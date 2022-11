USA:n jalkapallomaajoukkueen somekanavissa poistettiin tiistain vastustajan Iranin lipusta merkittäviä yksityiskohtia.

Yhdysvaltain jalkapallomaajoukkue on joutunut valtavaan palautetulvaan. On tullut sekä kannustavaa palautetta että lunta tupaan. Tekoa on ylistetty, raivokkaimmat ovat vaatineet USA:n sulkemista pois kesken MM-turnauksen.

Syy on se, että jalkapallomaajoukkueen sosiaalisen median kanavissa alkulohkovastustaja Iranin lipusta jätettiin hetkeksi pois kaikki islamilaiseen valtioon liittyvät symbolit.

Tunnuksista riisuttu lippu oli useita tunteja esillä niin Twitterissä, Facebookissa kuin Instagramissakin.

Asiasta kertoivat muun muassa USA Today sekä Norjan yleisradioyhtiö NRK.

USA:n jalkapallomaajoukkueen sosiaalisen median kanavat esittivät sunnuntaina muutaman tunnin ajan Iranin lipun vain kolmen vaakasuoran väriraidan yhdistelmänä: ylhäällä vihreä, keskellä valkoinen ja alhaalla punainen.

Virallisessa Iranin lipussa valkoisen värin keskellä on neljän kaaren ja niiden keskellä olevan miekan symboli. Se on tyylitelty versio sanasta Allah, ja se on ollut Iranin lipussa islamilaisesta vallankumouksesta lähtien eli vuodesta 1979.

Virallisessa lipussa on lisäksi vihreän väriraidan alareunassa ja punaisen yläosassa kirjoitettu kumpaankin yhteensä 11 kertaa sanat Allahu Akbar eli Allah on suurin.

Yllä virallinen Iranin lippu. Yhdysvaltain jalkapalloliitto käytti Iranin lipusta alla olevaa tunnuksista riisuttua versiota.

Tempauksellaan Yhdysvallat halusi osoittaa tukensa Iranin kansalle. Iranissa on protestoitu valtiovaltaa vastaan jo kahden kuukauden ajan.

Protestit alkoivat, kun 22-vuotias nainen Mahsa Amini kuoli kiinni otettuna ollessaan. Iranin moraalipoliisi otti Aminin kiinni, koska tämä käytti hijabia väärällä tavalla.

Poliisin kynsissä kuolleen Mahsa Aminin muistoksi oli teetetty oma pelipaita. Paita oli esille Iranin ja Walesin välisessä ottelussa 25. marraskuuta.

Protestien seurauksena vähintään 450 ihmistä on kuollut ja yli 18 000 on pidätetty. Naiset ovat protestoineet leikkaamalla hiuksensa lyhyiksi.

– Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa solidaarisuutta iranilaisille naisille, Yhdysvaltain jalkapalloliiton viestintäpäällikkö Neil Buethe kirjoitti sähköpostivastauksessaan NRK:lle.

Yhdysvaltain jalkapalloliitto käytti väärää Iranin lippua vain muutaman tunnin ajan. Jo sunnuntai-iltana jalkapallomaajoukkueen sosiaalisen median tileillä oli esillä virallinen Iranin lippu.

Maiden liput esitellään yleisölle ennen jokaista MM-kisaottelua.

USA ja Iran kohtaavat tiistaina alkulohkon viimeisellä kierroksella. Poliittisten verivihollisten kohtaamisessa on maksimaaliset panokset. Voittaja etenee pudotuspeleihin.

Tasapelillä ainakin USA jää alkulohkoon, Walesin voittaessa Englannin myös Iran.