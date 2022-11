Saksalle täydellinen nöyryytys – karmeaa ryöpytystä Japani-tappiosta: ”Tämä on epätodellista!”

Saksalaislehti Bild näki Japani-tappion muistuttaneen Saksan surkeasti sujuneiden vuoden 2018 kisojen avausottelua.

Jalkapallon suurmaa Saksa hävisi MM-avauksensa katastrofaalisesti Japanille 1–2.

Saksalainen media ei luonnollisesti silitellyt Hansi Flickin ryhmän päätä. Näiden piti olla ne kisat, kaksissa edellisissä arvokisoissa sukeltanut Saksa palaa huipulle

”Saksa romahti jälleen”, maan luetuin lehti Bild huusi otsikossaan.

Bildin ottelujutun ingressi oli sekin lyhyt ja ytimekäs: ”Tämä on epätodellista!”

– Maajoukkue sai itsensä näyttämään hölmöltä häviämällä Japanille. Romahdus muistuttaa 2018 turnausta, kun Saksa hävisi Meksikolle 0–1 ja putosi alkulohkovaiheessa ensimmäistä kertaa koskaan, Bild kirjoitti.

Bildin pelaajille antamat arvosanat (asteikolla 1–10) jäivät kaikki lohduttomiin kolmosiin, nelosiin ja viitosiin.

Saksan ainokaisen rangaistuspotkusta upottanut Ilkay Gündogan sai arvosanakseen 3.

– Jos hän olisi vain tehnyt 2–0-maalin, valitettavasti se jäi tolppaan, perusteluissa kirjoitettiin.

Saksan Sky Sports otsikoi oman otteluseurantansa luonnehtimalla peliä ”välittömäksi nöyryytykseksi”.

Süddeutche Zeitungin toimittaja Martin Schneider tiivisti katastrofaalisen avausottelun antia Qatarista seuraavasti:

– Tämä ei ollut epätavallinen ottelu Saksan maajoukkueelta. Heikko viimeistely, ongelmat vastahyökkäyksissä ja henkilökohtaiset virheet alakerrassa. Tällaista se on ollut jo hetken, mutta kaiken luulisi muuttuvan paremmaksi MM-kisoissa. Ei muuttunut, Schneider summasi.

Bundesliigaa seuraava vapaatoimittaja Archie Rhind-Tutt repi Twitterissä huumoria Saksan karmeista puolustuspään virheistä. Hän twiittasi gifin, saatesanoilla menemme suoraan Mats Hummelsin luo. Vuoden 2014 maailmanmestari ja 76 maaottelua pelannut toppari ei mahtunut Saksan kisaryhmään.

Bild maalaili piruja seinilleen seuraavan ottelun suhteen, kun Saksa kohtaa Espanjan.

– Saksa on pelokas ja ahdistunut Espanjan ottelusta. Japani-katastrofin jälkeen seuraava peli on finaali. Ja vielä pelättyä vastustajaa vastaan, jonka maajoukkue on voittanut vain kerran seitsemässä viime pelissä.