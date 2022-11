Kommentti: Sietämätön ahneus paljasti ongelman, jota on yritetty peitellä – tässä ovat MM-kisojen suurimmat sankarit

Iranin ei pitäisi pelata jalkapallon MM-kisoissa 2022, mutta onneksi se pelaa, kirjoittaa Tony Pietilä.

Protesteja Iranin valtionjohtoa vastaan on näkynyt myös Qatarin MM-lehtereillä.

Iran kohtaa tiistai-iltana jalkapallon MM-kisojen yhdenlaisessa hegemoniaottelussa maan arkkivihollisen Yhdysvallat. Ottelu on monella tasolla mielenkiintoinen.

Urheilullisesti se on kiehtova muun muassa siksi, että surkean avausottelun pelannut Iran taisteli toisessa matsissaan kuin uudestisyntyneenä ansaitun voiton Walesista.

Näiden kisojen Irania tarkasteltaessa urheilu on kuitenkin sivuseikka. Koko maa on tällä hetkellä täysin sekaisin.

Ennen kisoja olisi ollut helppo linjata, että Iran pitäisi sulkea turnauksesta. Yhdysvaltojen vihollisena se on löytänyt loogisen kodin Venäjän kainalosta.

Iranin ja Venäjän suhteet ovat historiallisesti heitelleet laidasta laitaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että Venäjä moukaroi Ukrainaa iranilaisilla lennokeilla.

Sekin on tällä hetkellä sivuseikka.

Iranissa alkoi nuorten naisten käynnistämä raju protestiaalto sen jälkeen, kun 22-vuotias Mahsa Amini menehtyi epäilyttävissä olosuhteissa. Amini oli joutunut Iranin uskonnollisen siveyspoliisin kiinniottamaksi hijab-huivin käyttösääntöjen rikkomisen takia.

Poliisin mukaan Amini sai asemalla sydänkohtauksen, mutta kiinnioton silminnäkijät sanovat, että Aminia pahoinpideltiin tilanteessa ankarasti ja että todellisuudessa hän kuoli brutaalin poliisiväkivallan seurauksena. Mediaan vuodetuista CT-kuvista löytyi kallonmurtumia.

Maa on jakautunut rajusti valtiovaltaa vastaan protestoiviin ja sitä puolustaviin leireihin.

Iranin mielenosoittavat saavat tukea ympäri maailman, kuva Washingtonista.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet yli kaksi kuukautta ja niiden kannatus on valtava. Kyse on ennen kaikkea naisten asemasta ja oikeuksista. Valtiovalta on vastannut tuhansilla pidätyksillä sekä pidätettyjen kiduttamisella ja seksuaalisella väkivallalla.

Lue lisää: Tuhansia pidätetty Iranin mielenosoituksissa – merkkejä pidätettyjen kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta

Maan sekava ja poliittisesti täydellisen epävakaa tilanne on ajanut myös jalkapallomaajoukkueen hankalaan asemaan.

Sellaisia latteuksia kuin että ”jalkapallo tai maajoukkue voi yhdistää kansan” on tässä tilanteessa turha heitellä.

Otteluiden ympärillä on ollut rähinöitä valtiovallan kannattajien ja vastustajien välillä. Lisäksi osa kansasta katsoo maajoukkueen edustavan valtiovaltaa, ja juhli tämän tappiota Englannille huutaen ”kuolema diktaattorille”.

Lue lisää: Iranin MM-joukkueelle raju uhkaus mielenilmauksesta

Tilanne on sietämättömän hankala joukkueelle, joka on asemoitunut harvinaisen voimakkaasti mielenosoittajien puolelle.

Fifaa tällaiset asiat eivät kiinnosta. Iranin osallistumista MM-kisoihin ei missään vaiheessa tarkasteltu kriittisesti. Sen sijaan kisoista sulkeminen uhkasi vielä vähän ennen turnauksen alkua Tunisiaa.

Tunisia rikkoi Fifan ainoaa sääntöä, jolla on sille merkitystä. Maan valtiojohto nimittäin puuttui sen jalkapalloliiton toimintaan. Fifaa kiinnostaa rahan lisäksi yksi asia – ikiaikainen mantra ”politiikka ei kuulu urheiluun”.

Iranilaisnainen esittää kantansa Qatarissa.

