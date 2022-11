Tanskalainen Emma paljasti nolon totuuden MM-kisojen tyhjistä katsomoista – ”Hän otti kuvan ja lähti pois”

Tanskalainen Emma paljasti, mitä MM-kisojen stadioneilla todella tapahtuu.

Tyhjillään ammottavat kuppi-istuimet ovat hämmentäneet tv-katsojia Qatarin MM-kisoissa. Nyt tanskalaisfani on paljastanut tanskalaiselle BT:lle, mitä MM-kisastadioneilla todella tapahtuu.

Emma Poulsen huomasi Tanskan avausottelussa Tunisiaa vastaan, etteivät kaikki ”fanit” ole todellakaan intohimoisia jalkapalloihmisiä.

Jo ennen kisoja kerrottiin, että Qatar on keksinyt täyttää katsomot maksetuilla kannattajilla. Tanskalaisfanin havaintojen mukaan maksua vastaan stadionilla olevien ohjeistus on ollut puutteellista, eikä kukaan taida valvoa, täyttävätkö ihmiset katsomot Qatarin toivomalla tavalla.

Poulsenin mukaan monet ”kannattajista” istuvat paikallaan vain puolet pelistä tai muutamia minuutteja matsin alusta.

– He tulevat paikalle, ottavat kuvan pelistä tai stadionin edessä ja lähtevät menemään. Yksi mies tuli istumaan paikalleen kymmenen minuuttia ennen pelin loppua. Hän otti itsestään kuvan Tanskan lippu kädessään ja lähti pois. Ihan kuin hän olisi tehnyt työnsä, Poulsen selittää.

Qatarin ja Ecuadorin ottelussa oli valtavasti tyhjiä paikkoja.

Qatarin kisoissa on hämmentänyt paljon se seikka, että tv-kameroissa on näkynyt tyhjiä penkkejä, mutta ilmoitettu yleisömäärä on ollut jopa stadionin kapasiteettia suurempi. Sumutus paljastui nolosti.

– Se on ihan naurettavaa. He väittävät, että stadionilla on enemmän ihmisiä kuin sinne mahtuisi. Ja sitten totuus on lukuisia tyhjiä penkkejä. Näyttää siltä, että ihmiset vain menevät stadionille, dokumentoivat käyntinsä ja lähtevät pois, Poulsen sanoo.

Tanskalaisfanit tunnetaan intohimosta maajoukkuetta kohtaan.

Vierasfanien lisäksi kohua on aiheuttanut, että Qatar lupasi maksaa 50 hollantilaisen jalkapallofanin kisamatkan vastineeksi myönteisestä julkisuudesta sosiaalisessa mediassa.

Qatar oli luvannut maksaa faneille myös päivärahaa, mutta brittilehti Guardianin mukaan hollantilaisfanit yllätettiin tylysti päiviä ennen kisoja ilmoittamalla, ettei päivärahaa makseta.