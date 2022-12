Vastustajan maalivahti löi Lionel Messin kanssa vetoa kesken MM-ottelun – ei aio maksaa: ”Hänellä on tarpeeksi rahaa”

Wojciech Szczęsny löi vetoa Lionel Messin kanssa ja sulatti lauantaina ukrainalaisten sydämet vain kahdella sanalla.

Elämänsä arvokisaturnausta pelaava Puolan maalivahti Wojciech Szczęsny on noussut MM-kisojen alkulohkossa kotimaassaan ylistetyksi sankariksi.

32-vuotias Szczęsny torjui myöhään keskiviikkoiltana Argentiinan supertähden Lionel Messin rangaistuspotkun. Rankkaritorjunta oli hänelle jo kisojen toinen.

Puolan suurimpiin sanomalehtiin kuuluva Fakt onnistui kaivamaan joukkueen torstaisissa harjoituksissa kiinnostavan yksityiskohdan torjuntaan liittyen.

– Puhuin Wojciechin kanssa eilen [keskiviikkona] ottelun jälkeen. Hän myönsi saaneensa torjunnan jälkeen sellaisen adrenaliinipiikin, että alkoi täristä, maajoukkueen tiedottaja Jakub Kwiatkowski vahvisti lehdelle.

Toinen suuri puolalaislehti Gazeta Wyborcza hehkutti sitä, että Szczęsny torjui nimenomaan Messin laukoman rankkarin.

– On vain muutamia saavutuksia, jotka voivat antaa maalivahdille suuremman kunnian. Meillä on ollut vuosien ajan maailman paras hyökkääjä. Nyt meillä on MM-kisojen paras maalivahti, lehti kirjoitti maalitykki Robert Lewandowskiin viitaten.

Puolan maalivahti Wojciech Szczęsny kertoi lyöneensä videotarkastuksen aikana vetoa Lionel Messin kanssa siitä, ettei hänen rikkeestään tuomita rangaistuspotkua.

Szczęsny paljasti ottelun jälkeen lyöneensä videotarkastuksen aikana Messin kanssa vetoa siitä, tuomitaanko tilanteesta rangaistuspotku vai ei.

– Sanoin, että voisin lyödä sata euroa vetoa siitä, ettei hän [erotuomari Danny Makkelie] aio antaa sitä. Olen siis hävinnyt vedon Messiä vastaan, Szczęsny kertoi mediajätti ESPN:n mukaan televisiossa.

– En tiedä, onko se sallittua MM-kisoissa. Saan luultavasti pelikieltoa, mutta en välitä siitä juuri nyt. En myöskään aio maksaa hänelle – hän ei välitä sadasta eurosta. Luulen, että hänellä on tarpeeksi rahaa, maalivahti jatkoi.

Szczęsny nousi Argentiinaa vastaan kaksi pelitilanteessa tuomittua rangaistuspotkua samoissa MM-kisoissa torjuneiden maalivahtien kerhoon ja sen kolmanneksi jäseneksi.

Häntä ennen tempussa ovat onnistuneet vain Yhdysvaltain Brad Friedel (2002) sekä Szczęsnyn maanmies Jan Tomaszewski (1974), uutistoimisto Reuters kertoi.

Lisäksi jalkapallotilastointiin erikoistunut Opta kertoi Szczęsnyn olevan vasta toinen maalivahti, joka torjuu omasta rikkeestään seuranneen rangaistuspotkun.

Ensimmäinen oli Ranskan Joël Bats vuonna 1986 Brasiliaa vastaan. Tilastointi alkaa vuodesta 1966.

Puolan joukkue riemuitsi maalivahtinsa Wojciech Szczęsnyn ympärillä, kun tämä oli torjunut Saudi-Arabiaa vastaan ensin Salem al-Dawsarin rankkarin ja estänyt tuplatorjunnallaan myös Mohammed Al-Breikin maalintekoaikeet.

Kisojen ensimmäisen rangaistuspotkunsa Szczęsny torjui lauantaina Saudi-Arabiaa vastaan. Puola voitti ottelun maalein 2–0.

Varsovassa varttunut maalivahti pysäytti Salem Al-Dawsarin rankkarin ja esti tuplatorjunnallaan myös Mohammed Al-Breikin maalintekoaikeet.

Ottelun jälkeen Szczęsny voitti puolelleen ukrainalaisten sydämet, puolalainen urheilumedia Sport.pl kertoi.

Siihen riitti kaksi sanaa: maalivahti kiitti haastattelun jälkeen ukrainalaisen Suspilne Sportin toimittajaa ja sanoi tilanteesta poistuessaan Slava Ukraini – kunnia Ukrainalle.

Toimittaja vastasi tervehdykseen sanoilla Herojam Slava – kunnia sankareille.

Puolan sankari on naimisissa ukrainalaissyntyisen laulajan Marina Łuczenko-Szczęsnan kanssa ja pelaa ammatikseen Italian Serie A:ssa Juventuksen riveissä.

Viime kaudella Szczęsny torjui Juventuksen paidassa kolme peräkkäistä rangaistuspotkua.