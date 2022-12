Tapio Suominen antaa tuomionsa MM-kisojen tv-lähetyksistä: voittaja on selvillä – Ylen nouseva tähti saa suitsutusta

Arvostettu tv-työn konkari Tapio Suominen arvioi Ylen ja C Moren MM-jalkapallon tv-lähetykset. Voittaja löytyi niukalla erolla.

Pitkän linjan arvostettu toimittaja ja selostaja Tapio Suominen on tykännyt sekä Ylen että C Moren MM-futislähetyksistä kuluvissa kisoissa. Hän vertaili kanavien MM-annin Ilta-Sanomien pyynnöstä.

Suominen kiteyttää asian neljään kohtaan.

– Ylen asiantuntijoiden monipuolisuus. Ylen arkisto. C Moren tähtiloisto Jari ”Litti” Litmasen johdolla. ”Peetu” (Petri) Pasanen, hän sanoo.

C More ja MTV kuuluvat samaan konserniin. MTV on ilmais- ja C More maksukanava. Ne näyttävät MM-kisoja nyt ensimmäistä kertaa. Aiemmin Suomessa MM-futista on esittänyt Yle yksin.

Suominen vertailee nyt Ylen ja C Moren lähetyksiä, koska MTV:llä studio-osuudet jäävät melko riisutuiksi runsaan mainosten määrän takia.

– Tärkein studio-osuus on ottelun tauolla, jolloin katsotaan taaksepäin ja eteenpäin. Jos nettoaikaa jää mainoksien jälkeen nelisen minuuttia, se on vain pintaraapaisu, Suominen sanoo.

Kokonaisuudessaan hän pitää kisojen jakamista kahdelle oikeuksienhaltijalle mm. kustannusten jakamisen ja kisojen vaatiman valtavan työmäärän takia.

– Tiedän kokemuksesta, että yli 60 ottelun urakka on kova. Lisäksi nyt pieni keskinäinen kisailu piristää ja motivoi.

Asiantuntijat. Yle ja C More ovat kasanneet hyvin erilaiset voimat parrasvaloihin. C More on palkannut Suomen entisiä huippupelaajia. Yle nojaa vahvasti Palloliittoon, josta nimekkäimmäksi kommentaattoriksi on poimittu Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva.

– Valinnat heijastelevat kanavien tyyliä. Maikkarilla on tähtiloistoa ”Litistä” lähtien. C Morella on kovia kommentaattoreita. Ylen kaarti on vähän harmaampi, mutta mielestäni monipuolisempi, Suominen sanoo.

Moni C Moren asiantuntijoista pääsee syventämään kokemuksensa äänellä, millaista on pelata suuria huippuotteluita.

– Litmanen ja Sami Hyypiä voivat kertoa, mitä on pelata Valioliigassa tai Barcelonassa.

Suomista on lämmittänyt myös Litmasen hetkittäinen innostuminen. Litmanen yleensä vetää melko maltillista linjaa, sopiva pilke silmäkulmassa silloinkin.

Ylen asiantuntijoista Suominen nostaa esille erityisesti Juho Rantalan ja Marianne Miettisen. Molemmat työskentelevät Palloliitossa tittelillä huippujalkapallopäällikkö.

Juho Rantanen (kesk.) on tullut kauden aikana tutuksi C Moren Mestarien liigan lähetyksistä. MM-kisoissa hän on hypännyt Ylen leiriin.

Rantala on nähty syksyllä C Moren Mestarien liigan lähetyksissä, mutta MM-kisoissa hän palvelee Ylen katsojia.

– Kommentaattorilla pitää olla substanssi, rohkeus sanoa asiat suoraan ja kyky esittää pointtinsa tiiviisti. Luulen, että studiot jakavat katsojien mielipiteitä. Ehkä nuoremmat tykkäävät C Moresta ja kokeneemmat katsojat Ylestä, Suominen sanoo.

Ylen mittavista arkistoista löytyy valtavasti historiaa, jota lähetyksissä nostetaan esille.

– Tykkään siitä, että lähetyksissä käsitellään myös oheisilmiöitä. Ylen koneiston vahvuus ovat rutiini ja laajat taustavoimat. Tärkein pointtini on, että Ylen arkisto on valtava. Historian kautta kallistun tässä kohdassa hieman Ylen puolelle.

