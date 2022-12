Lipsahtiko Qatarin MM-pomolta? Myönsi vaietut kuolonuhrit

MM-kisojen pomo myöntää, että rakennustöissä kuoli satoja työläisiä.

Hassan Al-Thawadi on Qatarin MM-organisaation pomo.

Qatarin MM-kisojen päällä on ollut verileima siitä lähtien, kun ne Arabian riistovaltiolle vuonna 2010 annettiin.

Aavikkojen rakennustöissä kuolleiden siirtotyöläisten lukumäärästä on liikkunut vuosien saatossa kylmääviä arvioita, mutta Qatarin viranomaiset ovat sulkeneet silmänsä – ja suunsa.

Nyt MM-kisojen päällikkö Hassan al-Thawadi kuitenkin myöntää, että MM-kisojen rakennustöissä on kuollut useita satoja ihmisiä.

– Arvio on noin 400–500. Minulla ei ole tarkkaa lukua. Se on asia, josta keskustellaan, al-Thawadi kertoi brittiläisen tv-toimittajan Piers Morganin haastattelussa.

Brittilehti The Guardian uutisoi viime vuonna 6 500 kuolonuhrista Qatarissa pelkästään muutamasta Aasian maasta tulleiden siirtolaisten osalta.

Al-Thawadin lausunto oli kuitenkin yllättävä. Turnauksen järjestelytaho on pysynyt aiemmin sitkeästi väitteessä, jonka mukaan vuonna 2014 alkaneiden rakennustöiden aikana on tapahtunut vain kolme työhön liittyvää ja 37 työhön liittymätöntä siirtotyöläisen kuolemaa.

– Yksikin kuolema on liikaa. Se on niin yksinkertaista. Mutta joka vuosi terveys- ja turvallisuusstandardit ovat kehittyneet. Ainakin meidän puoleltamme, MM-kisojen järjestelypuolelta. Eli ne, mistä me olemme vastuussa, al-Thawadi jatkoi Uncensored-ohjelmassa.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino ja MM-järjestelyiden päällikkö Hassan al-Thawadi.

Al-Thawadin löysät puheet ”sadoista” kuolonuhreista ovat aiheuttaneet keskustelua.

– Tällainen satunnainen toteamus median haastattelussa turnauksen puolissa, ilman mitään yksityiskohtia, herättää vain lisää kysymyksiä ja korostaa häpeällistä tapaa, jolla Qatarin viranomaiset ovat käsitelleet työntekijöiden kuolemia vuosikymmenten ajan, ihmisoikeusjärjestö FairSquarea edustava James Lynch kommentoi Twitterissä.

MM-kisoja varten Qatariin rakennettiin seitsemän uutta stadionia. Ainoa jo ennestään pystyssä ollutkin remontoitiin täysin.

Stadioneiden lisäksi maahan on kisoja varten rakennettu muun muassa lentokenttä, metroverkosto, lukuisia teitä ja noin sata hotellia. Lähes tyhjästä rakennetut kisat ovat maksaneet yli 200 miljardia euroa.

Rakennustöitä ovat tehneet vierastyöläiset. Qatarin noin kolmen miljoonan asukasluvusta liki 90 prosenttia on vierastyöläisiä. Kun jalkapallon MM-kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010, maassa asui alle kaksi miljoonaa ihmistä. Nyt asukasluku on lähes miljoonan enemmän.

Al-Thawadi myönsi tv-haastattelussaan, etteivät työläisten olot olleet rakennustöiden alkuvaiheessa riittävät.

– Parannusta oli tapahduttava. Mutta se oli asia, jonka tiedostimme jo ennen kuin saimme MM-kisat. Kehitys siirtotyöläisten asemassa ei ole tapahtunut MM-kisojen takia. Nämä ovat olleet parannuksia, joita meidän täytyi tehdä ihan jo arvojemme tähden, al-Thawadi väitti.

– MM-kisat toimi vain eräänlaisena kiihdyttimenä, katalyyttinä, koska se toi valokeilan toimintamme ylle. Se on aiheuttanut paitsi paljon aloitteita myös niiden täytäntöönpanoa, MM-pomo jatkoi.

Qatarin ihmisoikeustilanne on kohentunut viime vuosina. Tosin paljon siihen ei ole vaadittu, sillä lähtötaso oli sen verran matalalla. Qatarin työlakeja on muutettu, ja maahan on saatu minimipalkka vierastyöläisille.

Myös modernia orjuutta muistuttanut kafala-järjestelmä on suurilta osin poistunut. Siinä työntekijällä piti olla valvoja viisumi- ja lakiasioissa. Yleensä tämä oli työnantaja, mikä teki työpaikan vaihtamisesta ja maasta poistumisesta käytännössä mahdotonta.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kuitenkin kritisoineet Qatarin työlainsäädäntöön tehtyjen reformien heikkoa valvontaa.