MM-tuomio: Ylen ja MTV:n tv-lähetyksissä räikeä ero – ketä järjestäjät yrittävät huijata?

Ilta-Sanomien raati arvioi MM-kisojen maanantain annin.

JALKAPALLON MM-kisat pääsivät maanantaina kunnolla vauhtiin.

Päivän avausottelussa Englanti päihitti Iranin 6–2. Hollanti–Senegal päättyi 2–0 ja illan päätösottelu Yhdysvallat–Wales 1–1.

Ilta-Sanomien toimittajat Ville Touru ja Rami Tuisku sekä asiantuntija Marko Rajamäki arvioivat MM-kisojen puheenaiheita MM-tuomiossa.

Ville Touru

Tähti

Englanti sivusi kuudella maalillaan yhden MM-ottelun ennätystään. Englanti lähti kisoihin peräti kuuden voitottoman ottelun putkessa, mutta sen kannalta oli luojan lykky, että avauspelissä oli vastassa heikko Iran. Murskavoitto antoi varmasti happea kriisiherkälle joukkueelle.

Arsenalin Bukayo Saka johti Englannin tykitystä kahdella maalillaan.

Puheenaihe

Ylen ja MTV:n tv-tuotannoissa vaikuttaisi alun perusteella olevan selvä ero. Ylellä nostetaan aktiivisesti esiin Qatarin ja näiden kisojen ongelmia, eikä lähetyksistä ole jäänyt kovin innostunut kuva. Kaupallisen puolen MTV:llä sen sijaan on aistittavissa erilaista kisakiimaa. Se on lähettänyt tv-porukkaa paikan päälle, ja studioisäntä Petri Pasanen liekittää fiiliksissä. Kumpi sitten on parempi, mutta eroa ainakin on.

Tyyli

Edellisissä MM-kisoissa Senegalin valmentaja Aliou Cissé nähtiin kentän laidalla mittatilauspuvussa. Qatarissa on ”vähän” rennompi varustus. MM-avauksessa Cissé hääräsi collegehousuissa ja hupparissa – ja lippis päässä.

Moka

Ketä kisajärjestäjät oikein yrittävät huijata? Sunnuntain avauspelissä katsomoissa oli rutkasti tyhjää, mutta ilmoitettu yleisömäärä oli suurempi kuin stadionin kapasiteetti. Sama homma oli Senegal–Hollannissa. Stadionin virallinen kapasiteetti on 40 000, ottelun yleisömääräksi kerrottiin 41 721 – ja tyhjää oli.

Yllätys

Lisäaikoja annettiin ainakin maanantaina melko hövelisti. Englanti–Iranissa sitä tuli loukkaantumisista johtuen yhteensä 27 minuuttia, mutta muutenkin tuntui tapahtumiin nähden erikoisen paljolta: Hollanti–Senegalissa 10 minuuttia ja USA–Walesissa 13.

Rami Tuisku

Tähti

Wales pääsi nyt MM-kisoihin 64 vuoden odotuksen jälkeen. Ja sitten maanantai-illan USA-pelin loppuhetkillä Walesin talismaani, maailman eliittiin aiemmin vuosikausia kuulunut Gareth Bale pääsee rangaistuspilkulle ja tinttaa pallon voimalla yläpesään. Tasapelin tuonut maali mahtoi tuntua hyvältä. Ja siltä Walesin fanien reaktio näytti.

Gareth Bale ja Walesin fanit päästivät ilon irti.

Puheenaihe

Supertähti Harry Kane osoittautui vellihousuksi. Englanti oli kaavaillut, että sen kapteeni käyttää MM-kisoissa sateenkaarinauhaa käsivarressaan. Kane pakitti, kun Fifa ärähti, että sateenkaarinauhan käytöstä saa pelissä varoituksen. Eikö se keltainen kortti olisi kannattanut ottaa? Se olisi muistettu.

Sateenkaarinauhaa ei nähty Harry Kanen käsivarressa MM-ottelussa.

Tyyli

Suomen kansa on puhunut kaukosäätimillään. Keskikatsojamäärällä mitattuna Ylen TV2:n viime viikon kuusi katsotuinta ohjelmaa oli urheilua. Ja tuntuu jotenkin oikealta, että MM-riistokisojen isäntämaan Qatarin ja Ecuadorin välinen MM-kisojen avausottelu oli kakkossijalla. Keulapaikalle lykki maastohiihdon Suomen cup!

Moka

Mitä ihmettä Iranin joukkueen lääkäri ajatteli? Pelaajista Alireza Beiranvand ja Majid Hossein löivät päänsä rajusti. Beiranvand oli sen jälkeen kasvot verillä ja kymmenen minuutin hoidon jälkeen tokkurainen. Silti lääkäri päästi hänet jatkamaan peliä! Hetkeä myöhemmin Beiranvand lähti kentältä paareilla.

Tämä törmäys sattui varmasti.

Yllätys

Presidentin poika teki Yhdysvalloille maalin MM-kisoissa. Tuo lause on todella yllättävä. Kyse ei sentään ole USA:n presidentin Joe Bidenin, 80, pojasta. Sen sijaan maalin iski Timothy Weah, joka on Liberian presidentin George Weahin jälkikasvua. Pappa-Weah valittiin maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi vuonna 1995, jolloin Jari Litmanen oli äänestyksen kolmas.

Marko Rajamäki

Tähti

Jude Bellingham. Qatarin kisat ovat vasta alussa ja ensimmäinen nuori tähti on jo syttynyt. Vuonna 2003 syntynyt keskikenttäpelaaja oli yksi Englannin parhaista pelaajista heikkoa Irania vastaan. Myös muita nuoria tähtiä on nousemassa esiin tulevien viikkojen aikana.

Puheenaihe

Tyhjät istuimet katsomossa. Jo avauspäivän ottelusta heräsi keskustelu pelin todellisesta katsojamäärästä. Toisen päivä otteluissa kävi viimeistään selväksi, että pelejä ei olla myyty loppuun vaan tyhjiä paikkoja on todella paljon. Jälleen yksi todiste, että kisat pelataan väärässä maassa.

Tyyli

Edgar Davids. Hollannin päävalmentajan Louis van Gaalin apuvalmentajat ovat 1990-luvulta Ajaxista tutut pelaajat Danny Blind ja Edgar Davids. Rastatukka Davids istui tyylikkäänä vaihtopenkillä tutusti tummat lasit päässään. Penkiltä puuttui vain kyseisen ajan Ajax-legenda Jari Litmanen.

Edgar Davids istui vaihtopenkillä tutut aurinkolasit päässään.

Moka

Englannin kannattajat, jotka aloittivat It’s coming home -hassuttelun jo avauspelin jälkeen. En ota mitään Englannin hyvästä pelaamisesta pois, mutta kisat ovat vasta alussa. Englannilla on erinomaisia pelaajia, mutta onko puolustus riittävän laadukas viemään joukkueen mestaruuteen saakka?

Yllätys

Qatarin ja Iranin heikot avausottelut. MM-kisoissa on monesti ollut isoja tasoeroja joukkueiden välillä, mutta nyt kahden ensimmäisen päivän aikana on nähty kaksi todella heikkoa joukkuetta. Ottelut Qatar–Ecuador ja Englanti–Iran olivat ohi jo 45 minuutin pelin jälkeen.