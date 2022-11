MM-futaaja haki pika-apua nenäverenvuotoon – totuus paljastui ottelun jälkeen ja sai pelaajan repeämään nauruun: "Vitsailetko?

Kanadan konkarikapteeni pelasi tamponi nenässään.

Kanadan MM-jalkapallojoukkue kärsi sunnuntaina 1–4-tappion Kroatialle. Tämä tarkoittaa sitä, että maan MM-taival päättyy alkulohkoon.

Kanadalaiset tekivät kentällä kuitenkin kaikkensa pitääkseen unelman jatkopaikasta elossa.

Kanadan maajoukkueen kapteenin Atiba Huchinsonin, 39, nenä alkoi vuotaa verta toisella puoliajalla. Kippari juoksi vaihtopenkin tuntumaan hakemaan jotakin, jolla tukkia vuoto.

Huchinson palasi palasi kentälle tamponi nenässään.

Kanadalaisella itsellään ei ollut mitään hajua, että hänelle ojennettiin vaihtopenkiltä tamponi. Hän oli ymmällään kuultuaan asiasta.

– Oliko se tamponi? Vitsailetko? Ehkä se oli. Minusta tuntui, että naamallani oli jokin naru juostessani, Huchinson sanoi Expressenin mukaan.

Nähtyään kuvan itsestään juoksemassa kentällä tamponi nenässään, kapteeni repesi nauramaan. Voit katsoa kuvan täältä.

– No siltä se näyttää, mitäpä muutakaan tässä voi sanoa.

– Tämä on jalkapalloa. Sinun on tehtävä mitä sinun on tehtävä. Verenvuoto ei loppunut muuten, hän heitti.

Erikoinen parannuskeino kuitenkin teki tehtävänsä. Huchinsonin verenvuoto tyrehtyi.

Kanada hävisi lohkon kaksi ensimmäistä otteluaan, eikä se voi enää nousta oman ryhmänsä kahden parhaan joukkoon.