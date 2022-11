Kommentti: Ylen studioita on haukuttu, MTV:n kehuttu – ero tiivistyy yhteen mieheen

Maikkarin dynaamisesta studiosta huokuu näytönhalu. Se on saanut Ylen näyttämään monotoniselta ja virastomaiselta, kirjoittaa toimittaja Jaakko Tiira.

MTV:n kisastudioissa on nähty C Moren Mestarien liigan lähetyksistä tuttu konsepti.

TV2, ei jalkapalloa. Eikä ykköskanavalta, ei edes Femmalta. Mitä ihmettä, hermoilin, kun yritin maanantaina saada Yhdysvaltain ja Walesin välistä iltapeliä tv-ruutuun. Kunnes muistin Maikkarin (MTV3-kanavan) näyttävän osan peleistä.

Niinpä. Sanottiinhan se IS:n MM-futis-kisaoppaassakin.

Miten tv-toteutus studioineen onnistuu, kun asialla on kaksi kokkia, Yle ja MTV? Kumman lauteilla puhutaan asiaa ja kummassa latteuksia? kisaoppaan monitori-palstalla kysyttiin rahtusen poleemiin sävyyn.

Kisoja on pelattu viisi päivää. Niiden perusteella voidaan todeta, että molemmissa studioissa on puhuttu asiaa.

Tavassa, jolla asiaa on puhuttu, taas on ollut merkittävä ero.

42 kisapeliä suorana lähettävän Ylen studio on ollut ylemäinen. Asiallinen ja harmaa – virkahenkilömäinen ja apaattinen, joku vääräleuka voisi kärjistää.

Into pelitapahtumien ja kisojen ruotimiseen on yhtä palavaa kuin Cristiano Ronaldolla tänä syksynsä Manchester Unitedin vaihtopenkillä.

Maikkari lähettää 22 peliä. Studiokonsepti on Mestarien liigan seuraajille tuttu, eli luultavasti suuremmalle osalle MM-futiksen seuraajista ei niin tuttu. Maikkarin studio on dynaaminen. Into ja palo jalkapalloon näkyy ja kuuluu.

Silmiinpistävä ero studioiden latingissa on pantu merkille myös somessa. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tuomitsi Twitterissä Maikkarin studiolle 3–0-voiton Ylen vastaavasta.

Kalevan urheilutoimittaja Joonas Hentilä kehaisi Maikkarin asiantuntijaa Mika Nurmelaa ja lisäsi Maikkarin studion olevan kilometrin Yleä edellä.

Toki Qatarin ”riistokisoilla” on niiden tavanomaista loistoa tahriva ruma puolensa, mistä on puhuttu vuosikausia ja kiihtyvään tahtiin kisojen alettua – myös tv-studioissa.

Suomalaisen studionvetäjän tai asiantuntijan apaattisuus ei kuitenkaan paranna kisojen isäntämaassa vainottujen seksuaalivähemmistöjen tilannetta. Eikä pelistä innostuminen tarkoita, että ei välittäisi kisoihin liittyvistä vakavista ihmisoikeusongelmista.

Ulosantien nuotin lisäksi ero näkyy myös studioiden visuaalisessa ilmeessä. Ylen studio on harmaa ja riisuttu. Sitä se oli myös Pekingin kiistanalaisissa talviolympialaisissa.

Kontrasti 2010-luvun kisoihin on melkoinen, kun studiot näyttivät toisinaan trimmatuilta romuvarastoilta, jonne oli raavittu kaikki käsiin saatu isäntämaata symboloiva tavara.

Maikkarin studio ei ole olennaisesti erilainen. Ei sielläkään Qataria glorifioida. Hillityn harmauden sijaan studiossa on kuitenkin värejä. Ilme on kirkkaampi, kutsuvampi.

Viime kädessä ero kisastudioiden välillä tiivistyy yhteen mieheen. 76 A-maaottelua pelannut Petri Pasanen nousi tv-kasvoksi aikanaan Ylellä, mutta on vaikuttanut viime vuodet Maikkarilla.

Toissa vuonna Maikkari yllätti kertoessaan Pasasen siirtyvän asiantuntijan roolista studioisännäksi. Veto oli loistava. Ex-huipun vilpitön palo jalkapalloa kohtaan pääsee vielä paremmin esiin – ja mikä tärkeintä into säteilee myös asiantuntijapaneeliin.

Petri Pasanen loistaa MTV:n studionvetäjänä.

Ylen studioita vetävät Sami Laine, Milla Madetoja ja Antti-Jussi Sipilä ovat kaikki rautaisia tv-ammattilaisia. He osaavat hommansa. Heillä ei kuitenkaan ole samanlaista lajikohtaista paloa ja tietotaitoa, millä Pasanen loistaa.

Maikkarin studiotiimin vahvuus Yleen verrattuna on myös sen dynamiikka. Pasasen ohella Mikael Forssell, Antti Niemi, Nurmela ja kumppanit ovat Suomen niin sanotun ”kultaisen sukupolven edustajia”, maajoukkuekavereita vuosien takaa. Läppä lentää ja asia on hallussa. Pliisu pyörittely on jätetty vähemmälle.

Isoin ero studioiden välillä on lopulta tunnelma. Maikkarin dynaamisesta studiosta huokuu näytönhalu. Se on saanut Ylen näyttämään monotoniselta ja virastomaiselta.

Kilpailu ei sovellu jokaiselle yhteiskunnan osa-alueelle, mm. varhaiskasvatukseen, mutta jalkapallostudioihin se selvästi sopii. Siinä missä Yle on keittänyt tutun arkista kaurapuuroa, Maikkarin puuroriisejä ei ole haettu alekorista.

Asia Ylen studioissa on yhä hallussa. Sieltä on onneksi riisuttu pois väkinäiset temppuvideot sun muut turhuudet.

Monotonisuudestaan huolimatta ero esimerkiksi kesän EM-kisojen studioihin on virkistävä.

Kovien vastustajien jyrän alla olleen Helmarien otteista etsittiin mikroskoopin kanssa positiivisia puolia. Samalla katsojille luotiin illuusio, että bussin parkkiin ajaneella Suomella olisi ollut mahdollisuuksia Euroopan huippumaiden kyydissä.