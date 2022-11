MM-tuomio: Tätä kohtausta et nähnyt tv-kuvissa – Qatarin käsissä jalkapallopelistä on tullut kuin jääkiekko-ottelu

Ilta-Sanomien MM-raati ruotii maanantain neljän ottelun antia.

Maanantaina Qatarin MM-viheriöillä urakoitiin jälleen neljä ottelua.

Serbia ja Kamerun tasasivat pisteet railakkaan 3–3-tuloksen jälkeen. Ghana peittosi Etelä-Korean lähes yhtä iloisessa näytöksessä 3–2. Brasilia varmisti jatkopaikkansa kaadettuaan Sveitsin 1–0. Neljännesvälieriin jatkaa myös Portugali, joka kaatoi Uruguayn 2–0.

Ilta-Sanomien raadissa päivän tapahtumia tuomitsevat toimittajat Jaakko Tiira ja Juha Kanerva sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Jaakko Tiira

Tähti

Portugali ja Uruguay väänsivät tasaisen ottelun, jossa tehokkuus ratkaisi. Cristiano Ronaldon villisti tuulettama avausmaali merkattiin lopulta Bruno Fernandesille, joka pussitti rankkarin lisäajalla. Oi, kun olisi päässyt kärpäseksi kattoon avausmaalin tekijän selvittyä CR7:lle.

Puheenaihe

Ennen kisoja moni pohti olisiko Brasilia parempi joukkue ilman Neymaria? Ei ole – ainakaan Sveitsi-ottelun perusteella. Kellään ei tuntunut olevan halua hakea palloa kymppialueelle. Rytmi oli hakusessa. Vaaralliset laituritkaan eivät saaneet tilaa, kun houkuttelija puuttui.

Tyyli

Kamerunin leirissä kuohui ennen ottelua, kun tähtivahti Andre Onana laitettiin kotiin. Liitto asettui tukemaan päävalmentaja Rigobert Songia. Entisen maajoukkuekapteenin habitus pistää myös silmään. Pikkutakin ja tennareiden yhdistelmän kruunaa pitkän rastatukan päälle vedetty lippalakki.

Moka

Meksikolainen nyrkkisankari Canelo Alvarez uhosi Twitterissä vetävänsä Lionel Messiä turpaan. Nyrkkeilytähti poltti päreensä Messin jalan hipaistua Argentiinan pukukopin lattialla ollutta Meksikon pelipaitaa. Lapsellista ja noloa.

Yllätys

Uruguaylla piisaa hyökkäysvoimaa. Edinson Cavani aloitti avauspelin penkiltä, Luis Suarez toisen. Kuparinen on kahden pelin jälkeen yhä rikkomatta. Legendaarisen Oscar Tabarezin jälkeen ”La Celesten” komentoonsa ottaneen Diego Alonson piti peluuttaa hyökkäävämpää futista. Tuloksia odotellaan.

Juha Kanerva

Tähti

Maanantaina taivaalla loisti yhden tähden sijasta joukko kirkkaita kasvoja. Brasilian ja Sveitsin välistä ottelua seurasivat katsomossa vanhat mestarit Roberto Carlos, Kaká, Cafu sekä mestarimaalari Ronaldo. Fifa näyttää kustantaneen urakalla eri maiden legendoja tuomaan uskottavuutta turnaukselle.

Puheenaihe

Sveitsin luottoluokitus. Murat Yakinin valmentama joukkue sinnitteli 80 minuutta samban tahdissa, mutta sen jälkeen Casemiro iski brasseille vapauttavan osuman. Vielä enemmän juustomaassa murehdittiin Credit Suisse -pankin osakekurssin romahdusta. Se putosi maanantaina alimmilleen 11 vuoteen.

Tyyli

Jari ”Jallu” Rantasen vanha pelikaveri Fernando Santos on valmentanut Portugalia vuodesta 2014 lähtien, mutta vieläkään hänen kasvoiltaan ei ole havaittu hymyä. Kivikasvon pokka piti myös kesällä 2016 EM-kisojen loppuottelussa, jonka lusitaanit veivät nimiinsä Ederin jatkoaikamaalilla.

Moka

Jalkapallon MM-kisat muistuttavat jääkiekkoviihdettä. Kisajärjestäjät ovat uudistaneet arvokisoja tuomalla stadioneille pyrotekniikkaa, tauko-ohjelmaa, ”hauskoja” kuvia videotaululle sekä kaiken kukkuraksi maalilaulut. Ghanan iskiessä maalin ämyreistä pauhasi kaikille tuttu Oofeets ja esittäjänä Sarkodie.

Yllätys

Tätä odotettiin pitkään ja hartaasti. Portugalin ja Uruguayn välisen ottelun toisella puoliajalla kentälle juoksi mieshenkilö, joka heilutti sateenkaarilippua ja jonka paidassa osoitettiin sympatiaa iranilaisille naisille. Tv-lähetyksessä kyseistä kaveria näytettiin vain hetken verran.

Marko Rajamäki

Tähti

Casemiro on Manchester Unitedin puolustava keskikenttäpelaaja. Hän on noussut maailman maineeseen pelaajana, joka parhaimmillaan katkoo vastustajan hyökkäykset oman puolustuslinjan edessä. Kun Brasilia tarvitsi maalintekijää, Casemiro kävi hoitamassa senkin homman.

Puheenaihe

Rangaistuspotkutuomiot. VAR on tullut huippujalkapalloon jäädäkseen. Videot auttavat tuomareita tekemään oikeita päätöksiä, mutta pelaajat muokkaavat myös pelaamistaan uusien sääntöjen ja järjestelmien mukaan. Nykyään on todella vaikeaa erottaa, milloin hyökkääjä hakee itse kontaktin puolustajaan tai milloin puolustaja rikkoo hyökkääjää.

Tyyli

Kisojen toistaiseksi maalirikkain päivä nähtiin eilen. Neljässä pelissä tehtiin yhteensä 14 maalia. Ghana on ollut joukkue, jonka kahdessa ensimmäisessä pelissä on tehty eniten maaleja, yhteensä 10. Ghana ei ole kisojen voittajasuosikki, mutta heidän pelit ovat tapahtumarikkaita.

Moka

Jos toivot, että Ronaldon aika on ohi, joudut jälleen pettymään. Portugalilla on kaikilla mittareilla mitattuna erinomainen joukkue ja Ronaldolla on joukkueessa tärkeä rooli. Muut Portugalin pelaajat arvostavat häntä ja ovat valmiita tekemään kaikkensa menestyäkseen hänen kanssaan.

Yllätys

Vain Portugali, Ranska ja Brasilia ovat voittaneet kisojen kaksi ensimmäistä otteluaan. Tämä tarkoittaa sitä, että he voivat antaa pelituntumaa toistaiseksi vähemmän pelanneille ja säästellä ykköspelaajiaan seuraavassa ottelussa. Tästä on etua turnauksen loppuvaiheessa, kun kirkkaimmat mitalit jaetaan.