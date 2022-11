Luis Enrique avautui seksistä – ”Vedän rajan tähän”

Espanjan MM-joukkueen päävalmentaja puhuu seksistä.

Seksiä vai ei?

Tämä kysymys on ollut jo vuosikaudet esillä, kun puhutaan jalkapalloilijoiden intiimistä elämästä pitkien turnauksien aikana.

Espanjan päävalmentajana Qatarin MM-kisoissa työskentelevä Luis Enrique, 52, on nyt tarjoillut oman näkemyksensä tähän kuumaan puheenaiheeseen.

– En pidä lainkaan ongelmallisena, jos pelaajat harrastavat seksiä ottelua edeltävänä iltana. Mutta vedän rajan tähän – ei orgioita. Se ei ole ihanteellista, jos olet orgioissa ottelua edeltävänä iltana, Enrique ilmoitti Daily Mail -lehden mukaan.

Luis Enrique pohdiskeli mainitussa aiheyhteydessä myös eroja seura- ja maajoukkueen välillä.

Hän totesi, että seurajoukkueessa pelaajat ovat ottelua edeltävänä iltana usein kotona, mutta maajoukkueturnauksissa ollaan poissa kotoa.

Tämä voi Luis Enriquen kokemuksien ja pohdintojen mukaan vaikuttaa pelaajien seksielämään.

– Jos he tekevät sitä, se on siksi, että he tarvitsevat sitä ja haluavat sitä. Mutta toistan – siinä pitää olla arkijärki mukana! Jokainen oman partnerinsa kanssa. Se on normaalia.

Luis Enrique muisteli myös omaa pelaajauraansa.

– Jos olin kotona vaimoni kanssa ennen ottelua – no, me teimme, mitä meidän piti tehdä.

Niin tai näin, Espanja on aloittanut MM-turnauksen virkeästi. Se murskasi Costa Rican peräti 7–0 E-lohkon ottelussa.