MM-tuomio: Cristiano Ronaldon ällöttävä temppu tallentui tv-kameroihin – mitä haarovälistä oikein eksyi suuhun?

Ilta-Sanomien raati arvioi perjantain MM-futiksen tapahtumat.

Jalkapallon MM-kisoissa pelattiin perjantaina neljä ottelua.

Päivän ensimmäisessä pelissä Iran löi Walesin yllättäen 2–0. Isäntämaa Qatar hävisi jälleen, tällä kertaa 1–3 Senegalille. USA ja Englanti pelasivat maalittoman tasapelin.

Teemu Suvinen

Tähti

Harry MaguirE, ilmatilan isäntä. Pilkattu englantilaistoppari oli aivan eri mies kuin Manchester Unitedin pelipaita päällään. USA:ta vastaan Maguire purki pallon puskemalla boksista ainakin kuusi kertaa – useammin kuin kukaan muu yhdessä ottelussa näissä kisoissa. Yhden kulmapotkutilanteen hän pelasti aivan viime hetkellä. Ilman Maguirea Englanti olisi kokenut shokkitappion.

Jos Maguire ei olisi tässä tilanteessa venyttänyt päätään väliin, USA olisi karannut johtoon.

Puheenaihe

Soccer vai football? USA:n kannattajat tiesivät tasan tarkkaan, kuinka he saisivat englantilaiset suuttumaan: amerikkalaisten ”It’s called soccer -huudot” kaikuivat Qatarin kaduilla ja stadionillakin. Ainakaan sosiaalisessa mediassa englantilaiset eivät tyytyneet kuittaamaan tätä huumorilla vaan tekivät mielipiteensä hyvin selväksi.

Tyyli

Harry Kane vaelteli Qatarissa 600­000 euron ökykello kädessään. Kello oli varustettu sateenkaariväreillä. Ihan kiva pieni kannanotto, mutta paljon vakuuttavampaa olisi ollut pelata OneLove-sateenkaarinauha kädessä. Keltaisen kortin uhka oli kuitenkin liikaa – joten se niistä arvoista.

Moka

Suomessa katsojilla on tapana lähteä hipsimään urheilukatsomoista pari minuuttia ennen loppua. Ruuhkat on tietenkin vältettävä. Qatarilaiset ovat vieneet tämän ilmiön aivan uudelle tasolle: katsomot alkavat tyhjentyä isäntämaan otteluissa jo puoliajalla.

Yllätys

Mitä Cristiano Ronaldo oikein oli piilottanut housuihinsa Ghana-ottelussa? Tv-kameroihin tallentui ällöttävä video. Ronaldo käytti kättään haarovälissään ja nappasi sieltä jotain. Sen jälkeen hän laittoi tuntemattomaksi jääneen asian suuhunsa ja alkoi pureskella. Etova temppu toi mieleen Saksan entisen päävalmentajan, käsiään nuuskivan Joachim Löwin.

Tony Pietilä

Tähti

Enner Valencia on MM-kisojen mies! Ecuadorin kautta aikain maalipyssy iski tasoituksen Hollantia vastaan ja on tehnyt nyt maansa kuusi edellistä maalia MM-nurmilla. Tilasto on muutenkin hurja, mutta vielä korostetummin, koska Ecuador pelasi viimeksi MM-kisoissa 2014. Toivottavasti Valencia ei loukkaantunut pahemmin.

Puheenaihe

Pelaajia tippuu kun räntää marraskuussa. Hieman ennen kisoja muun muassa supertähdet Karim Benzema ja Sadio Mané, kisojen aikana tähän mennessä jo aivan liian moni. Neymarin menetys on Brasilialle kamala isku – joskaan ei yhtä iso kuin 2014 – ja Enner Valencialle jos kenelle olisi suonut täyden kisaurakan. Ja tässä on mainittuna vain kaksi monista. Olisiko kesä kuitenkin parempi ajankohta kisoille kuin keskellä kautta?

