Huima kuva: Olutkiellosta syttyi ilmiriita MM-kisoissa

Oluen myyminen kiellettiin Qatarin MM-stadioneilla pikavauhtia juuri ennen MM-kisojen alkua. Se sai kisojen olutsponsorin reagoimaan.

Qatarin MM-kisajärjestäjät julistivat viime perjantaina päätöksen, joka on aiheuttanut rajua kritiikkiä.

Kisajärjestäjät ilmoittivat vain kahta päivää ennen MM-kisojen avausottelua, että MM-kisoissa ei saa myydä alkoholia sisältävää olutta stadioneilla.

Kalkkiviivoilla tullut päätös on suututtanut useista maista Qatariin matkanneita faneja. Sekä olutvalmistaja Budweiseria, joka on Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) suursponsori.

Qatarin asettama myyntikielto tuli yllätyksenä myös Budweiserille. Olutjätin ja Fifan välisen nelivuotisen sponsorisopimuksen arvo on noin 75 miljoonaa euroa.

Pian sen jälkeen kun myyntikiellosta oli kerrottu julkisuuteen, Budweiser tempaisi Twitter-tilillä.

– Kisat voittava maa saa nämä. Kenelle ne menevät? kuvan yhteydessä kirjoitettiin.

Kuva useiden miljoonien eurojen arvoisesta olutlastista on otettu Qatarissa olevasta varastosta.

The Sunin mukaan panimojätti aikoo vaatia Fifalta yli 40 miljoonan euron korvauksia myyntikiistan takia.

Irvokasta on, että MM-stadionien alkoholikielto ei ole täydellinen. New York Timesin mukaan alkoholijuomia on yhä saatavilla stadionien luksusaitioissa. Näitä aitioita on varattu lehden mukaan muiden muassa Fifan virkailijoille.

Olutta on Qatarissa saatavilla, mutta sen myynti on vahvasti säänneltyä. Juomia voi ostaa joissakin luksushotelleissa, mutta niissä hinnat ovat korkeita.

Lisäksi olutta on saatavilla MM-kisojen fanialueilla. Siellä oluen hinta on Expressenin mukaan noin 13,5 euroa.