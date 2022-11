Sarjatunkeutuja heilutteli sateenkaarilippua MM-kisoissa – näin hänelle kävi yöllä Qatarissa

Portugalin ja Uruguayn ottelu keskeytyi, kun katsoja pääsi turvamiesten ohi kentälle.

Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin maanantaina välikohtaus, joka keskeytti hetkellisesti Portugalin ja Uruguayn välisen lohkovaiheen ottelun. Kannattaja pääsi juoksemaan kentälle sateenkaarilippu käsissään.

Italialaiseksi aktivistiksi paljastuneen kannattajan paidassa oli kaksi painavaa viestiä. Etupuolella luki ”Save Ukraine!” (suom. Pelastakaa Ukraina) ja selkäpuolella komeili teksti ”Respect for Iranian women” (suom. Kunnioittakaa Iranin naisia).

Kentälle tunkeutunut fani tunnistettiin nopeasti. Mario Ferri on italialainen aktivisti ja jalkapalloilija. Intian kakkosdivisioonassa jalkapalloileva Ferri tunnetaan myös lempinimellä Il Falco eli haukka. Koronaviruksen katkaistua jalkapallokauden Intiassa Ferri palasi kotimaahansa ja ryhtyi muun muassa auttamaan Ukrainan sodan uhreja.

Lue lisää: MM-tuomio: Tätä kohtausta et nähnyt tv-kuvissa – Qatarin käsissä jalkapallopelistä on tullut kuin jääkiekko-ottelu

Espanjalaisen radiokanava RAC1:n mukaan välikohtauksen jälkeen pidätetty mutta yön aikana vapautettu Ferri kertoi joutuneensa monenlaisiin ongelmiin poliisin kanssa. 35-vuotias italialainen kertoi kuitenkin saaneensa apua itse Fifan puheenjohtaja Gianni Infantinolta.

Ferrin mukaan Infantino oli tullut henkilökohtaisesti auttamaan ja ”selvittämään tilanteen”.

Ferri myös kertoi pyrkineensä kahdesti aikaisemmin Qatarin kisojen aikana toimittamaan viestinsä koko jalkapalloa seuraavalle maailmalle. Ranskan ja Tanskan sekä Espanjan ja Saksan välisissä otteluissa turvamiehet ehtivät estämään Ferrin pääsyn kentälle.

– He voivat estää kapteeneja käyttämästä One Love -sateenkaarinauhoja, mutta he eivät voi pysäyttää Robin Hoodia, Ferri sanoi.

Ferri kertoi tapahtumasta Instagram-tilillään.

Mitä tulee futiskentille tunkeutumiseen, ei italialainen Ferri ole ensikertalainen. Vuonna 2009 Ferri vaati Italian ja Hollannin välisessä ottelussa, että Antonio Cassano pitää ottaa vuoden 2010 MM-kisajoukkueeseen.

Seuraavan kerran Ferri nähtiin kentällä nimenomaan vuoden 2010 MM-kisoissa Etelä-Afrikassa. Cassanoa ei valittu joukkueeseen ja Ferrin viesti siinä vaiheessa jatkosta jo pudonneen Italian päävalmentajalle Marcello Lippille oli selkeä: – Lippi, minähän sanoin!

Nopeasti Ferrin viesteistä alkoi tulla poliittisempia. Vuoden 2010 seurajoukkueiden MM-kisojen finaalissa Ferri vaati kivittämällä kuolemaan tuomitun iranilaisen Sakineh Mohammadi Ashantin vapauttamista.

Vuoden 2014 MM-kisoissa Brasiliassa ”Il Falco” liiteli kentälle samanlaisessa Supermies-paidassa kuin maanantaina Qatarissa. Belgian ja USA:n välisessä ottelussa viesti paidan rintamuksessa oli ”Pelastakaa favelan lapset!”. Favela on nimitys brasilialaisille slummialueille.