Iranilaismies juhli maansa MM-tappiota – ammuttiin hengiltä

Iranin turvallisuusjoukot ampuivat 27-vuotiaan iranilaismiehen.

27-vuotias iranilaismies Mehran Samak ammuttiin kuoliaaksi, kun hän juhli maansa tappiota Yhdysvalloille jalkapallon MM-kisoissa keskiviikkona, uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Lehden tietojen mukaan maan turvallisuusjoukot ampuivat Samakia päähän tämän toitotettua autonsa torvea Bandar-e Anzalimin kaupungissa Iranin tappion jälkeen.

Oslolaislähtöinen ihmisoikeusryhmän Iran Human Rightsin (IHR) mukaan turvallisuusjoukot valitsivat tarkasti juuri Samakin ja ampuivat tämän.

Iranin turvallisuusjoukot ovat tappaneet reilusti yli 400 ihmistä hillitessään mielenosoituksia.

Monet iranilaiset ovat kieltäytyneet kannattamasta maajoukkuetta maan epävakaan poliittisen tilanteen vuoksi. Maassa vallitsee ajoittain voimakkaita mielenilmauksia, joiden aikana turvallisuusjoukot ovat tappaneet arvioiden mukaan jopa yli 400 henkilöä.

Mielenosoitukset ovat lisääntyneet ja niiden laatu on muuttunut rajummaksi sen jälkeen, kun 22-vuotias kurdinainen kuoli ollessaan turvallisuusjoukkojen huostassa.

Sosiaalisessa mediassa leviää useita kuvia ja videoita, joissa tavallisesti intohimoiset iranilaiskannattajat juhlivat oman maansa putoamista MM-kisoista.

– Iran on maa, jossa ihmiset suhtautuvat intohimolla jalkapalloon. Nyt he ovat kaduilla Sanandaj’n kaupungissa ja juhlivat oman joukkueensa tappiota Yhdysvalloille. He eivät halua, että hallitus voi käyttää urheilua normalisoidakseen murhaavaa hallintoaan, iranilainen toimittaja Masih Alinejad kirjoitti Twitterissä.

Tapauksessa tapahtui valtiojohdon kannalta ikävä käänne, kun ammuttu Samak oli maajoukkuepelaaja Saeid Ezatolahin ystävä.

Keskikenttäpelaaja julkaisi ytimekkään tekstin oman Instagraminsa tarinat-osiossa. Hän julkaisi kuvan, jossa hän ja Samak seisoivat vierekkäin junioripelaajina.

– Eilisen katkeran tappion jälkeen uutinen sinun kuolemastasi sytytti sydämeni liekkeihin. Joku päivä naamiot riisutaan ja totuus makaa edessä paljaana. Nuorisomme ei ansaitse tätä. Kansamme ei ansaitse tätä, hän kirjoitti salaperäisesti ja kuvaili Samakia ”lapsuudenystäväkseen”.

Iranilaiskannattajat juhlivat omiensa tappiota.

Tappio USA:lle sai useita iranilaisia pitkin maata juhlimaan kaduille.

Iran jäi kisoissa alkulohkoon. Iran voitti kolmesta alkulohkon ottelustaan yhden, Walesin, mutta kolme pistettä ei riittänyt jatkopaikkaan tasaisessa lohkossa.