Fifa yrittää sitkeästi uskotella, että mantran sanoma olisi olemassa, vaikka se itse tekee politiikkaa jalkapallolla enemmän kuin kukaan.

Kisaisäntä Qatarista ja muista ”urheilupesun” harjoittajista puhumattakaan. Lisätietoja Fifan ja maailmanpolitiikan suurhahmojen suhteista saa esimerkiksi Netflixin Totuus Fifasta (Fifa uncovered) -dokumenttisarjasta.

Kansainvälinen liitto joutui sentään pitkin hampain sulkemaan Venäjän karsinnoista, kun paine kävi liian suureksi. Kaikki muutkin lajit tekivät niin.

Puola – jonka oli määrä kohdata Venäjä jatkokarsinnoissa – ilmoitti, ettei aio pelata julman hyökkäyssodan aloittanutta maata vastaan.

Iranin MM-kisajoukkueen asema tässä kaikessa on epäreilu. Sitä pidetään laajalti nykyisen valtionjohdon edustajana, mutta joukkueen toiminta indikoi toista.

Joukkueen suurimmista hahmoista kapteeni Ehsan Hajsafi otti kisojen avauspäivänä kantaa mielenosoittajien puolesta. Tähtihyökkääjä Sardar Azmoun on tukenut naisten oikeuksien kohentamista vaativia mielenosoituksia julkisesta alusta alkaen.

Lue lisää: Kommentti: Iranin kapteeni otti valtavan riskin MM-kisoissa – antoi tukensa mielenosoittajille

– Maajoukkueen sääntöjen vuoksi emme saa sanoa mitään leirityksemme päättymiseen asti, mutta en pysty enää vaikenemaan. Heittäkööt minut ulos maajoukkueesta, se on pieni uhraus verrattuna yhteenkään iranilaisen naisen hiussuortuvaan. Tätä viestiä ei tulla poistamaan. Hävetkää, kuinka helposti murhaatte ihmisiä. Eläköön iranilaiset naiset, Azmoun kirjoitti Instagram-tilillään maaotteluiden välissä, vähän Aminin tapauksen ja mielenosoitusten alkamisen jälkeen.

Sardar Azmoun taistelee kentällä ja sen ulkopuolella.

Seuraavana päivänä Azmounin Instagram-tili oli tyhjä. Leverkusenin hyökkääjä on mediatietojen mukaan järjestänyt koko perheensä pakoon Iranista, mutta kannanottojaan hän ei ole lopettanut.

Kisojen avausottelussa Iranin joukkue sai koko maailman huomion, kun se jätti kollektiivisesti laulamatta maan kansallislaulun. Seuraavassa ottelussa joukkue ”lauloi”, mutta enemmän se muistutti suun availua ja muminaa.

Pelaajien ottaman riskin suuruudesta kertoo se, että maan kenties suurin jalkapallolegenda ja kansallissankari Ali Daei vangittiin surutta, kun mies oli matkalla Mahsa Aminin hautajaisiin.

Iranin pelaajia on myös kiristetty MM-kisojen aikana laulamaan maan kansallislaulu. CNN:n mukaan pelaajien perheitä uhattiin vankilalla ja kidutuksella, jos pelaajat eivät ”käyttäydy” ennen tiistaina pelattavaa ottelua Yhdysvaltoja vastaan.

Lue lisää: MM-joukkueen pelaajat ovat ”valvonnassa” Qatarissa – uhkana perheenjäsenten kiduttaminen kotimaassa

Kirjoitin tekstin alussa, että ennen kisoja olisi ollut helppo linjata, että Iran pitäisi sulkea turnauksesta. Maailma vaan ei vieläkään ole mustavalkoinen.

Iranin urhea joukkue on osoittanut olevansa joukko todellisia urheilusankareita asettamalla mahdollisesti itsensä vaaraan oikeana pitämänsä asian puolesta. Ja oikeana minäkin sitä pidän.

Kenties olikin tällä kertaa onni, että Fifaa eivät levottomuudet ja sodat kiinnosta. Iranin joukkue on tuonut maansa karmean tilanteen maailman silmien eteen mahdollisimman näkyvästi, mikä parhaassa tavassa lisää painetta valtiovallan ja hengellisen johtajan Ali Khamenein suuntaan.

Iranin ei ehkä pitäisi pelata jalkapallon MM-kisoissa 2022, mutta onneksi se pelaa.