Selostajat. Paljon tarvitaan ääniä ja asiantuntemusta, kun jokainen peli tulee suorana.

– Ylellä ei ole nykyään jalkapalloa säännöllisesti arvokisoja lukuun ottamatta. Ei siis ole puhtaasti jalkapalloon keskittyviä selostaja. On vain Härkösen Matti, joka on ammattimies. Nuoremman polven selostajista haluan nostaa esille Toni Saukkolan, joka on ollut erinomainen, Suominen kehuu.

Ylen MM-selostaja Toni Saukkola on tehnyt vaikutuksen Tapio Suomiseen.

Kuusissa jalkapallon MM-kisoissa työskennellyt Suominen muistuttaa selostajan ammatin muuttuneen merkittävästi vuosikymmenten saatossa.

– Ihmisten yleinen futistietämys on ihan eri tasolla kuin vaikkapa 80-luvulla. Silloin selostajalla riitti, kun hän tiesi pelaajien numerot ja nimet. Nykyään selostajan pitää kertoa, mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä tapahtunut tarkoittaa.

Suominen pitää selostajan merkitystä edelleen todella suurena.

– Rooli on tärkeä. Selostaja luo tunnelman ja kuljettaa katsojan peliin.

Yleisilme. Ylellä studiossa pääpöydän ääressä istutaan, C Morella seistään. Kummassakin studiossa riittää lääniä ja ruutuja.

– Juontajaosasto kääntää kokonaisvoiton C Moren puolelle. Kuvailen näin: ratkaisu C Moren ja Ylen välillä menee rangaistuspotkukilpailuun, ja ratkaisevan rankkarin ampuu perille Peetu Pasanen.

Entinen ammattilaispelaaja, Suomen A-maajoukkueessakin 76 kertaa esiintynyt Pasanen aloitti C Morella studioisäntänä 2020. Sitä ennen hän oli toiminut kuusi vuotta asiantuntijana Ylellä ja C Morella.

– Pasasella on noin lyhyellä kokemuksella hämmästyttävä kyky johdattaa keskustelut oikeaan suuntaan, Suominen sanoo.

Studioisäntä Petri Pasanen (oik.) ja asiantuntija Mika Väyrynen kuvattuna Mestarien liigan studioillassa lokakuussa.

Hän pitää molempien studioiden yleisilmettä tyylikkäänä.

– Studiot ovat tosi isoja. Peetu pystyy täyttämään studion loistavasti.

Arviot eivät perustu satunnaisiin poimintoihin. Suominen on seurannut kuluvia MM-kisoja päivittäin.

– Yleensä olen poiminut päivässä yhdestä kahteen peliä.

Myös Suominen kävi paininsa kisoihin liittyvien moraalisten kysymysten parissa. Voiko ihmisoikeuksia riistävässä valtiossa järjestettäviä kisoja katsoa hyvällä omallatunnolla?

– Miten yksi ihminen voisi muuttaa asioita sillä, ettei katsoihin pelejä? Olen kyllä somepostauksissani puuttunut epäkohtiin, ja ne on otettu ihan hyvin vastaan.

Suominen työskenteli Ylellä 1988–2018. Pesti päättyi irtisanomiseen. Suominen on myöhemmin nostanut kätensä pystyyn virheen merkiksi ja sanonut, ettei ole katkera Ylelle.

Jalkapallossa Suominen työskenteli kuusissa MM-kisoissa ja kuusissa EM-kisoissa. Selostajana hän toimi paikan päällä MM-kisoissa 2002 Etelä-Koreassa ja 2006 Saksassa.

Jälkimmäisissä kisoissa Italia voitti loppuottelussa Ranskan rangaistuspotkukilpailulla. Muistissa on myös se, kuinka Ranska tähtipelaaja Zinedine Zidane ajettiin ulos hänen pukattuaan päällään Italian Marco Materazzia.

– Moni on kysynyt, että mitkä ovat olleet minulle ikimuistoisimmat selostukseni. Tietysti löytyvät esimerkiksi (pikajuoksija) Usain Boltin voitto ja USA:n Dream Team koripallossa Barcelonassa (1992), mutta futiksen MM-finaali 2006 nousee ykköseksi, Suominen sanoo.