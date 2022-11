Iranin hallinnon kannattajat hyökkäsivät tv-haastateltavien kimppuun – Qatarin poliisi yllätti oudoilla pidätyksillään

Iranin hallintoa puolustaneet jalkapallokannattajat hyökkäsivät hallintoa vastustavien kimppuun tiistai-iltana Qatarissa.

Iranin ja Yhdysvaltojen MM-ottelun jälkeen Iranin hallintoa puolustavat miehet hyökkäsivät muutamien hallintoa protestoivien iranilaisten kimppuun Qatarissa, kertoo Tanskan TV2.

Välikohtauksen osapuoliksi joutuivat myös Tanskan TV2:n toimittaja Rasmus Tantholdt ja Sport Italian toimittaja Tancredi Palmeri. Lisäksi yksi lapsiperhe joutui keskelle välikohtausta.

Välikohtaus alkoi, kun Palmeri haastatteli muutamaa iranilaista, jotka vastustavat Iranin nykyistä hallintoa.

– Juuri kun he olivat lopettamassa, paikalle tuli ryhmä hallintoa tukevia iranilaisia Iranin lippujen kanssa ja he hyökkäsivät tv-haastattelussa olleiden kimppuun, Tantholdt kertoo.

Hallintoa vastustavat pakenivat stadion aidan taakse välttääkseen uuden välikohtauksen. Heidän luokseen tuli myös järkyttynyt iranilaisperhe.

– He olivat hyvin peloissaan eikä ollut oikein tiedossa, suojeleeko Qatarin poliisi heitä vai olivatko he hyökkääjien puolella, koska he [poliisi] ei näyttänyt ottavan tilannetta vakavasti, Tantholdt kertoo.

Palmerin mukaan poliisi pidätti hänen haastattelussaan olleet, mutta hyökkääjät saivat mennä. Lisäksi Palmeri toteaa Twitterissä, että häntä ei enää päästetty haastateltavien luokse.

Poliisi otti hetkeksi kiinni myös Tantholdtin ja vaati videoiden poistamista, mutta Tantholdt kieltäytyi. Hänet päästettiin kuitenkin jatkamaan matkaansa.