ajan ennen kuin se hyväksyttiin.

Tuomaristo tekee päätöksen siitä, onko pallo yli vai ei, suoraan päätyrajan yläpuolella olevista kamerakulmista.

Alla oleva kuva on otettu maalin yläpuolelta. Voit verrata sitä ja artikkelin pääkuvana olevaa kuvaa ja pohtia, näyttääkö pallo olevan kokonaisuudessaan yli rajan vai ei.

Kohutilannetta ruodittiin monissa tv-studioissa. Englannin maajoukkueen entinen tähtipelaaja Joe Cole kritisoi Expressenin mukaan kansainvälisessä tv-lähetyksessä tarjottuja kuvakulmia tilanteen tarkasteluun.

– Meille näytettävän kuvan perusteella näyttää siltä, että pallo on ulkona. Mutta se voi olla optinen harha. Tiedämme kuitenkin, että heillä (tuomaristo) on teknologiaa, jonka avulla he voivat olla varmoja, Cole sanoi ITV-kanavalla.

Englannin entisistä tähtipelaajista Gary Neville kritisoi samaa aisaa Twitterissä kovasanaisesti.

– Olen varma, että VAR-tiimillä on käytössään muita kuvakulmia ja todisteita, mutten käsitä mikseivät tv-yhtiöt saa käyttöönsä edes osaa niistä. Tässä ei ole järkeä, tämä toiminta ei ole läpinäkyvää, Neville kirjoitti.

Espanjan päävalmentaja Luis Enrique otti kohutilanteeseen kantaa lehdistötilaisuudessa. Hän kävi kuumana tappion jälkeen, vaikka Espanja ottikin jatkopaikan.

– Olen nähnyt tilanteesta yhden kuvan, mutta sen täytyi olla feikki. Se ei voi olla aito, vaan sitä on muokattu, Enrique puhisi.

Jos Tanakan maalia ei olisi hyväksytty, Japani olisi jäänyt ulos neljännesvälieristä. Siinä tapauksessa E-lohkon toisen jatkopaikan olisi ottanut Saksa, joka voitti torstaina Costa Rican 4–2.