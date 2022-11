Kuva: MM-kisojen katsomossa nähtiin hyytävä lakana – ”Näyttää, kuinka primitiivisiä kannattajat ovat”

Kroatian kannattajat puuttuivat Milan Borjanin rankkaan historiaan.

Kanadan MM-kisajoukkueen maalivahti Milan Borjan joutui fanien hampaisiin kesken Kroatia-ottelun sunnuntaina.

Borjanin perhe on serbitaustainen. Se pakeni Kroatian sotaa vuonna 1995 Kanadaan. Jotkut Kroatian kannattajat nostivat asian esille kesken ottelun. Fanit esittelivät sunnuntaina lippua, johon oli kirjoitettu: ”Knin 95 – Nothing runs like Borjan”.

Borjan on syntynyt Knininin kylässä, vuosiluku viittaa sotaan ja ”juokseminen” pakenemiseen. Milan Borjan oli noin 8-vuotias joutuessaan lähtemään synnyinmaastaan.

Toimittaja Sam Street twiittasi kuvan lipusta. Hän myös kertoi haastatelleensa Borjania asian tiimoilta.

Streetin mukaan fanit myös vuotivat Borjanin puhelinnumeron julkisuuteen, minkä jälkeen maalivahti sai 2 500 viestiä puhelimeensa.

– Se näyttää, kuinka primitiivisiä kannattajat ovat. Ei ole mitään sanottavaa siitä, Street kertoi maalivahdin kommentoineen.

Borjan edustaa nykyään seuratasolla serbialaista Belgradin Punaista Tähteä.

Kanadan ja Kroatian liitot eivät olleet ainakaan maanantai-iltana julkaisseet kantaansa väitettyihin solvauksiin.

Kanada hävisi Kroatialle maalein 1–4. Tappio varmisti sen, ettei Kanada enää voi selviytyä jatkoon alkulohkostaan. Maa kohtaa kuluvien kisojen viimeisessä ottelussaan Marokon torstaina.