Suomalainen jalkapallolegenda lataa suorat sanat Qatarin MM-kisoista – ”Helvetti sentään!”

Essi Sainio tunsi suurta ärsytystä katsoessaan Qatarin MM-kisojen avausta.

Suomalainen jalkapallolegenda, upean uransa tänä vuonna päättänyt Essi Sainio kertoo tunteneensa suurta ärsytystä katsoessaan Qatarin MM-kisojen avausottelua isäntämaan ja Ecuadorin välillä sunnuntaina.

– Olin, että vittu. Helvetti sentään. Jalkapallo on upea laji. Jalkapalloa pitäisi myös hoitaa todella upeasti. Ei näin. Kisat ovat väärään aikaan ja väärässä paikassa, Sainio sanoo Ilta-Sanomille.

Twitterissä hän teki pisteliään havainnon ottelun yleisöstä.

– Ei ollut monikaan nainen saanut holhoojaltaan – veljeltään, enoltaan, isältään tai aviomieheltään – lupaa lähteä stadionille? Sainio twiittasi maanantaina.

MM-kisat ovat herättäneet laajamittaista vastustusta, koska ne myönnettiin maahan, joka sortaa muun muassa naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Kisojen rakennustöissä kuoli tuhansia vierastyöläisiä.

Moni suomalainen on pohtinut, voiko kisoja edes katsoa. Yhtä moni on argumentoinut, ettei omalla katselupäätöksellä ole mitään väliä isossa kuvassa.

Sainio sanoo itse katsovansa otteluita, mutta hän kokee, että jokaisella mikrotason vaikuttamiskeinolla on suuri merkitys.

– On jokaisen oma päätös on, että katsooko kisoja, mutta silti voi olla tietoinen, että maailmassa on paljon epäkohtia. Niiden esille tuominen ei pilaa peliä itsessään, vaan avaa yhä useamman ihmisen silmät, Sainio kertoo.

Entisen maajoukkuetähden mielestä hyvä tapa tuoda epäkohtia esille on esimerkiksi ihmisoikeusasioista kirjoittaminen sosiaalisessa mediassa. Toinen tapa on vaikkapa vain keskustelu kaverin kanssa.

– Näin ihmiset voi saada näkemään, etteivät asiat ole hyvin. Qatar on siitä vain räikein esimerkki, Sainio kommentoi.

– Meillä on nyt hyvä pohja, jolta voimme muuttaa maailmaa. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa.

Sainio pelasi Suomen paidassa urallaan kahdet EM-kisat. Keskikenttäpelaaja voitti lisäksi Saksan ja Suomen mestaruudet.