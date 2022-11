Tähtipelaaja latasi kovaa tekstiä Saksasta – ”Minä en ole täällä lähettämässä poliittista viestiä”

Saksan MM-joukkueen kirvelevä tappio on kuuma puheenaihe monestakin syystä.

Takavuosien kestomenestyjä Saksa kärsi nolon tappion Qatarin MM-kisojen avausottelussaan. Tehoton ja huolimaton Saksa hävisi Japanille 1–2 E-lohkon ottelussa keskiviikkona.

Saksan joukkueessa – niin kuin monessa muussakin eurooppalaisessa joukkueessa – on puhuttu paljon One Love -käsivarsinauhoihin liittyvistä kiistoista MM-kisoissa. Seitsemän eurooppalaisen maajoukkueen kapteenit olisivat halunneet pitää käsivarressaan OneLove-nauhaa, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa esti sen.

Nauhassa on sateenkaari, joka symboloi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Ennen Japani-ottelua saksalaispelaajat peittivät käsillään suunsa. Se oli ele, jolla viitattiin ilmaisun rajoittamiseen.

Nyt Belgian ja Real Madridin tähtipelaaja Eden Hazard, 31, on ottanut kantaa saksalaisten edesottamuksiin.

– He hävisivät ottelun. He olisivat tehneet parempaa työtä, jos he olisivat jättäneet eleensä väliin ja voittaneet. Me olemme täällä pelaamassa jalkapalloa – minä en ole täällä lähettääkseni poliittista viestiä, Hazard sanoi RMC Sportin mukaan.

Eden Hazard on Belgian joukkueen tähtiä.

Belgia voitti keskiviikkona Kanadan 1–0 Qatarin MM-turnauksen F-lohkon ottelussa.