David Beckhamille äkkilähtö luksushotellista Qatarissa – taustalla yllättävä syy

Futislegenda David Beckham on edelleen suosittu kannattajien keskuudessa.

Englannin maajoukkue on täynnä kovan luokan futaajia, mutta kaikkein tunnetuin saarivaltion futaaja seuraa MM-kisoja VIP-aitiosta.

David Beckham, 47, on ollut pitkään Qatarin kisajärjestäjien mainoskasvo, joten hänen läsnäolonsa Dohassa ei ole mikään yllätys. Beckham onkin nähty seuraamassa ainakin kisojen avausottelua sekä Englannin alkulohkon otteluita.

Yönsä Beckham on viettänyt Mandarin Oriental -hotellissa, joka ei ole mikään matkustajakoti. Daily Mailin haastattelemien dohalaisten mukaan kyse on ruhtinaallisesta hotellista, jonka sviitti maksaa noin 20 000 euroa per päivä.

Lehden mukaan Beckhamin sviitti on ”kuin hotelli hotellissa”.

Koska Beckhamilla on ollut kaikki tarpeellinen käytössään, hänen ei ole tarvinnut juurikaan liikkua hotellin muissa tiloissa.

Daily Mailin mukaan englantilainen on kuitenkin joutunut hylkäämään Mandarin Orientalin. Syyksi kerrotaan se, että Dohaan matkustaneet futisfanit saivat selville Beckhamin asuinpaikan sijainnin ja haluavat nähdä ex-pelaajan.

Daily Mail ei kerro, minne Beckham on siirtynyt.