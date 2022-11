Tähtitoimittaja marssi MM-stadionin turvamiesten eteen sateenkaaripaidassa – näin siinä kävi

Grant Wahl pukeutui sateenkaaripaitaan.

Yhdysvaltalaista jalkapallotoimittajaa Grant Wahlia ei meinattu päästää stadionille ennen Hollannin ja Senegalin välistä ottelua Qatarissa maanantaina. Turvamiehet ottivat Wahlin kiinni stadionin portilla ja pidättelivät tätä 25 minuuttia. Wahl kertoo asiasta blogissaan.

Syynä oli Wahlin asu. Hän oli pukeutunut sateenkaripaitaan, jolla hän tuki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Homoseksuaalisuus on lailla kiellettyä Qatarissa.

– Sinun täytyy vaihtaa paitasi, koska se ei ole sallittu, turvamiehet sanoivat Wahlin mukaan.

Syyksi sanottiin, että paita oli ”poliittinen”.

Wahl twiittasi nopeasti asiasta. Vartija tuli repimään puhelimen hänen kädestään. Wahl ohjattiin istumaan ja hänelle huudettiin.

– Voit tehdä tästä helppoa. Ota paita pois, vartija sanoi.

Wahl kieltäytyi.

New York Timesin toimittaja Andrew Das käveli ohi ja sai kuulla Wahlilta, mitä oli käynyt. Myös Das otettiin kiinni.

Turvamiehet käskivät Wahlia nousemaan ylös ja katsomaan turvakameraan. Häneltä kysyttiin, oliko hän Isosta-Britanniasta. Wahl ilmoitti olevansa New Yorkista.

Das päästettiin pois, ja sitten turvapäällikkö saapui tapaamaan Wahlia. Hän kätteli yhdysvaltalaista ja päästi tämän stadionille.

Eräs vartija sanoi, että tarkoituksena oli vain suojella Wahlia muilta faneilta. Fifan edustaja pyysi tapahtunutta myöhemmin anteeksi.

– Koko tapaus sai minut miettimään, millaista tavallisten qatarilaisten elämä on, jos he yrittävät käyttää sateenkaaripaitaa eikä maailma ole katsomassa. Millaista se on? Wahl kirjoitti.