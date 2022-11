Suurin syy japanilaisten siivoustempauksille MM-kisoissa selvisi – perustelu voi tuntua yllättävältä

Japanilaiset jalkapallofanit saivat Japanin palloliitolta jätesäkkejä roskien keräämiseen.

Japanilaiset jalkapallofanit ovat ihastuttaneet jälleen MM-kisoissa siisteydellään. He ovat toimineet Qatarissa samoin kuin vuoden 2018 MM-kisoissa Venäjällä: lukuisat fanit jäävät keräämään roskia ottelujen päätyttyä.

Aiemmin on kerrottu roskien keräämisen syyksi sen, että japanilaiset eivät halua jättää roskia jälkeensä.

Nyt japanilaisen kannattajaryhmän johtajiin kuuluva Masaya Fukumori kertoo melko yllättävän perustelun.

– Meidän tavoitteenamme on täyttää stadion sinisellä värillä sinisten muovisäkkien avulla. Koska meillä on joka tapauksessa roskasäkit, siivoamme roskat matkalla kotiin, Fukumori kertoo The Guardianin Youtubessa julkaisemalla videolla.

Japanin jalkapalloliitto on lahjoittanut kannattajille 8 000 sinistä roskasäkkiä, joilla stadion väritetään ”samurai siniseksi” Japanin maajoukkueen lempinimen mukaan.

Jokaisessa säkissä lukee ”kiitos” arabiaksi, japaniksi ja englanniksi.

Fukumorin perustelu on sikäli yllättävä, että myös Japanin joukkueen pelaajat ovat tunnettuja pukuhuoneiden siisteydestä ja kiitos-viesteistään.

Ottelujen aikana kannattajilla on kuitenkin näyttävästi muovisäkit esillä.