MM-tuomio: Vastustaja teki röyhkeän tempun Cristiano Ronaldon kustannuksella: ”Tyylitön ele”

Ilta-Sanomien raati arvioi MM-kisojen torstain tapahtumat.

Jalkapallon MM-kisojen viidenteen kisapäivän mahtui neljä ottelua.

Päivän alkajaisiksi Sveitsi kaatoi Kamerunin maalein 1–0. Seuraavaksi Uruguay ja Etelä-Korea pelasivat maalittoman tasapelin.

Illan ensimmäisessä ottelussa Cristiano Ronaldo kipparoi Portugalin 3–2-voittoon Ghanasta. Päivän päätteeksi Brasilia löi Serbian 2–0.

Teemu Suvinen

Tähti

Brasilian hyökkääjä Richarlison, ei kahta sanaa. Brasilia pelasi vakuuttavasti Serbiaa vastaan, mutta maalipaikkoja ei silti ollut montaa. Richarlison käytti omat paikkansa erinomaisesti iskemällä kaksi maalia boksista. Etenkin jälkimmäinen oli todella upea ja atleettinen hyppypotkumaali.

Richarlison viimeisteli hyppypotkulla.

Puheenaihe

MM-kisoissa on pelattu jo neljä maalitonta tasapeliä. Se on turhan paljon – kenties marginaalisen lyhyt valmistautumisjakso näkyy hyökkäyspelin köyhyytenä? Fifa ilmeisesti päätti Portugali–Ghana-ottelun toisella jaksolla, että turnauksen viidenteen maalittomaan tasapeliin ei ole varaa. Cristiano Ronaldolle vihellettiin heppoinen pilkku. Siitä käynnistyivät hurjat maalijuhlat.

Tyyli

Brasilian pelipaita on tässä turnauksessa räikeän neonkeltainen, suorastaan hyökkäävä. On aivan siinä rajoilla, halveeraako näin villi väritys legendaarista asua vai onko paita modernin tyylikäs ja erilainen. Ensimmäisenä mieleen tuli valitettavasti huomioliivi, johon on piirretty pelinumero selkään.

Moka

Ghanan Osman Bukari matki Ronaldon tavaramerkkituuletusta kaventaessaan ottelun Portugalia vastaan 2–3:een. Röyhkeä, tyylitön ele. Ronaldo oli juuri tehnyt MM-kisahistoriaa osuttuaan viidennessä MM-turnauksessa. Tv-kameroihin poimittiin ärsyyntynyt Ronaldo, mutta Ronaldo olisi voinut vain naurahtaa.

Brasilian pelipaita on varsin räikeä.

Yllätys

Portugalin puolustus aukesi Ghanaa vastaan hämmästyttävän helposti. Joukkue puolusti johtoasemaansa suorastaan surkeasti. Tällaisella puolustustyöskentelyllä ei pitkälle pötkitä, kun vastaan tulee kovempia maita. Myös Uruguay oli ennakko-odotuksiin nähden ihmeellisen hampaaton Etelä-Koreaa vastaan.

Siiri Siikarla

Tähti

Richarlison. Hiuksensa vaaleaksi blondannut brasilialainen heilutti Serbian verkkoa kahdesti. Maalit jäivät myöhäisillan ottelun ainokaisiksi. Jälkimmäinen osuma upposi verkkoon varsin näyttävällä tavalla. Richarlison nimittäin sijoitti pallon maaliin äärimmäisen tyylikkäällä saksipotkulla.

Puheenaihe

Fifa vaihtaa mielipiteitään samaa vauhtia kuin ala-astelaiset seurustelukumppania. Ensin sanottiin, että fanit saavat osoittaa tukensa seksuaalivähemmistöille sateenkaariväreihin pukeutumalla. Juuri ennen kisoja se kiellettiin ja nyt värikkäät vaatteet ovatkin taas täysin ok. Ota tästä nyt sitten selvää.

Lue lisää: Brittilehti: Fifalta ja Qatarilta yllättävä täyskäännös sateenkaari­väreistä

Tyyli

Breel Embolo pelasi Sveitsin riveissä synnyinmaataan Kamerunia vastaan. Toisen puoliajan alussa 25-vuotias futaaja iski ottelun voittomaalin ja teki jotain varsin poikkeuksellista. Hän jätti tuuletukset kokonaan välistä, sillä halusi kunnioittaa afrikkalaista synnyinmaataan. Tyylikäs temppu!

Breel Embolo ei halunnut tuulettaa synnyinmaataan vastaan.

Moka

Koska MM-stadioneilla ei myydä lainkaan alkoholia, meno on kuin teinivuosien Ruisrockissa. Brittilehti Daily Mailin mukaan meksikolaisfanit yrittivät kuljettaa väkijuomaa stadionille kiikarien sisään kätkettynä. Kekseliäs joukkio jäi viranomaisten nalkkiin kuitenkin jo heti porteilla.

Yllätys

Samaan aikaan kun 25-vuotias Richarlison tykitti maaleja Serbian verkkoon, joukkuekaveri Neymarin osumista jokainen jäi Serbian maalivahdin Vanja Milinkovic-Savicin seulaan. Qatarin ilta ei ollut brasilialaistähdelle suotuisa, sillä hänet otettiin vaihtoon nilkkaansa pidellen. Mahtaako Neymar olla pelikunnossa maanantaina?

Janne Oivio

Tähti

Cristiano Ronaldo. Olipa portugalilaisesta tai hänelle vihelletystä rankkarista mitä mieltä hyvänsä, niin maalinteossa onnistuminen viisissä eri MM-kisoissa on hurja juttu. Hän ja brassilegenda Martá ovat ainoita, jotka ovat tähän yltäneet. ”Ronttu” haluaa näyttää, kun seurajoukkueesta tuli kenkää.

Cristiano Ronaldon tunteet ol.ivat pinnassa.

Puheenaihe

Jatkuva takapakki. Qatar päätti majoittaa tavisfanit telttakylään – ja joutuu nyt palauttamaan vaikeuksista kärsineiden ihmisten rahat. Fifa kumosi oman päätöksensä sateenkaarivermeiden kieltämisestä katsomoissa. Mikään näiden MM-kisojen järjestelyissä ei tunnu sujuvan järkevästi tai hyvin.

Tyyli

Kekkonen, Kekkonen... tai Etelä-Korean tapauksessa Kim, Kim, Kim, Kim, Kim – mutta monta eri Kimiä. Joukkueen koko alakerta maalivahtia myöten totteli nimeä Kim – ja hyvä niin. Perälauta ei vuotanut, vaan Etelä-Korea otti tärkeän tasapelipisteen Uruguayta vastaan. Enää tarvittaisiin Kimejä hyökkäykseen, niin tulisi maalejakin.

Moka

Kamerun otti ikuisen paikan futisfanien sydämissä esityksillään Italiassa 1990. Sen jälkeen on ollut hiljaista: kuudet MM-kisat, joissa vain yksi voitto (1–0 Saudi-Arabiaa vastaan 2002). Lannistamattomat Leijonat eivät ole varsinaisia Kultaleijonia.

Yllätys

Suosikeilla oli taas nihkeää. Sveitsi voitti vaivoin Kamerunin, Uruguay jäi tasuriin Etelä-Korean kanssa ja Portugali meni nipin napin ohi Ghanan. MM-kisat Euroopan ulkopuolella ovat olleet aina vaikeita eurooppalaisille, mutta nyt tuskailevat myös eteläamerikkalaiset. Kaataako USA tänään Englannin?