Tyyli

Täysin sekaisin olevan Iranin jalkapallomaajoukkue ilahdutti kahtiajakautunutta kansaa upealla voitolla Walesista. Kentällä meno näytti upealta, katsomossa oli vaikeampaa, kun qatarilaiset eivät olleet mielissään iranilaisten sangen oikeutetuista protesteista. Mielenosoittajia tukenut tähti Sardar Azmoun on mahtava esimerkki ja tyylikäs mies kentällä ja sen ulkopuolella. Hän raatoi pelissä kuin hullu ja puolustaa intensiivisesti maansa naisia.

Lue lisää: Iranilaisnainen protestoi näkyvästi MM-kisoissa – sanat ”nainen, elämä, vapaus” olivat Qatarille liikaa

Tämä oli kisajärjestäjille liikaa.

Moka

Yhdysvaltain ja Juventuksen keskikenttäpelaajan Weston McKennien olisi syytä käydä parturissa. Sinänsä on ihan raikas idea tuoda vanhana ajan ”kisatukat” takaisin, mutta eihän jenkkipelaajan kuulu Ranskan lippua frisyyriinsä taiteilla! Miehen puolustukseksi on sanottava, että peli kuitenkin kulkee.

Yllätys

On täysin ymmärrettävää, että isäntämaa halutaan aina kisoihin mukaan eikä sen tarvitse niihin karsia, mutta ehkä kisoja kannattaisi jatkossa myöntää maihin, jotka ovat joskus selvinneet niihin omin avuin. Qatarin valinta isännäksi on väärä tuhannella eri tavalla, mutta myös sen joukkue on harvinaisen surkea. Yllätys on se, että Qatar teki maalin.

Janne Oivio

Tähti

Tyler Adams. USA:n keskikentän ankkuri oli jälleen joukkueensa sykkivä sydän. USA oli tasapelissä lähempänä voittoa. Tulta syöksevä Adams johti puolustuspelaamista ja osallistui hyökkäysten käynnistämiseen. Adams on sellainen keskikenttäpelaaja, jollaisia Englannilla joskus muinoisina aikoina oli.

Tyler Adams oli jatkuvasti piikki Englannin lihassa.

Puheenaihe

Neymarin loukkaantuminen. Kotikisat 2014 menivät pilalle vamman vuoksi ja nyt torstaina kärsitty nilkkavamma vesittää ainakin loput lohkopelit. Liekö supertähti sittenkään täydessä pelikunnossa? Brasilialla on taitokapasiteettia, mutta lajin ystävän silmin Neymarin poissaolo olisi ankea takaisku.

Tyyli

Säälivä. Ylen kommentaattori Pekka Lagerblom tiivisti kenties vahingossa, miten vaikeaa Qatarin maajoukkueesta on puhua MM-kisoissa samaan tapaan kuin muista maista. ”Tämä oli jo hyvä laukaus”, huudahti Lagerblom kun Qatarin pelaaja laukoi kovaa maalin ohi. Äänessä oli samanlaista säälinsekaista myötäelämistä, jolla kannustetaan ensimmäistä kertaa saksien käyttöä harjoittelevaa pikkulasta. Myöhemmin Qatar jopa teki maalin, mutta Senegal löi isännät käytännössä kävelyvauhdilla.

Gregg Berhalter on saanut USA:n pelaamaan fiksusti – ja hyvin.

Moka

Europpalainen ylimielisyys on aina voimissaan MM-futiksen aikaan. ”Pikkumaita” katsotaan norsunluutornista, kunnes yhtäkkiä Japani lyö Saksan, Iran Walesin ja USA dominoi Englantia vastaan tasapelissä. Kannattaa muistaa, että Euroopan ulkopuolella pelattavissa MM-kisoissa pääosassa yleensä ovat perinteisesti olleet muut kuin eurooppalaiset.

Yllätys

USA:n valmentajan Gregg Berhalterin osakkeet eivät ole korkealla Yhdysvalloissa, enkä ymmärrä, miksi. Koskaan aiemmin en ole nähnyt MM-kisoissa yhtä hyvin molempiin suuntiin pelaavaa joukkuetta. Normaalitaktiikka jenkeillä on ollut ”Juoskaa, saatana!” tai armotonta puolustustaistelua. Nyt on toisin. USA on ollut kisojen ilopillereitä kahdella tasapelilläkin.